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社安天地／遇詐騙集團冒名詐領失業金 第一步先查證

梁源

新冠疫情下，許多行業受到衝擊，成千上萬的美國人失業，但是詐騙集團卻趁機渾水摸魚，盜用身分冒領失業金

聯邦調查局說，許多受害者一直被蒙在鼓裡，直到以下這些情況才會發覺：

•申請失業金，結果發現他們「早已申領失業金」。

•收到1099-G表格，告知他們「已經領取失業金」，需要繳納聯邦所得稅。

•收到州失業辦公室通知，告知他們「已經申請失業金」。

•從雇主那裡收到通知，說有人以他們的名義「申請失業金」。

失業金騙子通常會安排將政府發出的失業金存入騙子的銀行帳戶中。除非當事人自己申領失業金造成重複申請，否則很難察覺。極少數情況下，騙子冒名申領失業金，會使當事人收到意想不到的失業金支票、直接存款或借記卡（以當事人所在州的首選付款方式）。在這種情況下，騙子可能會通過電話或電子郵件與當事人聯繫，冒充州勞工廳，指示當事人「更正錯誤」，把錢轉給騙子。

民眾若收到「州勞工廳」的指示，千萬不要回應，更不必聽從「把誤發的失業金」轉入他人帳戶的請求。相反的，遇到這種情況，須致電州的失業辦公室，按照官方的指示進行任何還款，並請求失業辦公室調查是否有人冒名申領失業金。

如果遇上失業金欺詐，代表你的個人信息已被暴露，應該檢查自己的信用報告，看詐騙集團是否以其他形式來冒用身分。

FBI的報告稱，騙子想出一些利用失業率上升來冒名詐騙的新方法，例如：

接到電郵或電話跟進你的申請。明明未申請失業救濟金，是卻收到電子郵件或電話「跟進」你的申請，這有兩種可能： 1.後續行動來自合法的政府機構，表示有人以你的名義申領失業金；2.信息來自騙子，試圖套取個人信息，然後冒名申請。

聲稱可幫助你申領失業金。失業救濟金必須個人提出申請，如果需要幫助，則應聯繫當地的州失業辦公室。若有人聲稱可以代人申請失業金，當事人付了錢和/或提供個人信息之後。就再也找不到騙子了。

虛假網站或社交媒體帳戶。這些貌似合法的電子郵件，提供看來正式的鏈接，把收信人導向一個網頁，要特別仔細檢查所有URL，網站地址是否來自官方的「.gov」。如果想要與特定機構聯繫，那麼應該直接登錄訪問所在州或市政府的主要主頁，而不是隨便點擊一個鏈接。

未經授權的交易。如果銀行或信用卡對帳單上出現未經授權的交易，而收/付款的是失業機構、失業服務或失業金，那麼要馬上查清楚怎麼回事。一旦發現以被冒名申領失業金，應該馬上行動：

1.通知當地的失業辦公室。如果得到雇主通知，則應請公司人力資源部門協助，但自己還應通知失業辦公室。

2.向IRS提交身分盜竊宣誓書（IRS表格14039）或通過聯邦貿易委員會的身分盜竊網站IdentityTheft.gov通知IRS。

3.如果失業欺詐與電子郵件或虛假網站或社交媒體帳戶有關，則可報告FBI Internet犯罪投訴中心。

失業金 詐騙集團 IRS

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