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社安天地╱半天工 申請失業救濟獲准

潮水

2019年底，我服務的全天工(full time)校車公司歇業，我轉投一家半天工(part time)校車公司。兩者的工時不同，前者日工8小時，後者紙面(合同)日工4小時(上下午各2小時)，每日打卡上崗，出車之外，額外驗車維護算1小時，所以工時有5小時。

2020年3月，疫情停業，9月重啟，公司取消打卡日額外1小時，回歸日工4小時，一周20小時；稅前周薪低於可領取紐約州失業救濟的504元標凖。與公司商榷90天無果，12月我上官網填寫申請失業救濟表格。表格的工作計算只能填「天」，不能填半天、小時；也無小時折天數的提示。表格最後一行有「你是否全天工作？」提問，讓我申請受阻。

早在2017年，我曾致電紐約州勞工廳問過同類問題，接線生答「我確認你申請full time失業救濟，如你一周內已工作四天，不論你在這四天裡的每一天工作幾小時，都須計算為你已工作四天。所以你不能申請失業救濟。」可是，今時不同往日，我這次申請part time失業救濟，能否把小時折算天數填表呈報？

我在朋友圈說了我的想法，結果，人人為我捏把汗。有的說『白裔黑裔西裔都沒有這樣做的先例，「出頭的椽子先爛」，不要去冒險。』有的說『你是「第一個食蟹人」，風險太大。」太太也惴惴不安地勸我「退一步海闊天空，我們華人能忍則忍，失業救濟金不要了。」可是，我很不以為然。

我對大家說，25年前，我曾在一間華人會計師事物所做事。辦公室正中央牆上掛著一幅條幅，是班固《漢書．司馬遷傳》的一句話「其文直，其事核，不虛美，不隱惡。」我與所內同仁以這句話為座右銘，敬業奉公，本分做人；不說假話，認真做事，形成了我今天做人做事所秉持的原則。

美國是一個「物競天擇，適者生存」的自由競爭社會。美國的先賢創建了三權分立相互制衡的管理機制，又創立了「人生而平等」的聯邦憲法，以確保競爭的公平與公正。美國的先賢在天上看著我們華人，希望我們華人敢於自尊，從平等的社會地位出聲，維護我們自身稅前周薪低於紐約州法定的504元，因而依法申請失業救濟金的合法權益。這樣，各族裔就會尊重華裔，促進美國多元文化的融合與發展，使美國更強大；反之，各族裔就會輕視華人，甚至仇恨亞裔，導致社會撕裂，使美國走向衰落。所以，我們愛美國，首先就要關愛我們華人自己。」聽了我的一席肺腑之言，衆人都支持我繼續申請，絕不輕言放棄。

我把一周工作20小時，以8小時為一天，折算成兩天半，四捨五入，進位為三天。我在表格中填寫上周我工作三天，申請一天失業救濟。兩周後，我的申請獲准，有效期一年，救濟日數104天。

令我驚喜的是，當我第二周申請失業救濟時，表格中出現了「10小時折算一天」的提示，而且，最後一行也由「你是否已全天工作？」改為「你是否已工作？」

工作 美國 華人

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