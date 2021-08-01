社安金跳漲 喜憂參半

數以千萬計的退休 者每個月把社安金 當成重要收入，許多人就是靠社安金的固定收入來過活。社安金最重要的作用之一是，它會每年根據年度生活費用調整（COLAs）來應對通貨膨脹。

在過去十年，當通貨膨脹水準趨於平緩時，社安金調整的幅度往往很低。然而，最近物價水準急劇上升，這使得社安金面臨大幅調漲：2021年（2022年）的社會保障COLA估計值在5.3%到6.1%之間。這是13年來生活費調漲幅度最大的一次。

美國勞工統計局4月份發布的通貨膨脹報告讓人吃驚；然而許多人認為價格的大幅上漲純粹是暫時的。可是5月份的報告非但沒有逆轉，反而繼續大幅上漲，這是十多年來從未有過的速度。

過去，食品和能源價格往往是通脹壓力背後的罪魁禍首，但這次情況並非如此。不包括食品和能源在內的所有物價快速上升，二手車和卡車、家居用品、機票和服裝價格的大幅上漲，讓人看到更高的通脹率。

未來幾個月，任何事情都有可能發生，但如果價格水準上下浮動，那麼2022年社安金增幅至少達到4%。自1990年以來，只有兩年的調漲幅度高於這一水準，其中包括2008年的5.8%，和2005年的4.1%。

退休人員應該高興嗎？

對於領社安金的人來說，大幅調高可說是喜憂參半，如果通貨繼續上漲，每月多領的社安金不一定能提供更大的購買力。此外，醫療保險費的預期增長可能更會抵消社安金的增幅。然而，從社安金能多領總比少領好，那些靠固定收入生活的人將會感激明年的調整。

從這一波通脹，也提醒民眾，不管離退休還有兩年、10年還是30年，通貨膨脹都會影響你未來的儲蓄和消費；如果可能的話，應該把它考慮進退休計畫中。

當你把錢存起來準備退休時，明智地選擇你的投資 和儲蓄工具，不僅是為了潜在的回報，而且是為了讓這些資產為你工作，防止購買力的損失。註册財務規畫師加西亞表示，抵禦通脹的最佳措施之一是投資組合的多元化。他說，現金儲蓄最適合用於短期支出和緊急情况，但投資者年齡越輕，就越應該關注股票和投資組合的增長。

接近退休年齡的投資者通常被建議通過逐步轉向債券等固定收益資產，來降低投資組合中的風險，為了確保現金流的需要，近退休人員和退休人員應該把手頭上「足够」的現金放在一個他們很容易提取的帳戶裡，這樣能够免受長期通脹的影響。

註冊財務規畫師穆利金說，財政部通脹保值證券（又稱TIPS）是一種有助於抵消通脹的投資選擇。另一個對沖通脹的方法是擁有住房。註册理財規畫師謝勒說，近年來買房的人可能受益最大，因為抵押貸款利率相對較低，而食、衣、行的價格都在上漲，這使得住房的成本相對較低。