社安天地／接種疫苗 可獲各種獎勵

今年春季，美國疫情仍然嚴重，人們要花上幾個星期才能預約接種疫苗 。時序進入夏季，美國疫情開始緩和，預約接種無須排隊，但人們接種的動力卻開始下降，聯邦和地方政府為了鼓勵接種COVID-19疫苗，開始提供各種獎勵措施，從免費的甜甜圈、一杯啤酒、遊樂園門票，到免費的狩獵許可證或直接發放現金。

俄州祭百萬元抽獎

最大獎勵應該來自俄亥俄州 ：該州州長宣布，接種疫苗的成年人將可參加抽獎，五個頭獎，各得100萬元；若獲獎者為青少年，就讀俄亥俄州立大學可獲四年全額獎學金，包括食宿、學費和書籍費。西維吉尼亞州則為每位16至35歲居民提供100元的政府債券。

賓夕法尼亞大學教授拉根特說，採用多種激勵措施有助於鼓勵人們接種疫苗，這些優惠尤其對年輕人或那些原本不太願意接種疫苗者特別有用。不過，優惠和贈品也不是萬靈丹，特別是那些抵制疫苗的人。

有些雇主也提供激勵措施，從帶薪休假到禮卡或現金，許多公司都以某種形式或方式鼓勵員工接種。連鎖超市Aldi為時薪員工提供最高四個小時的帶薪休假。折扣連鎖店Dollar General向接種的員工提供助學金。Publix憑疫苗接種證明向員工發放125元的禮卡。喬治亞州小鎮阿沃思向鎮政府的165名員工提供200元的沃爾瑪禮卡。

也有提供現金獎勵的。密西西比州Scarlet Pearl賭場度假村向800名時薪員工提供300元現金，鼓勵全面接種疫苗。

美味的小吃和飲料

從3月下旬開始，Krispy Kreme成為首批提供美食誘因的企業之一，一直到年底，每天為接種疫苗客戶提供免費的甜甜圈。White Castle也向有疫苗接種證明者免費贈送甜點。

在紐約市 任何移動疫苗接種點，接種者可以獲取Shake Shack漢堡優惠券，並且從6月12日開始，出示接種證明，可以免費獲得一份炸薯條。康尼島知名的Nathan's Famous熱狗店，為出示當天接種證明者提供免費熱狗。

伊利諾伊州六旗山遊樂園宣布，將提供5萬張門票給在該州新接種疫苗者。

紐約州與洋基隊和大都會隊合作，在整個5月和6月在這兩個球場接種疫苗者，可獲2021或2022年球季主場比賽的門票。

免費乘車漁獵許可

有疫苗接種證明的緬因州居民可以選擇免費的漁獵許可證、野生動物公園或州立公園通行證，20元的LL Bean禮卡或波特蘭海狗棒球隊或賽車比賽的門票。

白宮與Uber和Lyft合作，提供前往接種地點的免費乘車服務，將在近期開始，一直持續到7月4日。

紐約市還提供免費乘車服務，在地鐵和火車站接種疫苗者可以獲得免費的地鐵周票或兩張單程通勤火車票。

新澤西州居民在5月間參觀夏季釀酒廠時出示疫苗卡，可免費享用冰鎮啤酒。同樣，伊州也正在提議立法，允許酒吧向出示疫苗接種證明的顧客提供免費飲料。

包括華盛頓特區在內的幾個城市，大麻合法化倡導組織則在向已接種疫曲者免費分發大麻，可上伊州的Pot網站查看城市名單。