社安天地／慢性病特別補助金 須經診斷

年度聯邦醫療保險 計畫（medicare）從10月15日至12月7日接受登記，其中聯邦醫療保險優良計畫Medicare Advantage，也稱為Medicare Part C，由民營保險公司承保，並提供與原始Medicare相同的Medicare A部分和B部分福利 。許多計畫還包括有限的牙科、視力和聽力保險，甚至包括健身房會員資格。

從2019年開始，新的政府法規允許Medicare Advantage計畫進一步擴大福利，通常稱為「慢性病特別補助金」（SSBCI），新的補助金不僅可以提供嚴謹的醫療服務，還可以提供有助於改善和延長病人生命的措施。

政府研究表明，70％以上老年人至少患有一種慢性病，儘管要獲得新福利的資格須符合「住院或其他不良健康後果的高風險」。這些新規定給付範圍包括成人日托服務、居家照護、醫護診療、非鴉片類止痛藥、改善記憶、住家和浴室裝設及改善安全設備、交通費用、送餐、害蟲控制、非處方保健品、遠程保健服務、針灸等。

對慢性病老年人的額外給付是個好消息，須注意的是，承保者可以決定提供哪些（如果有的話）福利，並且特定計畫中，不是每個人都可享受這些好處。

到目前為止，保險公司和消費者接受新規則的進展很慢。布朗大學於今年5月發表的研究顯示，估計只有4.6％的計畫提供了新的好處。醫療保險專家提醒，在簽署這些補充計畫之前，一定要了解計畫對於給付的限制。

通常，新福利並非一體適用，政府已更改了所謂的「統一標準」。依照現行規定，Medicare Advantage計畫必須為特定地區（通常是郡縣）的所有參保人提供相同的福利。因此，如果你有資格根據計畫進行每年兩次的牙科檢查，那麼其他人也都可以參加該計畫。

但是，對於SSBCI福利，則由保險公司決定誰有資格。例如，浴室防滑扶手僅適用於已經跌倒的患者。記憶訓練只能保留給那些診斷為失智症的患者。

在加入一項提供這些新福利的計畫之前，很難知道自己是否合格，因為該計畫需要經過診斷，並確定參保人符合該計畫的哪一種資格。聯邦官網Medicare.gov的「計畫查找器」（Plan Finder），可以確定某種計畫所提供哪些福利，但不能確定參保人是否符合條件。

請注意，代理商、經紀人或其他代表計畫的人不能保證參保人合格，包括保險公司接聽電話的客戶服務代表，因此，直接撥打保險計畫詢問無濟於事。

每個計畫都可以確定給付福利的範圍，諸如送餐服務，可能僅在設定的幾周時間內每天一次；居家照護每年可能僅限於12次就診……，要了解計畫有何限制，最好自己查看「承保範圍」文件，其中會詳細說明細節。參保人可以在保險公司的網站上找到該文件，也可以通過Medicare.gov的「計畫查找器」工具上的鏈接找到該文件。

如果已經參加了Medicare Advantage計畫，但不滿意，則可以在從1月1日開始到3月31日間轉到另一個Medicare Advantage計畫，但每年只能轉換一次。