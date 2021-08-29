大仁說財經／元宇宙 科技業新目標

臉書致力推動虛擬體驗。（路透）

臉書當下面臨許多緊迫的問題，從被指控反壟斷到指責該公司助長疫苗錯誤信息。但是，當CEO查克柏格 (Mark Zuckerberg)最近在財報分析師電話會議上討論其最新一季業績時，大部分關注焦點卻與這些問題相去甚遠，反而重點放在「元宇宙」(metaverse)。在長達一小時的會議中，這個字被提到近20次。

元宇宙最初被設定為一種反烏托邦科幻小說的背景，也就是嚮往虛擬宇宙以逃離搖搖欲墜的社會。然而，現在這個想法已經轉變為矽谷的最新目標，並成為新創公司、風險投資 家和科技巨頭最喜歡的話題。

透過數位分身互動

這個想法是創造一個類似互聯網的空間，但用戶透過數位分身可以在其中行動，並彼此即時互動。例如，理論上，任何人都可以與來自世界各地的同事坐在一張虛擬會議桌旁，而不是在Zoom上盯著他們的2D面孔；然後走到一家虛擬星巴克與住在另一州的媽媽見面。

查克柏格最近幾周一直在宣揚將臉書轉變為「元宇宙公司」的願景，聲稱他在中學時就開始考慮這個概念。該公司最近宣布發表了一組全新的metaverse產品，查克柏格表示，他認為這種科技會是「行動網路的下一代」。

微軟CEO納德拉(Satya Nadella)於8月初表示，微軟正在致力於構建「企業元宇宙」。電子遊戲要塞英雄(Fortnite)製造商Epic Games在4月宣布進行一輪10億元的融資，以資助其元宇宙雄心計畫，將其估值推高至近300億元。風險投資人包爾(Matthew Ball)於6月推出一支交易所交易基金(ETF)，讓投資人投資元宇宙類股，像是繪圖晶片製造商輝達(Nvidia)和遊戲平台Roblox等公司。

儘管目前還屬於炒作階段，但這個概念仍然模糊不清，要創建一個功能齊全的元宇宙可能需要數年和數十億元，如果真能做到的話。現在提出概念的大公司可能只是想讓投資人安心並未錯過下個網路革命，或者希望尚未獲得廣泛商業吸引力的虛擬實境(VR )的投資最終有些回報。而且，特別是對臉書來說，吹捧元宇宙的長期潛力可能有助於以分散人們對此時此刻遭到日益嚴格的審查的注意力。

無論動機如何，還是很許多重要存在，從科技公司如何處理元宇宙中的安全和隱私問題，到人們是否真的想花很多間沉浸在虛擬模擬世界中。

AR和VR諮詢公司RealityPrime創始人─曾在蘋果、亞馬遜和微軟工作的巴爾齊夫(Avi Bar-Zeev)說，「我對元宇宙最大的擔憂是：我們準備好了嗎？」他也曾在HoloLens工作。

他說，「我們在情感上是否已經進化到足以超越螢幕和鍵盤之間的安全界限？」「我們是否足夠安全到可以開始在人與人之間進行互動，或者還是會出現一些該死的漏洞來破壞每個人的互動？」

虛擬平台潛藏風險

「元宇宙」是在1992年的賽博龐克(cyberpunk)小說《雪崩》(Snow Crash)中創造出來的。在書中，身為外送披薩臨時工的駭客博主角(Hiro Protagonist)利用元宇宙來逃避現實生活；在現實生活中他和室友共享一個20x30英尺的儲物貨櫃，整個世界十分暗淡，政府已被貪污的企業所取代。

在故事中，元宇宙是個虛擬創作平台，但它也充滿了問題，包括科技成癮、歧視、騷擾和暴力，這些問題偶爾會蔓延到現實世界。

這與查克柏格和其他人所展示的樂觀潛力相去甚遠。但目前只有一個跡象是明確的：元宇宙仍然遙不可及，沒有人能完全明確了解它是什麼或可能是什麼。

目前研究該領域的專家嘗試就元宇宙的幾個關鍵特性達成一致，包括用戶將體驗到「替身」或「存在感」的想法。也就是說，他們會覺得事實上是與其他人同處一個虛擬空間，以第一人稱和可能的3D方式觀看事物。它還可以容納許多可以即時互動的用戶。

查克柏格在電話會議上說：「你可以將元宇宙視為身處其中的實體網路，而不僅僅是在旁觀看。」

擴增現實公司 AngellXR創始人奧爾頓(Jesse Alton)說，「玩電子遊戲的人可以在最喜歡的Xbox遊戲中贏得一把火焰之劍，把它放在背包中，然後在VR環境中可以展示給朋友看，讓朋友們可以拿著它。」「這是種將資訊從一個世界傳輸到另一個世界的能力，無論是透過在哪個平台。」

元宇宙的某些功能已經成形。網路遊戲《要塞英雄》的用戶可以在遊戲中與數百萬玩家同步對戰、社交和構建虛擬世界，這樣的服務可以讓用戶及早了解它的運作方式。有些人更早已在虛擬房屋上花費數千元，開始投資元宇宙裡的房地產。

科技進步實現有望

元宇宙已經不是一個全新的概念，似乎每隔幾年就會掀起討論熱潮，但最終只聞樓梯響，而未見實質行動。也許現在的跡象顯示，從事這項技術的人認為這次可能會有所不同。

奧爾頓說，「很多以前在推動這個概念的人並未放棄，只是一直在等待某些科技進步。」

行動設備處理器、遊戲系統、網路基礎建設、VR頭盔和加密貨幣的進展，都是創建元宇宙和確保消費者能夠採用的關鍵基礎。

更重要的是，在新冠疫情迫使全球大部分地區民眾在家工作、上課和社交之後，許多人可能比兩年前更安於進行虛擬互動，科技公司可能正試圖善用這股優勢。

風險投資家包爾說，「像這樣的改變總是要花上長達數十年的更替過程，然而儘管如此，過去幾年人們已明確地感覺到，有些基礎正在以一種感覺非常嶄新的方式融合在一起而且非常不同。」

擁有巨大商業潛力

支持元宇宙的人表示，它最終擁有巨大的商業潛力，來自銷售數位商品和服務的全新平台。它還可能對人類如何經由科技進行互動有益。

RealityPrime的巴爾齊夫說：「我們真正在努力的是想辦法將科技加入生活中，以改善我們的生活並加強與他人的溝通。」「而不僅僅是征服一個全新的世界。」

但也有很多關於如何使用或利用元宇宙的擔憂。

查克柏格表示，廣告可能會成為元宇宙的主要收入來源，就像如今的企業一樣。但該領域的一些人擔心，以廣告盤基礎的商業模式會製造出有錢人，有能力負擔得起無廣告頭盔或元宇宙體驗，而窮人則不能，現實世界中存在的不平等全無二致。

巴爾齊夫說：「我不希望看到這樣一個世界，人們被分類為負擔得起就能獲得更好的體驗，而負擔不起就必須接受廣告的糟糕經歷。」他補充說，當用戶可以攻擊彼此的虛擬分身時，網路騷擾可能會變得更加嚴重，不再只僅是在螢幕上彼此對罵。

包爾說，當「我們的生活、數據、勞力和投資更以純虛擬形式存在時，數據隱私和安全也可能成為更大的問題」。其他問題像是錯誤資訊和言論極端化也可能在元宇宙中更形惡化。

巴爾齊夫說，「如果你現在可以用另一種現實代入某人的整個現實，你就可以讓他們相信幾乎任何事情。」「這塊領域中每個人的責任就是盡可能地防止壞事發生，並努力做好事。」