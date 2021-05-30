大仁說財經／狂飆3倍後…鋼價冒泡沫行情

鋼鐵價格一飛沖天，分析師示警已現泡沫。（路透）

鋼鐵股可能正成形成泡沫。

去年春天爆發的新冠疫情 讓美國 鋼鐵業陷入癱瘓，迫使製造商在掙扎中度過生存之際關閉產能。但是隨著經重啟和復甦，鋼廠恢復生產的速度很慢，造成嚴重的鋼鐵短缺。

現在，經濟重新開放正在推動鋼鐵業的榮景再現，以至於有些人堅信它將一路大漲。

美國商銀分析師 坦納斯（Timna Tanners）表示：「這種行情將是短暫的。稱之為泡沫其實是非常適當的。」一般而言，主要投行的股票分析師通常會避免使用「泡沫」這個字。

美國指標熱軋捲鋼價格去年觸及460元附近的底部後後，目前為每噸1500元左右，創下歷史新高，幾乎是20年平均水平的3倍。

鋼鐵股價也隨之起舞。由於一度傳言可能破產而在去年3月跌至歷史低點的美國鋼鐵（US Steel），在短短12個月內飆升了200%。紐柯（Nuecor）光是今年就飆升了76%。

即使眼前的「稀缺和恐慌」正在推高鋼鐵價格和股價，但坦納斯預測，由於供應很快就會趕上她所稱的低迷需求，因此鋼鐵業可能會出現令人痛苦的逆轉。

專研鋼鐵業逾20年的她在一篇題為「鋼鐵股陷入泡沫」的報告中指出，「我們預期將會出現修正走勢，而且通常在出現修正時，幅度會非常大。」

鮑爾：市場過度投機

KeyBanc Capital Markets金屬股票研究主管吉布斯（Phil Gibbs）也認為鋼材價格已處於無法持續的水平。

他說：「這就像每桶170元的油價。讓人在在某個時點會說：『該死！我再也不開車了，改去坐公車。』」「未來的修正將會非常激烈。現在的問題只是何時以及如何發生了。」

吉布斯說，他「非常肯定鋼鐵價格正處於泡沫中」，而非鋼鐵股票本身處於泡沫中。

有關鋼鐵業泡沫化的討論，只是在當前超低利率時代，對於市場能否繼續蓬勃發展下去的最新議題。比特幣、以太幣、狗狗幣和其他加密貨幣也不斷飆漲。GameStop、AMC和其他被Reddit論壇推高的股票在今年初時暴漲。一些名流支持的空白支票公司正在籌集資金。

甚至聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）都承認市場浮現過度投機的風險。

鮑爾在5月初的新聞發布會上說：「資本市場上已有些東西出現一點泡沫。」「這是事實。我不會說這與貨幣政策無關，但這也與疫苗接種和經濟重新開放有很大關係。」

隨著經濟重新開放，鋼鐵只是另一個短缺的商品

鋼鐵只是在美國經濟從新冠疫情造成的產業衝擊中復甦所面對的最新短缺問題。疫情打亂了供應鏈，引發了需求的急劇變化。

從電腦晶片和木材到氯氣和油罐車司機等所有項目都供不應求。製造商、飯店和其他企業也迫切需要勞工。

與此同時，國際能源署（IEA）5月初警告，沒有足夠的銅、鋰和其他原生礦物，就無法實現全球潔淨能源的目標。美國商銀策略師在最近給客戶的報告中表示，世界面臨「銅耗盡」的風險。

與木材一樣，鋼鐵業對去年夏天開始的需求迅速回升措手不及，尤其是汽車業。

美國商銀分析師坦納斯說：「突然之間，人們大量買車。」

美國老舊的鋼廠得花一些時間才能恢復疫情初期被大幅削減的產量。在買家開始大量下單採購鋼材時，鋼鐵庫存迅速萎縮、交貨遞延。

分析師：鋼價處於峰值

對鋼鐵買家而言，算得上是好消息的是，分析師說，疫情期間被閒置的美國所有鋼鐵產能已經恢復。

這就是為什麼坦納斯說她非常肯定短缺將很快結束，從而導致鋼材價格暴跌。她在報告中寫道，歷史證明，鋼鐵股價往往在鋼鐵價格上漲之前一個月左右就達到高點。

她說，美國鋼鐵特別容易受到大宗商品下滑的影響，因為它負債最高，並且最需要花費來升級其工廠設備。

但就目前而言，鋼鐵股可能仍吸引投資人目光，因為該產業目前正在賺錢。花旗集團（Citigroup）表示，預計北美扁鋼產業2021年的獲利將創下新高紀錄。

花旗分析師哈金（Alexander Hacking）在給客戶的報告中寫道：「目前鋼價處於峰值，或接近峰值，並且將在某個時候大幅修正回跌。」「目前的市況對投資人來說正是典型的峰值獲利困境。」

他警告，鋼鐵股無法擺脫大宗商品的低迷。他寫道：「過去無數次都出現過相同情形，當金屬價格修正超過25%時，鋼鐵股價仍繼續上漲。」

川普關稅政策的命運

當然，那些預測鋼鐵下滑的人可能低估了全球經濟復甦的力量。持續更久的榮景可能會提升鋼鐵需求，從而保持價格在高點不墜。但另一個風險在於：更嚴格的環境法規是否會限制中國的鋼鐵供應。

一個很大的不確定性就是川普政府在2018年為提升美國本土鋼鐵業，而對大多數進口鋼材徵收關稅，這項政策的未來命運為何。

如果拜登政府只要取消其中一些關稅，就將緩解供應限制，並對鋼鐵價格帶來壓力。

坦納斯認為這種情形很可能在未來12個月內發生。她說：「我們保護的是一個面臨供應嚴重不足且價格幾乎是歷史平均水平3倍的產業。」