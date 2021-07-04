汽車價一路狂飆 漲勢仍未見休止

經銷商是車價狂飆的最大贏家。（路透）

汽車 經銷商目前只能經手正常可擁有的車輛數目一小部分，無論是新車還是二手車 。這讓車價被推高至創紀錄水平，並提高全美的整體通膨率。

而且這波漲勢還沒有終結。

根據JD Power的數據，5月新車平均價格達到創紀錄的3萬8255元，比去年同期上漲12%。

大約三分之二的購車者在5月支付的車價僅低於官價5%，有些甚至高於官價。

根據JD Power的其他數據，自今年年初以來，二手車拍賣的批發價格上漲了39%；同期二手車零售價格上漲20%。這也是一年中這個時機的最明顯上揚，更高的批發價格代表未來二手車價格會有更大的漲幅。

JD Power的帕里斯（David Paris）表示，「二手車批發價格達到史上最高水平。」「而且二手車零售價格也迅速上漲。」

美國經濟反彈推動消費者物價以近13年來最快的速度上漲，光是二手車價格就占5月年增率5%的三分之一。

與一年前相比，市場出現180度的轉變，當時許多汽車經銷商因新冠疫情而關閉或大幅限制提供服務和維護。大量失業和轉向在家工作導致2020年第2季汽車銷量下降30%，為自經濟大衰退以來的最大單季跌幅。

但是現在銷售開始蓬勃發展，5月對一般消費者的新車銷售經季節調整的銷售率較去年同期成長34%，與之前正常的2019年5月的銷售月份相比增加了10.6%。

★供應量不足 從未如此嚴峻

但在全球汽車工廠因電腦晶片 短缺而關閉或減產之際，需求正在復甦。根據Cox Automotive的數據，今年前三個月北美新車產量減少約340萬輛。大多數汽車製造商都在財報中表示，第二季產量降幅甚至超過第一季。

二手車市場同樣吃緊，汽車業的一些供需指標凸顯出有史以來最嚴重的供應不足。

這兩個因素：強勁的銷售和有限的供應，正在推動車價上漲。

Cox Automotive資深經濟學者切斯布魯（Charlie Chesbrough）說，「這是一場完美風暴，」「如果不願意支付接近官價的車價，那麼排在你後面的人一定有人願意。這些問題至少會在今年底之前一直伴隨著我們。」

★缺電腦晶片 壓縮車輛庫存

以下是導致車價飆升的主要因素：

電腦晶片短缺只是壓縮可用車輛庫存的一項因素。專家表示，其他汽車零組件，包括輪胎和車用樹脂，也開始出現供不應求。

二手車市場正在浮現新車供應有限的困境。租車公司去年賣出大約三分之一的車輛以籌集現金並度過低迷時期；而現在面臨旅遊需求大幅反彈之際，手上卻沒有足夠的汽車。

晶片短缺還意味著汽車製造商沒有多餘的新車供應，通常車廠會將過剩的新車以折扣價出售給租賃公司。

Edmunds.com洞察資深經理德魯里（Ivan Drury）說：「租車公司通常每年購買200萬輛新車，這也是它們通常向市場銷售的汽車數量。」「由於汽車製造商現在無法向它們出售新車，因此短期內不會出現出廠一年或兩年的舊車在市場上流通。」

★人們返工作崗位 刺激需求

隨著辦公室重新開放，一直待在家裡的員工開始恢復通勤，進一步刺激了對汽車的需求。

雇主在5月新增了55.9萬個工作崗位，但這只是其中一部分。其他雇主正在通知員工，自去年以來一直關閉的辦公室將在未來幾個月重新開放。

許多因工作不確定或缺乏通勤運輸而延後購買新車的人現在正在四處尋求購車。有些乘坐公共交通工具上下班的人現在可能希望擁有自己的汽車，以減少對新冠病毒的潛在暴露。

TrueCar產業分析總監伍拉德（Nick Woolard）說：「在乎公共交通和Uber公衛的人，是對購車興趣日益濃厚的一個因素。」

★買家手頭現金多 利率又低

去年，許多勞工失業並面臨經濟挫折。但那些保住工作的人可能擁有比平常更多的可用現金。據估計，與一年前相比，美國人的儲蓄多了2.4兆元。

假期和外食等活動的支出大幅下降，通勤成本也一樣。股票價值創新高通常也會促進強勁的汽車銷售，因為財富效應會導致消費者減少長期儲蓄而存下更少的錢。

然後是政府提供的各種紓困型補助，許多家庭總共因此受惠數千元。

低利率讓許多買家在購車時不必支付太多現金。去年房屋再融資的榮景減少數百萬人的房貸，有時足以將汽車貸款也納入預算，而以前不太可能如此。

★從平價轎車 轉向高價SUV

推動新車價格上漲的部分原因是消費者現在想要購買的東西。甚至在疫情之前，從平價轎車轉向高價SUV和皮卡的趨勢就已在加速。

汽車製造商也開始減產那些不太受歡迎的車型產量做出回應，以保留可用於SUV和卡車的車用晶片，儘管即使這些車型的產量也在下降。

許多新車買家也被新世代的選擇所吸引。

德魯里說，「人們在買下新車時通常其內裝不能滿足需求。」「因此他們開始購買其他高價內裝和額外選配。對於某些卡車車型而言，為此可能支付的價格是官價的兩倍，只因為加買了其他選配。」

★經銷商大贏 獲利史上新高

汽車製造商固然受益，因為不必提供太多的促銷措施。但即使如此，供應短缺仍正在損害它們的獲利。福特汽車和通用汽車（GM）都預計晶片短缺將使今年獲利損失超過10億元。

真正的大贏家其實是汽車經銷商。包括數千家私營經銷商以及專門銷售新車的上市公司AutoNation，以及專注二手車業務的CarMax。AutoNation在4月公布了創紀錄的第一季獲利，是一年前的三倍。

追蹤汽車零售商的Guggenheim Securities分析師法格里（Ali Faghri）說，「對汽車經銷商來說，目前正是近乎完美的經營環境。」「需求非常強勁，諸多利多因素同時匯集在一起。現在不僅可能銷售很多汽車，而且獲利率更是史上新高。」

即使汽車製造商因晶片短缺而受到傷害，該產業也已恢復到一年前難以想像的水平。

「如果我在12個月前告訴你我們會處於目前這種情況，汽車銷量和價格都創歷史新高，沒有人會相信我。」法格里說，「它的發展與疫情第一次爆發時大多數人的預期大不相同。」

汽車業的一個潛在不利因素在於，最終車價可能會攀升至高得令人望而卻步的水平，從而讓買家收手。

密西根大學消費者調查發現，許多自承擔心房屋、車輛和家庭耐用品價格上漲的消費者，是數十年來調查的最高點。

負責調查的首席經濟學者科廷（Richard Curtin）說：「對市場價格的這些不利看法，讓對汽車和房屋的整體購買態度降至1982年以來的最低點。」