大仁說財經／經濟復甦 專家憂物價蠢動

機場重現人龍，景氣加速復甦。（路透）

經濟正在全面復甦之中，但距離完全復元還差得很遠。然而，投資人和經濟學者已經開始擔心成長速度可能太快。以下是專家在討論經濟「過熱」時，真的情景到底是什麼。

不過一年多前，隨著企業停業和全美應對新冠疫情 ，美國 經濟萎縮，面臨史上最嚴重的下滑。去年春天，經濟活動完全停滯，但之後在夏季開始反彈。

這種反彈正在持續進行中，但還沒有恢復到正常水準。例如，截至3月底，經濟規模接近19.1兆元，比新冠疫情前的2019年底減少約1660億元。與2020年2月相比，目前美國仍然少了800萬個工作崗位。

這些都算得上是好消息。為什麼還是有些專家會擔心呢？

一言以蔽之：通貨膨脹。

疫情塑造物價困境

這場疫情讓商品和服務價格出現異常走勢。在經濟開始封鎖後，人們就不再花錢做很多事情，像是旅遊和外食。

這些類別的價格暴跌，而其他商品的價格暴漲。

雜貨店賣光了生活必需品，政府的居民消費者物價指數 中的「家庭食物」類別指數猛增。幾個月後，二手車價格飆升，原因是人們渴望出遊，但不打算搭乘飛機。

現在，許多物價波動已成常態化，因為成千上萬美國人已經接受新冠病毒疫情接種，並且陸續恢復以往的社交生活。同時，擴大的失業救濟金和對符合條件的個人直接提供紓困支票，也正在提振美國人的錢包。

但別誤會了，經濟其實仍然艱困難，但是人們已經開始支出更多錢。這代表了物價開始上漲。

生產商正因高昂的原材料價格和運輸成本而焦頭爛額，而最終很可能轉嫁給消費者。不斷上漲的能源價格也是推動通貨膨脹率走升的因之一；美國石油價格已超過每桶60元，去年4月期貨價格一度跌至負值。

經濟數據也反映出這些漲勢：商務部統計顯示，截至3月的過去一年，消費者支出物價指數上漲2.3%，是2018年中以來最快速度。不含食品和能源的核心物價指數，同期上漲1.8%。

物價飆恐阻礙復甦

近十年來，通貨膨脹率一直很低。新冠疫情逆轉了這股趨勢。

投資人和經濟學者現在擔心物價上漲太快，可能會阻礙復甦。物價上漲可能會抑制消費支出，而消費支出是美國經濟的最大推動力。

保持物價穩定是聯準會（Fed）的主要任務之一，它的另一項任務是讓就業會最大化。有些專家擔心，Fed在面對通膨率飆升之下，可能比預期更快地改變其寬鬆貨幣政策來應對。目前寬鬆貨幣政策造就的長期低利率環境，讓股票市場受益匪淺，因為企業可以用廉價的成本借錢。

ING首席國際經濟學者奈特利（James Knightley）表示：「所以，隨著美國家庭部門收入增加、支出增加和通貨膨脹率上升，Fed可能會比現在更快地改變其貨幣政策立場。」

自2020年3月以來，Fed的利率一直維持在接近零的水平，並且每月購買數百億票券以維持市場穩定。對此的任何更改都可能對金融市場造成極大衝擊。

但到目前為止，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）一再消除人們對通膨失控的擔憂。他表示，預計隨著經濟全面重新開放，夏季物價將上漲，但之後將恢復正常。Fed的中期目標是通貨膨脹率略高於2%。

4月30日發布的物價指數顯示目前仍在常規範圍內。