社安天地／破解社安制度10迷思（上）

在美國每月有約6500萬退休者、殘疾者及其家人領取社安福利金，總額近930億元。根據樂齡會（AARP）最近的調查，它受到90％以上美國成年人的支持，五分之四的人希望在晚年有社安金 作為財務保障；但是民眾普遍對社安制度的資金來源和運作方式存在誤解，以下是十個根深柢固的社安迷思。

迷思一：社安體系即將崩潰。事實是：只要工作者和雇主繳納工資稅，社安福利資金就不會用光。

幾十年來，社安稅收入超過社安金支出，到2019年底積累了2.9兆（萬億）元的盈餘。

由於退休人員的增長大於勞動人口的增長，加上民眾壽命更長，該系統支付額已開始超過了收入額。如果不改變社安福利資金的籌措方式，盈餘預計將在2035年耗盡。即使那樣，社安保障也不會破產，每年仍將收取稅金並支付福利；根據最新估計，屆時它僅能支付預定福利的79％。

為避免這一結果，國會需要採取措施，包括提高退休年齡、提高工資稅率，以及對社安福利徵收所得稅。

迷思二：社安福利退休年齡是65歲。事實是：完全退休年齡或FRA（即工作者有資格領取100％退休福利的年齡），目前為66歲又兩個月。1955年出生者到今年（或明年的頭幾個月）達到FRA。在接下來的五年中，將依次增加兩個月，1960年及以後出生者的FRA將為67歲。

65歲門檻的說法，是因1935年創建社會安全局時，將65歲定為有資格領取社安金的年齡。隨後，最低領取門檻降到62歲，人們可以領取打折的福利，但65歲仍然是完全退休的標準。1983年的大修改，大幅提高了退休年齡，2002年是滿65歲者可以申領完全福利的最後一年。

迷思三：每年的COLA得到保證。事實是： 自1975年以來，「社安福利法」已強制要求每年調整福利金額，以跟上通貨膨脹的步伐；但生活費用調整（COLA）並非每年增加。

社安署根據一年中第三季度到下一年第三季度CPI-W的變化，對社安金進行調整。2020年，該指數顯示物價上漲1.3％，因此2021年的社安金調高1.3%；若該指數未有變化，那麼就不會調整社安金。事實上，在2010年、2011年和2016年，已經有三次未調整COLA。

迷思四：國會議員不加入社安體系，所以對社安事務置身事外。事實是：國會議員已納入社安制度。

國會議員與其他聯邦雇員從1984年納入了社會安全福利 體系，在此之前，參眾議員參加「公務員退休系統」（CSRS）的退休金 計畫。1984年1月1日在職者仍可留在CSRS，但只能與社安福利一起使用（迄今還有兩位參議員和五位眾議員留在舊系統）。