大仁說財經／殼牌被令減碳 不會是唯一

荷蘭地球之友董事波爾斯表示：「殼牌是第一家，但不會是最後一家。」（路透）

荷蘭一個法院作出極具代表性里程碑意義的氣候裁定，荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch Shell）必須大幅減少其碳排放量。這可能對整體石油 公司產生深遠的影響。

根據海牙地方法院的判決，殼牌公司必須在2030年之前將其二氧化碳排放量較2019年的水平削減45%。其中包括其自身營運和其出售能源產品的排放在內。

環保運動組織荷蘭地球之友（Friends of the Earth Netherlands）說，這是法院首次裁定一家公司必須根據全球氣候目標減少其排放量。

該裁決可能為其他國家提起類似裁定發揮示範效果，從而迫使石油公司減少化石燃料的生產。5月下旬深具影響力的國際能源機構（International Energy Agency）告訴石油公司，它們需要立即停止開採石油和天然氣，以防止氣候災難。

殼牌公司於去年9月宣布到2050年成為淨零排放公司的計畫，這個目標包括其產品的排放量。它目前的目標是到2030年減碳 20%，到2035年降低45%。

荷蘭地球之友律師考克斯（Roger Cox）說：「這是歷史的轉折點。」

他補充說：「此案前所未見，因為這是法官第一次命令一家大型汙染公司遵守《巴黎氣候協定》。這項裁決也可能對其他大型汙染製造者產生重大影響。」

法律專家指出，由於法院做出裁決的依據是全球人權標準和國際氣候變化文書，因此該裁決的影響將會更形擴大。

荷蘭Leiden大學國際爭端解決教授迪布拉班德雷（Eric De Brabandere）說：「我可以想像得到，這將引發一系列其他針對石化公司的訴訟，尤其是像殼牌這樣活躍於石油開採業的公司。」「這是一個突破性的決定，的確是個里程碑。」

即使殼牌聲稱其減碳目標與宗旨在於將全球溫度升幅限制在攝氏1.5度內的《巴黎協定》一致，但荷蘭地球之友認為，該公司對石油和天然氣開採的持續投資 證，它並沒有認真看著氣候變化。

法院認為，殼牌的碳排放量對荷蘭居民構成「非常嚴重的威脅」，該公司對減少排放量負有「個別責任」。法院說，該公司將有「完全自由」來遵守法院命令並制訂公司政策。

殼牌表示將對該裁決提出上訴，迪布拉班德雷指出，該裁決可立即執行。

殼牌發言人發表聲明指出，「我們已向低碳能源投資數十億元，包括電動車充電、氫能源、再生能源和生物燃料。我們希望增加對這些產品的需求，並加速擴大我們的新能源業務。我們將繼續關注這些領域，並且確定會對這項令人失望的法院裁決提起上訴。」

石油公司正面臨股東和環保運動者越來越大的壓力，不得不拋棄化石燃料並投資於潔淨能源。鹿特丹管理學院國際商務與人權教授凡丹（Cees van Dam）表示，這項裁決「聽起來可能極具革命性，但事實上，這與長期投資人越來越要求公司採取任何行動是一致的」。

埃克森美孚在5月26日面臨激進投資人Engine No. 1的挑戰，兩名董事會成員遭撤換，以加速應對氣候變遷的步伐。

荷蘭地球之友董事波爾斯（Donald Pols）表示：「在被迫停止危害氣候變遷的道路上，殼牌是第一家，但不會是最後一家公司。」他補充說：「到目前為止，氣候訴訟對全球所有汙染製造者都構成重大風險。」

這是殼牌公司在涉及環境方面敗訴的第3起最新案例。英國最高法院2月裁定，上千名奈及利亞人可以就環境損害在英國法院起訴殼牌。荷蘭一個法院1月下令殼牌的奈及利亞分公司因十多年前發生的石油管道洩漏向當地人提供賠償。