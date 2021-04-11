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1張圖：全美1.83億人已打疫苗 27.3%完成接種

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

如何保存疫苗接種紀錄卡？

／梁源

全美已有近億成年人接種了至少一劑新冠疫苗，其中逾5300萬人已完成新冠疫苗接種。美國疾病防治中心（CDC）設計的3X4吋紙質疫苗接種紀錄卡，接近兩張信用卡大小，對於大多數人來說，攜帶很不方便。因此，如何保護疫苗卡安全以及是否應該「過膠」（laminated，或稱護貝）不時在網上出現討論。

腦筋動得快的供應商在Etsy和亞馬遜網站上已經推出疫苗卡的套子和護袋，其中一些還可穿上掛繩。包括OfficeMax和Office Depot以及Staples在內的連鎖辦公用品供應商，也為想要保護疫苗卡的顧客提供貼膜服務。

隨著越來越多人接種疫苗，對於觀看體育賽事或旅行時驗證疫苗卡的呼聲愈高。由於美國沒有用於免疫接種的中央數據庫，也沒有一種用於COVID-19疫苗接種的標準證明，無法像其他國家採行電子版「健康碼」。實際上，COVID的疫苗卡也不是全美統一，因為一些州和地方政府也自行發放疫苗卡。

紐約大學醫學院教授卡普蘭在兩個月前呼籲人們把疫苗卡過膠。在接下來的下一階段，知道誰已經接種了COVID-19疫苗至關重要，這對於參加活動、旅行甚至是上班都需要它。

雖然有些人擔心，如果需要再追加一劑疫苗，已經過膠的疫苗卡可能會造成問題，卡普蘭說，萬一需要追加注射，可獲一張新卡，所以不必為此擔心。

專家提醒，在疫苗卡過膠之前，應該注意下列幾點：

確保疫苗卡上的信息正確無誤

確保卡上的姓名和生日、接種疫苗種類及注射日期和地點信息正確。就算在預約時輸入的資訊有誤，也要確保在離開之前更正。如果需要注射兩劑疫苗，則需要確保在第二次接種時資訊正確。

如果未獲得疫苗卡，CDC建議連絡當地市鎮或州衛生部門，諮詢如何獲得疫苗卡。

詢問接種紀錄保存在哪裡

萬一丟失了紙質卡，可以嘗試查詢州衛生部門的免疫信息系統（ISS）。某些地方可能還會在首次注射後為民眾註冊V-safe或VaxText等在線工具，可以查詢疫苗接種信息。

給疫苗卡的兩面拍照，發送給自己

專家建議，盡快對疫苗卡的兩面拍照，並保存在手機的相冊中，也可將這些照片通過電子郵件發送給自己，以保存疫苗卡照片。

製作疫苗卡兩面的紙質複印件

也有人傾向保有疫苗卡的紙質副本，可以複印保存。

如果是兩劑，第二次接種前不要過膠

要確認卡片上的兩次注射信息都是正確的，然後再過膠。

如果疫苗卡丟失或損壞怎麼辦？ 

請與接種疫苗的地方聯繫，補發新卡。或聯繫州衛生部門的免疫信息系統（IIS），可以在CDC網站上找到IIS信息。

應該將疫苗卡放在家中還是應該隨身攜帶？

專家建議把它和護照、出生證明等重要文件放在一起，如果手機存有數位副本時，不必隨身攜帶它，不過未來要去觀賞百老匯表演或體育賽事，或者旅行時可能需要它。

未來還可以通過某個應用程序（APP）證明已接種疫苗，例如在紐約推出的Excelsior Pass。

疫苗 紐約大學 CDC

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