大仁說財經／中國限電 全球同遭拖累

中國採電力配給，適逢經濟復甦和全球供應吃緊關頭。（路透）

由於極端天氣、能源需求激增和限制煤炭使用對電網帶來三重打擊，中國 正陷入巨大的電力不足問題中。這個問題可能持續數月，對中國經濟復甦帶來壓力，也波及全球貿易。

中國幾個省最近幾周面臨電力緊縮，其中包括一些最重要的經濟成長引擎。

10年來最嚴重

占中國年經濟產出逾10%、估達1.7兆美元產值的製造及外貿重點省份廣東省，一個多月以來一直在實行限電，迫使全省的企業每周須停業幾天。某些地方政府警告，電力配給可能會持續到年底。

不僅是廣東。至少有九個省份也正在處理類似的問題，包括雲南、廣西和製造業中心浙江，迫使地方當局實施限電，範圍相當於英國、德國、法國和日本總和。

中國國家統計局承認，電力緊縮導致6月的工廠活動成長放緩。

這是自2011年以來中國最嚴重的能源短缺，當時乾旱和煤炭價格飆升迫使17個省或地區限電。當電廠燃燒的煤炭價格攀升時，它們往往不願意大量發電，因為北京 控制電力成本，電廠不能片面漲價。

這次燃煤電廠再次限電，原因是後疫情商品繁榮和惡劣天氣，水力發電同受影響。但有個很大的不同點：中國正在努力應對習近平主席推動2060年實現碳中和的目標。中國券商東吳證券首席策略師姚佩表示，這個雄心壯地的目標導致中國這個全球最大煤炭消費國的煤礦減產，價格上漲。

經濟雪上加霜

電力短缺可能會讓中國脆弱的復甦雪上加霜，同時對已經難以應對的全球供應鏈帶來更多麻煩。

Refinitiv首席碳分析師秦炎表示，「電力配給無可避免地一定會損害經濟。」

電力短缺可能會減少幾乎所有經濟部門的產出，包括關鍵的建築和製造業。根據中國國家統計局的數據，這些企業去年使用中國近70%的電力，並且是2021年復甦的主要推力。

中國最大的不銹鋼生產商之一、總部位於廣東的承德新材料上月底告訴客戶，它將每周停產兩天，直到不再限電。該公司預計產量將下降20%，即每月最多1萬噸鋼材。

華南歐盟商會主席曾克爾（Klaus Zenkel）說，「這些公司對此並不樂見。」他說，多達80家商會成員可能受到政府命令每周停產數天的影響，並補充說本土製造商也被迫錯開生產。他說，某些公司甚至開始租用昂貴的柴油發電機來維持業務運作。

根據政府數據和獨立研究，主要金屬生產省雲南的限電甚至導致某些類型的金屬供應下降，包括鋁和錫。

中國各地的減產和未能及時交貨的預期也可能拉長本已緊張的全球供應鏈。光是廣東這個製造業中心地帶，就占中國貿易總額的四分之一，包括服裝、玩具和電子產品。

加劇航運延誤

Eurasia Group能源、氣候和資源主管格羅斯坦（Henning Gloystein）表示：「電力短缺可能會加劇全球航運延誤。」

更大的壓力在於，廣東異常繁忙的貨櫃港口已因新冠病毒疫情爆發而堵塞。運輸塞港情形可能需要數月時間才能清理乾淨，導致年終假日購物季出現短缺。幾乎不能再發生任何其他問題，像是電力短缺。

IHS Markit大中華區電力和再生能源資深總監Lara Dong表示：「電力短缺可能會導致當地製造商重新安排工作班表，從而對交貨的及時性以及其他供應鏈構成挑戰。」

專家將電力不足規模歸因於一系列問題，從對能源的高度需求到極端天氣。

能源與潔淨空氣研究中心首席分析師米利維爾塔（Lauri Myllyvirta）表示，北京以基礎建設施帶動的經濟復甦計畫通常是碳密集型的。根據大型國有電網營運商中國南方電網的數據，今年前五個月，華南地區的用電量超過疫情前水平，較2019年同期增加21%。

煤炭仍是中國發電主要來源，占約60%。但政府對這個數字上升持謹慎態度，一直在努力減少煤炭消耗，以實現2060年達成碳中和的目標。

然而，限制使用煤炭恰逢經濟振興和極端天氣引起的能源需求，導致供需之間日益緊張。

由於人們因天氣異常炎熱而更加使用空調和冰箱，導致電力需求增加。

與此同時，能源生產面臨巨大壓力。水力發電等再生能源一直受到乾旱影響。米利維爾塔指出，雲南省的主要水力發電中心無法在水庫中保留所需的儲水。

中國共產黨成立100周年的全國安全檢查，導致中國各地煤礦大規模停工，更加劇了煤炭供應的壓力。

此次檢查是源自近日煤炭致命事故激增，其中有些是非法採礦。當地政府或國有企業表示，為了在周年紀念日之前「營造和諧環境」，許多煤礦已被勒令關閉進行檢查。

秦炎說，「在7月底之前，一切都以政治馬首是瞻。」

中國也一直在努力爭取海外供應。Eurasia Group的格羅斯坦表示，煤炭進口的成本的確很高，去年價格上漲一倍多。

他還指出，與澳洲 的貿易緊張局勢也是壓力之一，澳洲占2019年中國動力煤進口近60%。去年在坎培拉呼籲對新冠病毒起源進行獨立調查後，北京對澳洲煤炭實施了貿易壁壘。

之後，中國從印尼和南非進口更多煤炭以彌補不足，但無法填補缺口。

格羅斯坦說，「這使得一些中國公用事業的電廠缺乏燃料。」他並補充說，很難在短時間內從印尼等地獲得額外供應。

限電恐常態性

至少在接下來幾個月裡，電力短缺可能會持續，尤其是在炎熱的夏季，需求仍然很高。秦炎說，中國南部和中部將需要繼續限電「仍然是重大風險」，尤其是在天氣比往常更熱的情況下。

政府也有其他選擇。格羅斯坦建議中國可以取消對澳洲煤炭的壁壘，即使「這會讓北京看來讓步」。

最終，當局可能不得不考慮在某些氣候目標上讓步。他建議北京可以讓今年初為遏制污染而關閉的電廠「重新上線」。

秦炎說，即使如此，「常態性」限電可能至少在一段時間內仍然是個問題。中國似乎致力於控制污染能源，並正在努力增加再生能源的使用並減少採用化石燃料。

她說，「中國電力供應面臨的問題是如何同時滿足不斷增加的電氣化需求和脫碳目標。」並補充說，雖然中國正在開發大量再生能源，但這些來源仍不如化石燃料來得穩定。 .