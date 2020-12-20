社安天地／存多少 才夠安心退休

事前妥善規畫，退休生活才能無憂。（美聯社）

趙本山當年在小品中有句讓人笑彎腰的台詞：「人最大的痛苦是人還活著，錢沒了。」 同理，人退休了，但錢卻不夠。那該是多大的「痛苦」？

美國 人把用於退休的錢稱為「nest egg」（留窩蛋），把老年生活比喻為golden years（黃金歲月）。然而，美國一半的人認為，他們沒有足夠的錢退休。這下可好，「窩裡沒有留下多少蛋」，哪來黃金歲月可以享受？

一般而言，為私營部門工作，美國人退休金 計畫有401（K），為非營利部門工作，如學校和政府部門工作的人有403（B）；如果以上兩種計畫自己都沒有，個體經營者可以設立IRA，Roth IRA或其他國稅局批准的退休計畫。為了使每一個退休者有足夠的收入，美國政府近年還批准50歲以上的人，每年可比50歲以下者多投資 IRA。

然而，這裡有一個問題：等到了退休的年齡，許多在同等條件下的退休者，他們個人退休帳戶的數額卻有很大的差別。這是為什麼？答案有兩層：一是他們彼此退休金帳戶資的多寡取決於自己每年的稅前預繳額度和所在工作單位相應配比的資金額度（match up），二是他們投資的所得不一樣，因為具體如何投資，如何分散投資（diversified）是每一位退休者自己的選擇。

•養老的錢來自哪裡？

當然，一個人退休後，退休養老的錢來自以上提到以往工作單位的養老計畫之外，還有自己的儲蓄、個人投資和法定的社安金。至於依靠子女或將自己的居所抵押給銀行或投資金融公司的做法，來獲取養老的所需資金（Reversal mortgage），筆者認為那是不得已辦法的辦法。

通常，考慮退休金的設立或為退休做準備，每一個人都必須考慮以下四個方面的花費：

1. 有足夠的現金支付日常生活必須的開支（essential expenses），如水電氣、交通；

2. 保持自己退休後生活品質不打折扣，如可自由支配收入（discretionary income）的使用；

3. 對突如其來或緊急發生的事有必要的準備及打算（Prepare for unexpected），例如，一定要每個月有200到300元存入一個所謂「應急帳戶」（Emergency fund）之中。比如，美國人退休後的醫療花費平均為39萬元，切不可天真地或錯誤地認為──美國Medicare都是免費的。下面，我要以資料說明這一點。

4. 為子女或自己的信仰或任何理由留下遺產或捐贈（legacy）。

美國知名的醫療機構Kaiser Foundation調查顯示，2016年，享用Medicare的人為醫療，自己自掏腰包平均達到5400多元．這一費用包括購買Medicare項下的plan B所需的保費、處方藥和其他相關費用。此外，美國著名的金融機構Fidelity估計，一個人大約15%的退休收入用於醫療；如果自己有慢性疾病或殘疾，那退休收入用於醫療的比率將會更高。

•退休金多少才算夠？

退休金究竟多少才算夠了？這要因人而異，因生活風格而定。那有沒有一個大概的所謂標準，讓我們有所評估。讓我們一起以下一組資料。

數據顯示，美國40歲人的年平均收入只有5萬元多一點。美國40歲人的這一群體，退休金儲蓄的中位數（不是平均數）是6萬3000元。通常，金融顧問（Financial Advisor）建議，40歲階段，你的退休儲蓄額應是自己年收入的四倍。比如，你年薪5萬元，你的退休金帳戶上就需要有至少20萬元。

當進入50歲階段時，退休金金額應該是自己年收入的7倍，即年收入5萬元，自己的退休投資及儲蓄總額應該達到了35萬元。

當進入60歲階段時，退休金應是自己年收入的8至10倍。如果年薪10萬元，退休金就應該有80萬到100萬元才對。然而，現實是耳順之年的美國人，其平均儲蓄額度只有17萬2000元。

至少一半的美國人在自己的退休所需資金方面沒有達標，其中原因很多。例如，美國人還清自己上大學的學貸，平均就需要19.7年。屈指算算，大學畢業時的年齡加上19.7年，一般情況下，已經進入40歲階段，剛剛還清學貸，哪來錢建立自己的退休帳戶。這也是為什麼美國人中許多先淪入現金不足（Cash Broke）的一個因素。

針對退休金在40歲不達標的情況，理財師的建議大都是要做好預算，在按時償還房貸等剛性開支的情況下，設法增加自己的可支配收入（disposable income），加大投資和儲蓄的力度。

到了50歲，如果落後於金融理財師建議的數額，理財師就會建議充分利用政府允許且鼓勵的合格的退休計畫，如IRA、401（K）和403（B），加速加大對退休金帳戶的投入。

到了60歲，如果還落後於通常需要的退休數額，那麼就要考慮變賣或處置一些資產，如把大房子換成小房子（downsizing），購買一定數量的年金和考慮開始使用社安金。

針對「你有足夠的錢退休嗎？」這個問題，下面我們還要看政府對你退休金使用情況所做的制度設計。

開始領取的年齡：

領全退年齡（66歲）的

領全退年齡（67歲）的

62

75%

70%

63

80%

75%

64

86.7%

80%

65

93.3%

86.7%

66

100%

93.3%

67

108%

100%

68

116%

108%

69

124%

116%

70

132%

124%

（取自聯邦社安局）

由上圖我們可以算出，如果在62歲就領取社安金，比67歲時才開始領取少了30%。基本上，每延期一年領取社安金，就可多領8%。

如果有其他的收入途徑可以支付自己的雜七雜八的費用，社安金的領取最好退後五年到67歲。當然，政府規定的諸如IRA和401（K）等退休金，在59歲半就可以領取。

•退休前應還清債務

拋開政府給的社安金之外，通常退休的花費是退休前收入的75%左右。例如，退休前你年花費10萬元，退休後7萬5000元就夠了。有時我們聽到退休後花費的70法則（Rule of 70）就是這個意思。

相比，在退休之後，有些花費雖然減少了，但有些花費增加了。例如，花在上下班通勤交通和乾洗衣服上的錢減少了，而花在娛樂及旅行上的費用則可能增加。

除此之外，要盡可能在退休前還清債務，除非有特殊問題需要考慮。債務是指住房的貸款、信用卡債務、汽車貸款等，盡可能在退休期間不再有一些一次性大額花費或開支，如鋪設自己住房的車道（Drive Way），更換自己住房的屋頂。否則，70法則就不適用了。

其次需要注意的是通貨膨脹的變化，因為通膨會侵蝕你手中的現金購買力。美國通膨的平均數是每年3%，這幾年異常地低。如果通膨為3%，那將意味著在不到25年的時間中，你的花費將增加一倍，即本來1元的東西，價格在不到25年間上升到了2元。筆者必須提醒大家，雖然在過去十幾年美國人基本習慣了低通膨的狀況，但在不遠的將來，這種狀況可能會改變。

那如何合理地使用自己為退休準備好的資金？在其他因素正常的情況下，如用於支付日常生活方面的量入為出，退休生活中的人應該把所謂4%法則作為自己每年從退休金帳戶中提取所用款項的一個參照標準。

4%法則是指：如果從自己的退休金中每年提取使用不超過4%，不管遭遇熊市還是高通膨，你的退休金在每年考慮到通膨係數的情況下，會安全延續30年。比如，退休金有100萬元，每年提取使用4萬元，你可安全地30年中每年可以提取4萬元。

當然，4%法則的設立始於1994年，那時的投資回報沒有現在的高。我們在法定退休年齡之後領取社安金的數額也還沒有考慮在內。

再一點需要考慮退休花費的地方是免費的Medicare部分不包含牙齒和助聽器醫療和維護的費用。

•買了長期護理險嗎？

最後需要注意的一點是稅務和是否購買長期護理險（LongTermCare）相關的問題。

美國的稅法優惠與65歲及65歲以上的納稅人。例如，2020年，65歲及65歲以上的納稅人可以額外得到1300元的標準減稅額（standard deduction），如果夫妻雙方都65歲或65歲以上，聯合報稅，額外的標準減稅額是2600元。如果你沒有結婚，也不是喪偶，額外標準減稅額是1650元。

加州的稅雖然相比其他州要高，但在稅務方面優惠退休人士，是公認對退休人士的稅務友好州（tax friendly）。

說到長期護理險的問題，我們必須正視一個問題。當齡年在65歲左右才打算購買時，保險費非常高。一個可取代的好辦法是購買年金。資金充裕者，可購買一次性繳納保費的；資金緊張者，可購買所謂延期年金（deferred annuity）。其中，考慮到利率高低變化的問題，我們可以採用階梯辦法（laddering strategy），購買系列短期到期的幾個年金，如一年、兩年或三年。

究竟怎麼做才能有足夠的錢退休？許多人認為要在退休前多多賺錢。其實，核心問題是如何控制自己退休前的花費，未雨綢繆。圍繞這個核心問題，最好找一位專業人士，如註冊理財師（Licensed Financial Advisor）諮詢，為你出謀畫策。因為要想有足夠的錢保障一個舒舒服服的退休生活，我們就必須投資，必須使自己辛苦賺來的錢在保值的前提下增值。然而，投資的方法很多，也很複雜，這不是每個人可以駕馭得了的。

駕馭了自己的退休金是否足夠的問題，我們才能活出人生下半場的精采。

（作者為Ameriprise Financial執照金融顧問）