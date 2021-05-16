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社安天地／新冠疫情騙局 花樣百出慎防

梁源

新冠病毒疫情在美國有逐漸緩和趨勢，但利用新冠疫情詐騙的案件卻有增無減。聯邦衛生與服務部（HHS）監察長辦公室提醒公眾，要特別提防新冠疫情有關的欺詐活動，騙徒會利用電話推銷、短信、社交媒體平台、上門拜訪等手段進行詐騙。

衛福部指出，欺詐者藉提供COVID-19測試、HHS補助金和醫療保險處方卡等方式，以交換個人資訊，包括醫療保險資訊。然而，這些服務並非HHS提供，且是非法的。

HHS發現，騙徒利用社交平台，偽裝成朋友或政府人員，入侵被害人的社交媒體帳戶，並向他們直接發送信息。聲稱收信者有資格獲得政府補助金（理由包括確診或檢測COVID-19、殘疾等），並敦促他們撥打特定電話號碼領取這項資金。

一旦有人打了這個電話，騙徒會要求受益人支付「手續費」（使用銀行帳戶、以禮品卡或比特幣支付）以接受所謂的補助金。損失手續費還算幸運，有人的銀行帳戶就這樣莫名其妙的被盜用了。

也有的騙徒向聯邦醫療保險（Ｍedicare）投保人提供COVID-19檢測，要他們登記包括醫療保險資訊在內的個人資訊。但是，這些服務是並非政府提供，也是不合法的。

HHS發現的另一個騙局，是醫療實驗室瞄準退休社群，聲稱為他們提供COVID-19檢測，但他們實際上除抽血之外，還開出大批不實帳單騙取不必要的醫療服務費用。

更有騙徒聲稱，接受檢驗的民眾可獲得一張200元的醫療保險「處方卡」，用以抵付處方藥自付款，事實上，目前根本沒有這類「處方卡」。

衛福部提醒民眾要提高警覺：

• 小心COVID-19調查騙局。騙徒提供金錢或禮物，要你參加COVID-19疫苗調查，切記不要將你的個人、醫療或財務資訊提供給對方。

要小心處理COVID-19有關的材料，如疫苗接種紀錄卡或追蹤紀錄。這些物品若處置不當，可能被騙徒用來實施欺詐。

• 出售COVID-19疫苗接種卡是個騙局。HHS指出，只有合法的接種場所才能向個人提供疫苗接種的有效證明；若有人出售接種疫苗卡，就是藉此釣取受害者上當。

接種疫苗後，也不應在社交媒體上分享COVID-19疫苗接種卡的圖片。因為接種卡有姓名和出生日期或其他個人識別資訊，有心人會藉此竊取身分資訊。

• 若有人聲稱，只要付費就可幫你把疫苗注射預約日期提前，這就是騙局。聯邦和地方政府官員不會打電話給你，索取你的個人資訊來預約接種。

受益人應謹慎對待陌生人索取個人、醫療和財務資訊。對任何提供COVID-19測試或用品的電話或登門拜訪者保持警愓；如果接到可疑電話，要立即掛斷。

也不要回復或打開來自未知發信人的有關COVID-19的短信。

如果懷疑遭到COVID-19醫療欺詐，可以立即線上舉報https://oig.hhs.gov/fraud/report-fraud/或致電800-HHS-TIPS（800-447-8477）

聯邦醫療保險 疫苗 檢測

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