社安天地／特殊津貼 會影響社安金嗎

有人在開始領取社安金 福利後，收到先前工作的一筆「特殊津貼」（special payment），例如未休假折抵現金，使當年收入超過領取社安金的收入限額，到底會不會影響社安金？常使退休 者感到困惑。

財務顧問指出，社安局用以決定社安金的退休收入限額測試（retirement earnings limit test），會一直適用到領取者達到完全退休年齡（FRA）的月份（目前為66歲）為止。

如果領取者在整個2020年均處於FRA之下，則收入限額為1萬8240元。如果收入超過此金額，則每賺取2元，將扣留1元的福利。

如果領取者在2020年才達到FRA，則在達到FRA月份之前的收入限制為4萬8600元。如果收入超過此金額，則每賺取3元，將扣留1元的社安金。

通常，特殊津貼如果是在補償退休前完成的工作，則不會影響社安金；社安局通常會假設申領者收到錢後，才開始工作，除非申領者另外提出說明。申領者若說明津貼是在退休之前賺取的，那麼這些錢將不計入退休測試的限額。有時，社安局會要求雇主提供進一步的解釋或文件。

舉例來說，張先生於63歲退休，並於2019年11月開始領取社安金。2020年1月，他從雇主那裡收到了一張2萬元的支票，以償付他在2019年11月之前累積的假期薪水。由於這筆款項超出了收入限額（2020年為1萬8240元），張先生需要與SSA聯繫，並說明這是他退休前獲得的特殊津貼，SSA採信以後，不會將這筆款項計入2020年的收入限額，張先生可以繼續領取全額的社安金，而毋須扣留其中一部分。若是張先生未與社安局聯繫，那麼社安局會根據未達FRA人群的收入限制，將張先生的社安金扣留880元（[20000–18240]÷2=880）。

自營職業收入者，適用不同的規則。自營職業的收入通常在收到時計算，而不是在賺取時計算。在退休後收到自雇收入，在某些情況下，可能適用特殊的自雇排除。例如這筆收入是在退休前提供的工作服務，那麼就可以從開始領取社會安金後獲得的自雇收入中扣除，而不計入退休收入限額測試。這項特殊規則適用於保險 銷售人員和自營農場的收入。

例如李先生是一名自雇的人壽保險代理人，他在2019年9月退休，當時年齡是62歲。李先生在2020年從續簽佣金中獲得收入，續簽佣金的保險契約是在他退休之前出售的，因為種種原因延後支付，這筆錢可以不計入退休收入的限額。但如果李先生繼續工作，並在2020年收到與新銷售保險合約相關的續訂佣金，那麼這些佣金須計算在收入測試之中。由於李先生在整個2020年都要受到FRA的限制，因此收入限額為1萬8240元，並且只有在他的收入高於此金額時，他領取的社安金福利才會減少。