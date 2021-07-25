大仁說財經／投資資金氾濫 外送業恐現整合潮

看好外送業前景，資金大舉湧入，但恐出現整合潮。（路透）

不少最近成立的新創公司宗旨就是承諾幾分鐘內將雜貨外送到顧客家門口，這也是目前風險投資 界最熱門的投資熱潮。

在新冠病毒疫情 加速推動購物向數位轉變後，投資界已向接單雜貨配送公司投入數百億元，其中有些公司甚至才剛成立一年。

根據Pitchbook的統計數據，截至2021年目前為止，風險投資界支持的雜貨企業已經籌集超過100億元資金，超過此類公司去年籌集的70億元。

在美國 ，Instacart在3月的一輪融資中估值為390億元，而Gopuff以89億元的估值籌集資金。在此同時，在中國，興盛優選（Xingsheng Youxuan）今年籌集高達30億元資金，成為目前食品雜貨新創公司在融資回合中籌集資金之冠。

去年這股熱潮更是蔓延到歐洲，許多雜貨App因承諾在10到20分鐘內完成外送而獲得關注：像是Getir、Gorillas、Weezy、Flink、Zapp和Dija等等。

它們通常依賴所謂的「暗店」（dark stores）、也就是即小型履行中心執行業務，貨品在此集散，由外遞員在此提貨並運送。

7月初，提供2小時購物外送服務的捷克公司Rohlik以12億元的市值籌集了1.2億美元。該公司CEO兼聯合創始人邱普（Tomáš Čupr）表示，他執掌的這家成立7年公司在其國內市場已「完全獲利」。

他指出：「美國的很多同業和歐洲一些企業在疫情之前的營運真的很掙扎，然後很明顯地，在疫情爆發之後，這些做網路雜貨銷售的人嘗到甜頭。」

他說，「但現在問題仍然存在：有多少公司能夠繼續堅持下去？」「但我們相當有信心，因為我們在疫情之前就已大規模成長；相信在疫情之後仍將如此。」

嚴重不成比例

數位雜貨外送市場正變得越來越擁擠，有些零售專家表示，一波整合浪潮即將來臨。

英國雜貨技術先驅Ocado子公司Ocado Solutions的CEO詹森（Luke Jensen）表示：「針對這個商機投注的資金數量與商機大小嚴重不成比例。」他認為，「這些業者之間無可避免地會出現很多整合動作。」

專家表示，亞馬遜和其他零售巨頭等大型科技企業可能都是潛在的收購者。

詹森說，雜貨配送業的新玩家為顧客提供一種「交易選擇」：支付比超市價格高30-40%的溢價以享受方便且快速的配送。

根據尼爾森（Nielsen）的統計數據，即使在1月英國嚴格的疫情封鎖期間，該國的雜貨銷售額也只有16%是經由網路進行，而且這還創下歷史新高。科技新創業者和投資人都認為，這代表了提高網路滲透率的巨大機會。

但詹森表示，雜貨新創企業主要的競爭對手是便利商店而不是大型超市，這意味著它們原本的商機就被限縮在市場中的一小部分。

雜貨快遞有先發優勢？

土耳其的Getir很早就加入雜貨快速配送風潮。該公司成立於2015年，總部設在伊斯坦堡，創始人兼CEO薩魯爾（Nazim Salur）表示，最近已開始獲利。

以電子遊戲關卡來形容該公司的實力，薩魯爾說Getir已打到「第六級」，而其他市場新人幾乎還未能完成第一級。

Getir正在歐洲迅速擴張，並計畫在今年籌集新資金後在美國開展業務，該公司估值為75億元。

薩魯爾說，「每個人們都懶惰的權利」。他將去雜貨店購物描述為「對大多數人來說是浪費時間」。他說，「我們只是將懶惰的權利大眾化。」

儘管競爭不斷升級，但他認為市場不會出現廣泛的整合。Getir於7月初在南歐收購了一家名為BLOK的競爭對手。

薩魯爾表示，「我認為不會有很多整合案件。」「要實現真正的整合，這些市場參與者更應該站穩腳跟。」

他說，「有些候選人會向買家自我推銷。」「其中有些人會主動上門來，我不會說出它們的名字，但真的都不是值得收購的標的。」

據《商業內幕》（Business Insider）報導，位於倫敦的Dija近日就可能出售給美國競爭對手Gopuff進行雙邊談判。

Ocado Solutions的詹森表示，他相信大多數食品雜貨App及其投資人最終都會「因為過高的期望而相對深感失望」。

Ocado一開始是一家高階網路超市。但後來轉型為Kroger等國際零售商開發軟體和機器人服務，讓業者通過網路銷售自家產品。

Rohlik的邱普表示，Ocado的經營模式主要是依賴巨大的自動化倉庫，因此在「最後一哩」外送方面妥協了，「我想我們絕對不需要這種型態的機器人作業化的履行中心。」

Ocado在即時外送App方面擁有自有的產品Ocado Zoom，承諾當日外送甚至一小時內完成外送服務。