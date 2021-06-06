社安天地／接種後 染疫機率有多大

約有半數美國 人接種了新冠病毒疫苗 ，其中極少數在接種後仍然感染了冠狀病毒，有些人不免擔憂：如果完全接種疫苗，感染新冠病毒的機率有多大？

美國傳染病權威福契博士說，在幾千萬人接種疫苗後，無論多麼高效的疫苗都會出現一些接種者感染，這並不奇怪。重要的是——疫苗在試驗中可100%有效預防死亡。

美國疾病防治中心（CDC）研究2479名接種者，只有3人在完全接種疫苗後確認感染了新冠病毒。梅約診所研究表明，即使在接種疫苗後再感染新冠病毒，可能是無症狀或出現輕微症狀，就像普通感冒一樣。

聯邦資料顯示，今年4月下旬，CDC共接到9245例接種後感染的報告，其中835例住院治療；與當時已經接種疫苗的9500多萬美國人相比，接種後感染者不到萬分之一。

有效率95%是什麼意思？

在臨床試驗中，輝瑞和莫德納 兩種疫苗聲稱，有效率約為95%；而强生疫苗在美國的有效率為72%。

如果一種疫苗的有效率是95%，一般人可能會假設每100個接種疫苗者就有5個人會生病；華盛頓大學醫學院傳染病醫師和流行病學者沃爾德說，實際不是這樣算的；如果說接種輝瑞或莫德納疫苗，感染的機率都減少了95%，比較合理。在輝瑞和莫德納公司的臨床試驗中，接種疫苗者再感染的實際比率約為0.4%左右。

關於疫苗的有效率，還有兩件事值得一提。首先，沒有一個參與試驗者死於新冠病毒；換句話說，在最重要的預防死亡方面，疫苗在試驗中是100%有效的。

第二，試驗的目的只是評估疫苗是否能防止某些人感染新冠病毒，因此只測試那些出現症狀的人；這意味著有效率並不能反映疫苗在預防無症狀感染方面的效果。

在廣泛注射後的有效性研究發現，這些疫苗在預防症狀性和無症狀性感染方面都非常有效。美國疾病防治中心5月中旬發布的一項研究發現，輝瑞和莫德納疫苗在大量、多樣化的完全接種疫苗的醫護人員中，使感染新冠病毒的風險降低了94%。

3月份發表在《新英格蘭醫學雜誌》上的兩項研究表明，在完全接種疫苗的人群中，突破性病例（接種後感染）非常罕見。一項研究發現，德州大學西南醫學中心的8121名員工中，只有4人在完全接種疫苗後檢測出冠狀病毒陽性。另一項研究發現，1萬4990名加州醫護人員中，只有7人在接種第二劑疫苗兩周後檢測呈陽性。

在這兩項研究中，完全接種疫苗後感染的機率約為0.05。研究作者指出，由於參與者在衛生保健機構工作，他們可能比普通人有更高的暴露風險，因此更凸出疫苗的效益。更重要的是，他們在去年年節假期後病例激增期間接受了檢測。

專家們說，出現突破性病例的因素包括：不完善的疫苗管理、免疫反應弱的個體、新的病毒株或變種。疫苗生產商已經在進行改良，或許不久後可以追加接種，加強防疫效果。