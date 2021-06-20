社安天地／破解社安制度10迷思（下）

迷思五：政府挪用社會福利 準備金。事實是：聯邦政府 從未挪用社安福利信託基金。

社安署將社安稅收入拿來購買美國國庫券，聯邦政府將國債用於各種計畫；但是財政部必須還本付息。這種「借貸」助長了這樣一種觀念，即政府正在挪用甚至竊取社安基金，社安署手中只剩下借據。事實上聯邦政府一直都全額還款，而且支付利息，僅在2019年社安基金這部分收入就超過800億元。

迷思六：無證移民耗盡社安福利資源。事實是：這是一個很普遍的抱怨，但卻是錯誤的。

在美國合法生活和工作的非公民可以按照與原住民和歸化公民相同的條件獲得社安福利的資格；但無證件的人不得申取福利。有證據表明，無證件的工作者實際上注入了社安資源，有些人確實以虛假藉口獲得了社會安全號碼，並且從工資中扣繳了社安稅，但是他們後來無法獲得福利。根據社安保險精算師的報告，無證移民在2010年對社安資源貢獻了約120億元。

迷思七：社安福利就像退休 儲蓄帳戶。事實是： 政府不會將個人的工資稅存放在每個人帳戶中，退休時以利息來支付。社安福利是基於整個工作生涯的收入，而不是基於個人扣的社安稅。簡單的說，工作者為目前的退休者（及其倖存者和殘疾人）提供福利。當現有的工作者退休時，社安資源要靠未來的工作者支撐。平均而言，它提供了受益人退休前收入的40％。低收入工人的收入百分比較高，高收入者的收入百分比較低。

迷思八：社安福利毋須繳稅。事實是：1984年以後，根據收入水平，一部分社安福利要徵稅。

如果個人年收入是2萬5000至3萬4000元；夫妻共同申報的年收入是3萬2000至4萬4000元，則最高有50％的社安福利要繳稅。超過這些標準，最高有85％的社安福利要繳稅。

迷思九：配偶的社安福利來自婚姻。事實是：如果你離婚，你的前配偶可能有資格根據你的收入紀錄，領取社安福利金（反之亦然）。與當前配偶的福利一樣，這些福利最高可達你在完整退休年齡所能獲得福利金的50％。但是，這些前配偶（或配偶）福利不會減少你的社安福利，也不會影響你每月的收入。

迷思十：如果你持續工作，就會永久失去社安福利。事實是：社安福利確實有一條稱為「收入限制」或「收入測試」的規則，該規則可以暫時減少仍在工作者的福利；但這並不適用於所有可領社安金的在職者，並且不是永久性的。

該規則僅適用於在完全退休年齡之前領取撫卹金並繼續工作的人。對於其他人，如果到2022年或更晚才達到完全退休年齡，則在2021年，收入超過1萬8960元部分，每收入2元減少1元福利金。如果在2021年達到FRA，則公式是收入高於5萬0520元時，每3元收入將減少1元。

一旦達到FRA後，不論收入如何，都不會減少福利；社安局還會發還被暫扣的錢。