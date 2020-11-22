社安天地／Part D保險 幫你支付處方藥

在老年人的醫療保健預算中，藥物占很大比率，但許多人在Medicare Part A或Part B裡面卻找不到支付哪些門診藥物。因為Mdicare從2006年開始提供Part D保險，Part D是一項自選計畫，可幫助投保人支付處方藥的費用。

處方藥計畫由經Medicare批准的私人保險公司提供，大多數投保者每月支付保費 ，並依各公司規定，承擔不同比率的費用分擔，例如共付額（copay）和自付額（deductibles）。準時註冊很重要，因為如果你在首次有資格時（通常在65歲生日左右）未註冊，那麼以後再加入時可能要支付滯納金。

你可以通過兩種方式註冊Medicare Part D：

單獨的Medicare Part D

如果你已經加入原始Medicare，那麼可以在初次註冊時或在每年的Medicare公開註冊期間（分別持續到12月7日），單獨註冊 Part D計畫 ；。

Medicare藥物計畫承保學名藥和品牌藥。所有計畫都必須承保相同的藥物類別，例如哮喘或糖尿病藥物，但是保險公司可以選擇承保每種藥物類別的哪些特定藥物。

每個Medicare Part D計畫都有承保的藥物清單。該清單可能會包括品牌藥和學名藥，以及至少兩種最常用處方藥。清單每年都會變化，甚至在一年之內都會改變。

一些Medicare Plan D有限制，包括開藥之前須核准以及逐步療法╴在使用最昂貴的藥物之前必須先使用學名藥或是成本較低的品牌藥。

獨立Medicare Part D的保費有所不同，並且2021計畫年度的自付額不得超過445元。

Medicare Advantage計畫

私人保險公司也出售Medicare Advantage計畫，並提供與原始Medicare Part A和Part B相同的承保範圍。許多公司還提供額外的福利，例如部分牙科和視力保險。很多的Medicare Advantage計畫包括Part D處方藥承保範圍。

與獨立計畫一樣，每個包含Part D承保範圍的Medicare Advantage計畫都有本身的規定，並且可能會有限制。

許多Medicare Advantage計畫都提供零保費的藥物保險，但可能仍會對該計畫收取總保費。

如果你選擇的醫療保險 不包括Part D，則可以購買單獨的Part D計畫。

兩種Part D保險的費用

你可能需要為Part D保險支付保費，並且要分攤費用，包括自付額，共付額或共保額（coinsurance）。還有其他一些可能的費用分攤規則。

在2020年，當你和保險公司支付的處方藥費用達4020元時，你必須支付超出部分的25%，直到支出6350元的自付費用（2021年為6550元），就是所謂的「災難性承保範圍」。

在2021年，超出「災難性保險」階段之後，你將支付藥品費用的5%，或者學名藥3.70元、品牌藥9.20元，以較高者為準。