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健保費用高 投保人壽命也高

梁源

一分錢一分貨，這句話也適用於醫療保險。西北、耶魯、布朗和芝加哥大學進行的一項新研究發現，提供更多服務，在醫療保健上保費最高的Medicare Advantage計畫實際上可以延長投保人的壽命。在成千上萬美國人要選擇購買基本健保或Advantage計畫之際，這個研究結果無疑會影響很多人的決定。今年醫療保險的登記將於12月7日結束。

Advantage計畫（也稱為Medigap計畫）填補了傳統Medicare Part A和Part B承保範圍的空白。Advantage計畫是外包給私人保險公司，業者在自己網絡內提供護理。

傳統計畫限定投保人只能找接受Medicare的醫生，而Advantage計畫的功能類似於HMO健保或PPO健保，這類健保提供更全面的醫療服務，例如承保視力、牙科和助聽器，雖然選擇仍有限制。

Medicare Advantage計畫變得越來越受歡迎，而且價格已經下降。醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）估計，參加Advantage計畫的投保人在2021年將增加約10％，達到近2700萬。根據CMS的報告，自2017年以來加入Advantage計畫的人數增加了44％，所有Medicare受益人中，有42％加入Advantage計畫。明年的Advantage計畫數量將達到4800個，投保人會有更多的選擇─每個郡縣平均有47個計畫。

Advantage計畫越來越受歡迎，可能是因為健保業者紛紛加入這個市場（Medicare為每個參加者向健保業者每月支付約1000元），競爭之下，業者開始降低保費，自2017年以來，Advantage計畫的平均月保費下降超過三分之一，有些降至每月僅21元。當然，這是Medicare Plan B保費的補充，所有受保人都必須支付該費用，其標準保費在2021年將為148.50元，不過收入較高的人可能要支付更多。

相比之下，Advantage計畫的月保費根據投保人居住地區而有很大差異。Plan F是最受歡迎的補充計畫，保費從德州奧斯丁65歲的投保者的每月120元至140元；而紐約市投保人則超過300元。當然，提高免賠額，保費可以便宜很多。

研究人員在2008年至2011年間，從同一個郡縣的7萬5000個計畫，研究了1500萬投保人的選擇和結果。他們發現「保費與觀察死亡率之間存在正向和高度顯著的關係」，這表明較高的月保費與長壽有正向關係。雖然這不意味著是因果關係。

單單從價格上可能無法完全比較出各計畫的真正差異，最好的衡量標準─醫療損失率─顯示保險公司理賠與所收保費的百分比，可真實反映該計畫在醫療服務上花費了多少；但是一般投保人可能不容易獲得這項數據。研究報告建議，從該計畫提供的處方藥承保範圍可見端倪─給付越慷慨，該計畫就可能越好。

研究發現，大型保險公司提供的計畫質量較高，而且承保範圍較廣。不過，Medicare對不同計畫有星級評價，而較高的星級與投保者更長的壽命卻無關連。

保費 醫療保險 健保

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