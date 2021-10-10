大仁說財經／美國「內」戰 政治比通膨可怕

私募股權億萬富翁魯賓斯坦(David Rubenstein)對通膨失控和即將加稅根本不屑一顧，但他卻很擔心美國 的民主狀況。

這位凱雷集團(Carlyle Group)的聯合創始人指出，「目前兩黨沒有合作意願，反而存在巨大的緊張關係。」「這種情況不太好。我希望能很快解決，但我相信短期內不可能。」

魯賓斯坦將新冠疫情和1月6日的國會暴動視為美國民主的兩項重大「壓力測試」，深入地分裂了美國。其他歷史上類似的壓力測試還包括越南戰爭和水門事件。

他表示，「以前也曾有過政治分歧。顯然其中最大的分歧就是內戰。」

魯賓斯坦1970年代曾在國會山莊和白宮工作，當時政客們如果覺得可以證明自己能與另一方的人士一起工作，就是偉大的立法者，「現在任何與對方合作的人，都會被自己所屬的政黨嘲笑。」

政治失能正在延長針對提高債務上限的對抗，債限是魯賓斯坦贊成廢除的「不合時宜」機制。財政部曾表示，除非提高聯邦借款限額，否則下月它將會用罄現金且無計可施。

「這是個很奇怪的現象」

根據《富比士》統計，魯賓斯坦的財富達43億元，他最近發表新書《美國實驗：夢想對話》(The American Experiment: Dialogues on a Dream)，書中採訪了歷史學家、外交官和音樂家。他在接受媒體訪問時指出，政治失能已滲透到使美國對新冠病毒的反應，這一點真的讓人沮喪。

他問：「我們已經失去了65萬人。全球有400萬人因病毒而死亡。還要死多少我們才會認為『夠了』？」

拜登 總統宣布實施一項緊急規定，要求擁有100名以上員工的雇主確保其員工全面接種疫苗或每周提交陰性篩檢測試報告。公司每次違規可能面臨高達1萬4000元的罰款。

共和黨的州長們抨擊拜登這項強制疫苗規定，密西西比州州長里夫斯(Tate Reeves)將這些要求指為「明顯違憲」，並將其稱為「暴政」。

針對拜登，魯賓斯坦說：「看不出他有任何其他選擇。」「很明顯，這些人在玩弄政治。有些人希望因提早研製出疫苗而獲得榮譽，但又不想讓人們接種疫苗。這是一個奇怪的現象。」

即使當前另一項有關通膨的辯論仍在激烈進行，魯賓斯坦仍不認為目前有必要擔憂，「現在還有比每月通膨率更令人擔憂的事情。」

消費者物價一直是投資人關注的焦點：它們在6月和7月以2008年以來最快的年增幅度上漲，然後在8月略微降溫。

在某些情況下，物價上漲會抵消了勞工的加薪。根據哈佛大學的弗曼(Jason Furman)於8月發布的一項分析，經通膨調整後，當前薪資水平還低於2019年12月。

更高通膨 或能讓Fed調息

然而，魯賓斯坦表示有信心通膨將從高水平放緩，但它可能會保持在聯準會(Fed)平均通膨率目標2%之上，「我認為，如果通膨率是3%或4%，世界也不會垮下來。我們只是過度習慣了低通膨。」

他指出，像日本這樣的國家曾試圖製造一些通貨膨脹，但未能成功。更高的通膨應該可能讓Fed將利率從零調升，以能在下一次經濟衰退期間有空間再次降低利率。

魯賓斯坦說，「這樣才能擺脫現在的人為低利率環境。」

至於國會辯論拜登的3.5兆元「重建更好計畫」(Build Back Better plan)，魯賓斯坦相信國會議員最終會提高企業、資本收益和個人稅率，即使最終水平仍然未定，「稅收將會增加。毫無疑問。」「原因是我們需要收入，而且我們向來不會削減支出。」

「他挺身而出對抗川普」

毫無意外地，魯賓斯坦認為拜登應該繼續任命Fed主席鮑爾 (Jerome Powell)，這位億萬富翁創建的凱雷集團曾於1990年代後期聘請過鮑爾。魯賓斯坦說，「鮑爾做得很好。」他認為，鮑爾拒絕屈服於前總統川普的降息要求，證明了他的獨立性。

2019年，川普將鮑爾稱為「不會推桿的高爾夫球員」，甚至暗示他精心挑選的Fed主席甚至是比中國國家主席習近平「更大的敵人」。

魯賓斯坦說：「他很堅定，沒有落入與川普打口水戰。但在各個方面都挺身對抗川普。」

激進人士一直敦促拜登啟用一個對華爾街監管和氣候變遷更加強硬的人士來取代鮑爾。即便是FDIC前任主席、終身共和黨員貝爾(Sheila Bair)也認為，鮑爾領導的Fed對大型銀行過於軟弱。

但魯賓斯坦懷疑拜登真的會找到人來接替鮑爾，而這個人可以得到兩黨勢均力敵的參議院確認，因為「鮑爾是極少數民主黨和共和黨人普遍尊重的人物」。