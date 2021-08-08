惱人的Robocalls 鈴聲響不停

手機或家中座機鈴聲響起，接起來卻是「你有未領的包裹」、「這裡是中國領事館」、「這裡是國稅局」…，自動語音電話(robocalls)無孔不入。據業內人士估計，6月份Robocalls的數量猛增，美國 人接到44億通電話，這些電話要麼是詐騙 ，要麼是電話推銷。平均每個男女和孩子一個月要接13.5個robocalls，如果你覺得不勝其擾，看看全美國其他城市居民的遭遇，就知道他們是怎麼過的了。

讓電腦撥出一串號碼，是一種快速、高效和極為廉價的推銷或詐騙方式，只需要一小部分用戶接起電話，訓練有素的推銷員或處心積慮的騙子就可以誘使用戶上鉤。

網路監測公司YouMail執行長奎里奇說，2019年10月，美國robocalls的通話量估計達到55億次，創下歷史新高；在去年春天新冠病毒爆發時，下降到每月約28億次。最近robocalls攀升到每月50億次左右，已有捲土重來之勢。

在全國範圍內，6月份robocalls比5月份的近40億次增長了11%，專家認為這是由於COVID-19疫情緩和後，印度的呼叫中心重新開放所致。雖然robocalls是自動化的，但如果一個電話接受者在被詢問時按1或其他號碼，需要有一個騙子在場接聽。

南方人在6月份受到的打擊最大。美國南部各州(喬治亞、田納西、路易斯安那、阿肯色、德州和阿拉巴馬州）以及華盛頓特區的人均robocalls排名前十位。

亞特蘭大 居民接到的robocalls最高，在6月份，區號404的電話平均遭到55個robocalls的轟炸；田納西州孟菲斯區號901，排名第二；路易斯安納州巴頓魯治區號225排名第三。

在亞特蘭大之後，喬治亞州的另外三個區號進入了前十名：梅肯，區號478、奧爾巴尼，區號229和薩凡納，區號912；騙子甚至冒充喬州州檢察長辦公室行騙。

為什麼南方如此受電話銷售人員和騙子的歡迎？專家分析，因為南方人更有禮貌，所以他們更願意接電話；但只要接聽一次，電腦就會辨認，然後再次撥打電話。雖然南方也有一些貧困地區，但電話詐騙更容易，因為他們打著政府救濟的幌子，接電話者一不小心就上鉤。

住在亞特蘭大市中心的哈蒙說，他一天至少接到三個robocalls。許多是推銷洪水險、汽車保修服務，已經持續了一年多。

住在亞特蘭大北郊的索馬尼說，她所在的770區號接到的robocalls比404區號少得多。不過，她和丈夫之間每隔一天就會接到一個汽車保修電話，因為他們給女兒買了一輛車，這些推銷電話就不請自來。

在聯邦政府工作的索馬尼幾年前就註册了全國免騷擾電話登記(National Do Not Call Registry)，可是她還是會接到不認識號碼打來的電話，通常她不會接，「如果有急事，他們會留口信」。從她的工作經驗，她知道那些自稱為社安局或國稅局打來的電話，都是騙子。她說，「當聯邦政府需要聯繫你時，會給你寫信」。