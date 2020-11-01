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社安天地／賣斷養老金 考慮八件事

梁源
為減輕財務負擔，美國三大汽車廠提出向員工買斷退休金計畫。（美聯社）
為減輕財務負擔，美國三大汽車廠提出向員工買斷退休金計畫。（美聯社）

如果收到前雇主的來信，提出要買斷你的退休養老金（pension，年金）計畫，只要你同意，馬上寄支票給你，到底應不應該接受？

財務專家指出，要不要接受買斷退休養老金，這與個人理財計畫一樣，答案是「取決於每個人的情況」，而且在作出這個決定以前，要考慮一些情況。

由於財務負擔太重，目前只有大約10％的美國公司提供各種形式的定額給付（養老金）計畫，只要工作滿一定年限，就可終身領取。此類計畫由公司資助，福利的種類以及數額取決於員工的薪資、年齡和受雇年限。

就在不久前，一般美國人的父母和祖父母輩，整個職業生涯都待在一家公司的現象很普遍。有些人即將退休，並準備在餘生之年，每月收到公司的養老金支票。

由於經濟條件不許可，大多數公司都凍結了公司負擔的養老金計畫，轉而採用員工自行繳費的退休計畫，例如401（k）或403（b）退休計畫。這些公司試圖從財務報表消除一些養老金的負擔，因此公司逐漸縮小養老金計畫的資金。他們向已退休員工附上要約，如果同意，公司就給出一筆錢，取代每月支付的形式。

根據精算師的說法，公司甚至不必等到退休年齡，就可以一次性將員工未來的一系列支付額結清，馬上寄出支票，也就是員工退休帳戶的淨現值。

一次拿到成千上萬元的支票，似乎是不錯的選擇，但在決定一次性付款之前，專家提醒最好先考慮以下事項。

可能想要一次性支付的原因：

●自己的健康狀況：若患有末期疾病或其他原因，認為自己沒有長期領取的可能。

●公司的財務狀況：如果公司不能持續經營，退休養老金也無法發得下去。屆時養老金福利擔保公司（PBGC）將介入，但員工有可能無法收到全部款項。

●其他資產：若員工還有很多其他資產可以提供終身收入，或者有配偶可以提供終身收入，並且員工將不會依靠每月的這張支票維生。

●金額大小：支票金額較小，不會構成重大的差別。例如員工在公司工作時間不長，就算有退休養老金，數額也不大。

可能要推遲一次性支付的原因：

●增加收益：把錢留在原地，將使它能夠繼續增長，直到退休為止。

●晚年保障：隨著人們的壽命更長，更積極的生活，每月退休金支票可以像社安金一樣，提供退休時的最低收入。

●財務習慣：收到支票後，會全部花光嗎？根據2017年大都會人壽（MetLife）的一項調查，有21％的人兌現了養老金，他們在短短五年內就花光了全部金額。甚至有人收到一次性付清的兩筆養老金，但是也撐不了多久。

●稅金：要記住，如果接受了公司要約，並且未將金額轉入遞延稅退休帳戶（例如IRA），則在收到支票的年度，要計入當年所得，須繳納個人所得稅。

最近有許多大公司提出收購退休養老金的要約。員工是否接受要約，實際上並沒有對或錯的問題。如果員工選擇一次性支付，那麼在收到支票以後，不能再反悔。如果跑去拉斯維加斯或大手大腳花掉這筆「意外之財」，那麼將無法從頭再來。同樣的，如果員工選擇每月收到一張支票，也無法回頭要求公司一次性付款。

在做出此重大的財務決定之前，最好能尋求專業的退休和稅務建議。明智的做法是尋找一位執照財務規畫師（Certified Financial Planner,

CFP）。 專業的CFP會以受託人的身分行事，並將顧客利益放在雇主之前。就算他們建議把一些養老金用來購買他們的產品，動機也是保障客戶的退休生活，而不僅僅是為賺取佣金。

許多公司讓員工自行負擔退休金計畫。（美聯社）
許多公司讓員工自行負擔退休金計畫。（美聯社）

退休金 支票 美國

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訊息不對稱 基金經理人贏面大於散戶

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