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大仁說財經／中性服飾 將成時尚潮流

張大仁
LGBTQ認同將成時尚界新風格。（路透）
LGBTQ認同將成時尚界新風格。（路透）

在走進一家傳統百貨公司或在網路上瀏覽最喜歡的零售網站時，購物者通常會首先依據性別來選擇瀏覽服裝選項：男士或女士、女孩或男孩。

但某些時尚愛好者並不認同這種性別二元論，特別是Z世代消費者，正在創造對更具包容性和性別中立的時尚產品的需求。這促使想要從中獲利的商家注意到這個賣點。

例如，青少年服飾零售商PacSun的2021年夏季廣告行銷就是以所謂的「無性別」風格為特色，相關產品在2020年9月推出。

它包括一個名為Color Theory的全新PacSun無性別生態時尚系列，其中包含各種全棉服飾，例如運動褲和連帽衫。在其網站上的中性商店已經推出一系列純色和印染的T恤、運動褲、工作褲和緊身褲。

由於客戶有此需求，Abercrombie & Fitch於2018年為5至14歲的兒童推出第一個性別界限模糊包容的服裝系列，名為「Everybody Collection」，提供各種童裝，泛及迷彩印花、飛行夾克和因滑板文化而備受歡迎的圓領運動衫和T恤。

最近，這家服裝連鎖店5月與The Trevor Project合作推出一個新系列，該組織是針對女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒和對性別認同感到疑惑的人（LGBTQ）等年輕人進行自殺預防和危機干預服務。這個男女皆宜的兒童和成人系列包括T恤、短褲、連帽衫、夾克、帽子、涼鞋和香水。

各家品牌推出的系列服飾不限於某些顏色，並且適用於女孩、男孩、男人和女人。相對地，它們是「無性別的」，因為時尚是不斷流動的，不是天賦的男性化或女性化，而且款式適用所有體型。

零售商跟上趨勢

商店有充分的理由推出此類系列。

全球行銷和諮詢公司Wunderman Thompson於2020年12月對1000名16-24歲的美國消費者進行調查，其中70%受訪者同意或強烈同意性別不再像過去那樣對一個人進行限定。

紐約時裝技術學院時尚商業管理教授卡特（Shawn Grain Carter）說，「時尚反映出一個世代的文化和政治信仰，而它們通常是由年輕人領頭。」

他說，「如果像Nordstrom和Saks這樣的傳統零售商要生存下去，就必須反映出這個世代的價值體系，以獲得終身忠誠度。」

有個品牌正在協助百貨業者做到這一點。Phluid Project是一個中性服裝品牌，與Nordstrom、目標百貨（Target）、絲芙蘭（Sephora）等零售商合作，最近更加入精品零售商Saks Fifth Avenue的直銷店Saks Off Fifth，在5000多家店面展售。

Phluid Project CEO兼創始人史密斯（Rob Smith）說，「我們生活在一個二元化社會中。所以我喜歡年輕的Z世代消費者的一點，就是他們在各個方面都在挑戰這種結構，包括時尚在內。」

Saks Off Fifth在6月初推出了其首個獨家中性服裝和配飾系列，並將其100%收益捐贈給史密斯創立的宣傳機構The Phluid Foundation。該系列在T恤、帽子、運動鞋和手提袋上採用彩虹設計，售價不到50元。

Saks Off Fifth行銷資深副總裁格里芬（Sara Griffin）表示，Phluid Project系列「是迎合年輕世代購物者的第一步」，他們不太在乎以傳統性別分類服裝的方式。

她說，「我們正在傾聽客戶的意見，並將繼續做出調整。」並補充說，該公司將與Phluid繼續合作，在秋季推出新商品。

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