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大仁說財經／二手車售價 恐已觸頂

張大仁
二手車價已趨緩和，但想買便宜貨還是很難。（路透）
二手車價已趨緩和，但想買便宜貨還是很難。（路透）

今年初以來物價像是火箭一樣飆升，聯邦政府主要通膨指標消費者物價指數(CPI)在3月至6月期間飆升了30%。根據溯自近70年來的政府數據，這是史上物價漲幅最大的三個月。

二手車自去年秋季開始起漲之前，最大單季售價漲幅是在1974年，僅上漲12%。

但二手車售價在7月僅小幅上漲0.2%，這個項目的指標提高了人們的期望，相信售價即使不是開始回頭下跌，起碼至少會趨於平穩。

對於購車族來說，二手車價格可能終於觸頂了。另一個潛在的正面訊號是：汽車經銷商在拍賣會上支付的二手車批發價格，已經開始下降。

JD Power市場洞察資深經理帕里斯(David Paris)表示：「批發價格看來似乎在八周前已達到頂峰，之後一直在下滑。」他說，通常零售價格會隨著批發價格出現這種時間落差，「如今在經銷商展售的車輛平均是在5到6周前買進的。」

二手零售價 比批發價穩定

但這可能不會立即降低購車者支付的價格。

在這個狂野的汽車市場，經銷商不再依賴批發採購來導入二手車販售，而是越來越多偏向直接從車主那裡買進。部分經銷商甚至實質上是在買車而不是賣車，而提供買車選項的機器人電話已經開始惹惱使用手機的人們。

此外，對二手車的需求依然強勁。即使批發價格開始下降，這種趨勢仍然可以防止售價大幅下滑。

帕里斯說，「因為需求仍然很大，我認為二手零售價可能比批發價更為穩定。」

二手車價格可能已經達到頂點，因為它們的漲幅對客戶來說已經達到不合理的水平。

Edmunds洞察執行董事考德威爾(Jessica Caldwell)表示，在最近二手車價格上漲期間，新車和二手車之間價差縮小了，因此二手車價格可能接近其天然上限。她說，在某些時機下，買車族會決定購買新車而不是二手車，即使必須再多等一些時間才能拿到新車。

價差縮小 買車族轉向新車

她說，「現在已經到了不值得買二手車貨的地步了。」「預計售價不會修正並重回2019年的水平，但預計會在下半年轉趨更加正常和降溫。」

由於退稅支票和今年的紓困支票已經用完，二手車買氣通常會在8月放緩。部分可能一直在猶豫購車以在9月重返辦公室的人可能會延後購買，因為他們還在等待實際需要返回職勢的時間。

今年稍早二手車售價上漲是由諸多因素驅動的。第一個是經濟最基本原則：供需關係。有限的產品庫存加上強勁的需求等於售價上漲的壓力。這兩種情形自去年秋天以來都在二手車市場出現。

首先，供應受阻：在新冠疫情爆發的最初幾個月，旅遊出行幾乎全面停止，通常是供應二手車主力的汽車租賃公司拋售大部分車隊，籌集現金以求生存。後來雖然租車需求回升，但製造新車所需的電腦晶片短缺限制了租賃公司的新車來源，因此它們現在必須留下現有車隊，因此扼殺了供應。今年前7個月，在經濟衰退之前，送往拍賣場的二手車數量比2019年同期減少了26%。

新車供應有限也推高了車輛售價，並促使某些購車族改買二手車而非新車，從而增加了需求。疫情期間各種政府紓困方案也讓潛在購車族手上擁有相當多的現金，有助於創造對新車和二手車的更大需求，低利率也使車貸負擔更形輕鬆。

但其中部分因素正在減弱：新車生產雖然仍然受限，但正在回升，而且大部分紓困支票都已經發完。因此，推升售價上揚的一些壓力可能正在減弱。

但這並不意味著很容易找到便宜的二手車。事實上，即使平均售價漲幅趨於平穩，買二手車也可能更加艱難。

考德威爾說：「經銷商停車場裡已經沒有太多便宜的二手車了。這些即使只開了10年的二手車，如果外觀還過得去，早就在今年在春天被搶購一空。」「所以目前可售的車輛相對較新，而且相當昂貴。因此，想買便宜的二手車仍然很難。」

二手車 紓困 支票

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