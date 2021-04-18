Excelsior數位通行證 紐約州「疫苗護照」

紐約州推出全美首個新冠檢測或疫苗接種數位通行證。（紐約州衛生廳）

全美加速新冠疫苗 接種，為全面重開作準備。由於CDC設計的疫苗接種卡面積太大，攜帶不便；相較之下，紐約州 推出的新冠疫苗接種／檢測 的數位通行證Excelsior Pass，就方便得多。

這是紐約州與IBM共同研發的免費平台，已接種或檢測的紐約州居民可以自願參加。該平台採用加密技術，用於確認持有數位通行證者近期核酸檢測陰性或抗原檢測結果，或證實已接種過疫苗。這項二維碼憑證與行動登機證類似，既可以打印，也可以透過Excelsior Pass Wallet應用程式儲存在智能手機裡。

掃描紐約州數位通行證，即可知持證者的新冠檢測或疫苗接種紀錄。（紐約州衛生廳）

每張通行證都有一組安全的二維碼，參與平台的企業和公眾場所，只要掃描二維碼即可確認。IBM表示，這項新的技術同樣可以在全美其他地區有助復興經濟，同時保障公眾健康。而且，這項通行證只收集新冠檢測結果和疫苗接種相關資訊，並不會共享其他醫療和個人隱密訊息。

掃描紐約州新冠檢測／疫苗接種數位通行證，可以打印。（紐約州衛生廳）

由於紐約州疫情已經穩定，並已逐步放寬社交聚會限制，可以有限度進入劇院、主要體育場和運動場、參加婚禮，進入餐館和其他活動。紐約市的麥迪遜廣場花園球館率先宣布加入，從4月起，Excelsior Pass可逐步拓展至小型藝術、娛樂和活動場所。

紐約州是全美首個推行這一數位憑證的州。有意參加數位通行證的的紐約民眾可下載安卓（Android）或iOS系統的Excelsior Pass Wallet應用程式。也可至紐約州衛生廳https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass網站登記。