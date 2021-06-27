社安天地／小心旅遊詐騙 掃興又破財

隨著各州逐漸解除新冠封城令，美國 國內旅遊市場火爆，憋了一年的美國人爭相出門透氣。許多人在互聯網上搜索旅遊資訊，並在旅遊網站尋找合算的住宿和機票，美國樂齡會（AARP）提醒老年人，要提防詐騙 陷阱，騙徒除了讓計畫中的美好假期泡湯之外，還會讓你損失金錢。

美國聯邦貿易委員會（FTC）2019年收到近3萬5000份與旅遊相關的詐騙報告，令消費者損失超過1億元。然而，美國樂齡會在當年的一項民意調查發現，只有不到40%的旅行者，尤其在50歲及以上的人群中，只有約四分之一的人在計畫旅行時，想過會遭到訂票詐騙。

許多人使用代訂網站來訂旅館 ，根據美國旅館與住宿協會（AHLA）2019年開展的一項調查，近四分之一的消費者報告，他們在電話或網絡上受到旅遊轉銷商的誤導，僅2018年一年，影響就達57億元。

無孔不入的經銷商通過搜尋引擎廣告吸引消費者，並通過連結把電話發送到預訂網站或似乎與飯店有關聯的呼叫中心。類似的網站會提供旅館房間和設施的詳細描述；它的URL中甚至可能有飯店的名字。

但許多消費者並不是在和旅館打交道，這可能會造成一些後果，從出入不便（經銷商不會傳遞特殊要求，例如預訂輪椅無障礙房間）到價格昂貴（比旅館實際收費或帳單出現隱藏費用）甚至旅客到達旅館後，發現旅館並未收到訂單。

歹徒也為航空公司和熱門旅遊公司運營類似的網站。詐騙郵件提供「免費班機」來促銷，讓消費者填寫信用卡資訊或點擊下載惡意軟件的連結；也有人出售不實的旅行保單；編造度假屋租賃清單，以收取不存在的預訂費用。

儘量在旅館、航空公司或其他旅遊企業的官方網站上預訂，或使用信譽良好的網站預訂；若旅館、航空公司或旅遊網站有奇怪的拼寫或語法錯誤，這可能是由國外的騙子運營的。許多詐騙網站刻意模仿各大旅遊公司的品牌，使用旅館或旅遊公司的標誌；有些詐騙網站還會使用「網域欺騙」技巧，例如在地址中添加一個額外的字母。

若是遇到不熟悉的旅遊網站，不妨搜索對該網站的「評論」、「投訴」或「詐騙」等詞，看看其他消費者對該網站是否有不良體驗。

在旅遊網站上預訂後，一定要打電話給旅館或航空公司確認；如果他們沒有你的預訂紀錄，這個問題最好在出發前解決；同時還要弄清楚取消或修改預訂的方法，並在預訂前確認。

有時收到促銷電郵，旅舘或航空公司的報價便宜得離譜，就該提高警覺；不要點擊電郵中的連結，比如免費機票或旅館忠誠度積分即將過期的警告，不妨將滑鼠輕移到連結上，檢查它是否真的來自合法的旅遊網站。

不要用借記卡支付旅行費用，要使用信用卡，這樣可以提供更好的欺詐保護。