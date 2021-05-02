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社安天地／打疫苗後 10件事要注意

梁源

美國疾病防治中心（CDC）發布了有關完全接種疫苗（接種最後一劑後兩周）之後，可以做什麼和不能做什麼的具體指南，包括以下10件事。

1.仍然需要戴口罩

即使全美的疫情有所下降，但冠狀病毒仍在傳播，並且出現了新的且更具傳染性的變種；因此，仍須戴口罩和保持社會距離。

2.接種後仍然可能感染

儘管在美國獲准緊急使用的三種疫苗都非常有效，但仍有機會感染新冠病毒。專家說，接種疫苗可以防止感染者死亡或在醫院中喪命。但是，接種者仍然可能會生病。

3.可能感染其他人

專家說，接種者可能在感染了該病毒後，甚至自己都沒有意識到，然後又將其傳播給未接種疫苗的人。

4.可以拜訪朋友和家人

CDC說，完全接種疫苗者可以與其他完全接種疫苗者在室內聚集，無需戴口罩或保持社交距離。如果願意的話，也可以與一個未接種疫苗者共處，而無需戴口罩或保持社交距離，這意味著可以拜訪（和擁抱）未接種疫苗的家人。

CDC暫時仍建議避免中型和大型聚會。

5.接觸後無需隔離

即使接觸確診病例，只要完全接種者沒有任何症狀，就不必進行隔離或測試。但是，如果出現咳嗽、發燒、呼吸急促、腹瀉或其他COVID-19症狀，則應接受檢查。

6. 出遠門須攜帶接種紀錄

將來，很可能需要接種疫苗的證明才能出差、在某些行業中工作或參加大型活動。如果需要再補注射一劑，則接種紀錄也能派上用場。

7.仍然不鼓勵旅行

即使航空公司的乘客數量一直在增加，但CDC仍建議避免旅行，即使是接種者也是如此。

8.可以去看醫生或牙醫

由於大流行，無數美國人擱置了他們的醫療保健。在接種疫苗之後，應該安排進行的醫療檢查，牙齒清潔或擇期手術了。

9.可能需要補強注射

需要補強注射的原因有兩個：一是人體免疫力自然減弱，二是病毒變化太大，以致於先前接種疫苗所獲的免疫力不足。

當前的疫苗應該對目前正在流行的冠狀病毒變種提供一定的保護；但是其中一些突變可能會使病毒逃避通過疫苗產生的某些抗體。疫苗製造商正在努力製作補強注射的更新版本，以增強針對這些變種的保護。

輝瑞及莫德納均宣布，該公司疫苗免疫可達數年，但最有效期限為六個月。很有可能我們必須定期接種某種COVID-19疫苗，就像注射流感疫苗一樣。

10.恢復正常取決於群體免疫力

專家說，在完全恢復正常之前，需先達到群體免疫—當足夠的美國人接種疫苗以顯著減慢病毒的傳播。從今年夏天到2022年初，專家估計可能會達到這個時間點。

影響該時間表的因素包括：願意接種疫苗的美國人所占的百分比；批准給兒童使用的疫苗的速度；以及疫苗對這種更具傳染性的病毒變種的效果如何。

流感疫苗 美國 CDC

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