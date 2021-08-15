餐飲業壓力大 求去者眾

工作過度繁重，逼得員工辭職，成為餐廳當前嚴重的惡性循環。(路透)

這些日子外出吃飯可能感覺有點不同。可能在門口等待餐桌的時間更長，即使餐廳似乎沒有客滿；或者接受的服務速度較慢。主要是服務員似乎一直很焦慮。這是因為全美各地的餐館人手不足，讓本已壓力重重的工作 變得更加困難。

工作變多 小費卻少了

疫情 期間，許多勞工 被解雇，當餐館重新開始招聘員工時，只能面對較少的選擇。有些前員工搬走；有些人則在其他行業找到新工作；有些人繼續留在家裡照顧孩子、親人；有些人則是受夠了這些工作的低薪資，誓言永遠不會回歸。

為了吸引勞工，部分雇主調高工資或增加津貼。加薪可能有效，但這並無法解決眼前的事實，也就是當餐廳人手不足時，新進員工必須犧牲很多額外的閒暇時間。

有些人打算繼續堅持下去，另一些人則想知道是否該退出這一行。

忍無可忍 當班時辭職

36歲的莫頓(Joshuah Morton)在亞利桑納州鳳凰城的Cheddar’s Scratch Kitchen擔任服務員大約四年。患有糖尿病的他有一個患有免疫缺陷的四歲兒子。當疫情來襲時，他停止工作，但到了去年10月，他已準備好重返工作崗位。他說，「一直坐在家裡讓人感到沮喪。」當然，薪資也是一種激勵。

當時，莫頓注意到餐廳一直無法招募到足夠員工。一旦有新人加入工作陣容，許多人就受不了工作壓力。「他們就直接在當班時走人。」「無論是安排座位的接待員、洗碗工、服務生，他們就直接辭職了。」莫頓明白他們為什麼辭職，幾周前，一名員工甚至當場哭出來，因為一位顧客對她太刻薄了。

最重要的是，現在的外賣訂單比以前更多，「與過去相較，現在餐廳幾乎就像在經營兩倍業務，而員工卻只有一半。」

莫頓曾經考慮過辭職，但目前而言，他從Cheddar’s Scratch Kitchen得到他所需要的東西。莫頓說，餐廳母公司Darden是「他見過最好的」雇主之一， 最近提高員工薪資，並提供健康福利，考慮到家庭的醫療支出，這對莫頓而言尤其重要。莫頓還在進修生化課程，所以彈性工作時間對他來說很重要。

他說，「很難找到一份每周工作30小時，而且每年還能賺3萬5000元的工作。」這份薪水加上他向哥哥收取的租金，足以養活他自己、妻子和兒子。

員工太少 得延後開店

58歲的麥克勞林(Karen McLaughlin)在田納西州Chattanooga一家義大利餐廳Provino’s擔任服務生已有兩年時間。最近工作環境特別艱苦。她說，有些人被錄用後再也沒有出現過，其他人最多只做一周時間。對麥克勞克林來說，這意味著每次值班都得扮演許多不同角色。

她說，「某些時段沒有服務生和送餐者，我們必須自行接下訂單、送餐給顧客並清理所有桌子。」「服務生被要求在後場工作，準備沙拉、洗碗。只要上工就要填補職位空缺。」她說，「有一天，半數廚房員工沒有出現。所以我們不得不延後一個小時開門營業。」額外增加的責任意味著服務生花在客戶身上的時間減少，小費收入也減少。

麥克勞林明白為何對於年輕員工來說，這份工作沒有吸引力，「他們正在面對一個無法預知何時會變得更好的選擇。」

重新開放 顧客更難搞

18歲的康姆斯(Kat Combs)表示，她所服務的維吉尼亞州Richmond亞洲綜合餐廳的顧客一般而言都很不錯。但自從經濟重新開放之後，有些人表現不佳，「在我們重新開業的第一個晚上，有人來到酒吧並對經理大喊大叫，說『你需要雇用更多員工』，好像經理可以馬上就地解決這個問題。」

有些顧客在被迫等待桌子時會感到沮喪，即使很多桌子都沒有人坐。康姆斯說，他們不知道餐廳沒有足夠員工來為他們服務或烹飪食物。她說，「我曾試著解釋，而大多數時候顧客可以理解。」

56歲穆迪(Ingrid Moody)自去年11月之後就一直在佛州Riverview一家牛排館工作。她發現客戶更難搞，現在有些顧客「自認有權頤指氣使」，「我們的外場員工和內場廚房工作人員都少了很多，但人們似乎並不在乎。」「他們常常指手畫腳，然後反映在少給的小費上。」

穆迪正在考慮離職，「如果現在有家餐廳提供更好的工作機會，我可能會接受。」▪