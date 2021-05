大仁說財經／5月賣股走人？ 今年別衝動

專家指出,現在賣股離場可能為時過早。(美聯社)

時序進入5月。讓人想起美股知名諺語:「5月賣股走人」(Sell in May and go away)。不過今年投資 人不必去理會這個愚蠢、過時的說法。

這句不合時宜的想法原意是這樣的:投資人現在應該獲利了結,然後在大部分夏天時間安逸地坐在海灘上,完全不必在意股市動態;但在2021年,這種作法完全沒有道理。

專家指出,華爾街今年應不會「放暑假」。(美聯社)

美國 企業 不放暑假

原因之一,美國企業和經濟似乎今年不會過暑假。

企業仍會繼續發布財報、進行收購以及掛牌上市。聯準會(Fed)將繼續開會,政府發布有關就業市場、零售額、通貨膨脹和其他許多方面的經濟數據。

只要牢牢記住這一點,投資人應該注意是頭條新聞,而非現在是什麼月份。

Voya Investment Management多重資產策略和解決方案投資長澤姆斯基(Paul Zemsky)表示:「沒有任何證據顯示5月賣股走人會有助股票價值。」

他說:「首先,觀察股市動態操作非常艱難。我們喜歡股票,但不會只因為進入5月就改變這個觀點。」「基本面依然強勁,這才是我們應該關注的。經濟正處於良好的基礎上。」

首季獲利 基本穩定

第一季企業獲利基本上穩定,而今年底之前的財測也很健康。

瑞銀(UBS)全球財富管理公司策略師在最近的報告中表示:「當前經濟復甦的強勁動能以及企業獲利反彈證明,預計股市近期出現季節性高點的可能為時過早。」「我們建議投資人維持投資狀態,分散曝險缺口,並繼續維嚴控財富計畫。」

另外值得指出的是,過去幾年在5月拋售和撤離總是造成虧損。在去年5月初至10月底間,史坦普500指數上漲了12%。

根據LPL Financial彙總的數據,過去10年史指在5月至10月間平均上漲3.8%。在此期間唯一一次下跌出現在2011年,下跌8.1%;另外在2015年曾微跌0.3%。

就因為這一點,LPL Financial首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)並不建議投資人遵循「5月賣股」的策略。

5月賣股走人並不適用今年的美股。(路透)

史指大漲 也有隱憂

德垂克在報告中說:「目前市場面對寬鬆的Fed財政和貨幣政策,經濟重新開放速度快於幾乎任何人的預期,我們將利用任何股市回跌作為增加部位的機會。」

即使如此,一位投資策略師仍擔心股市今年初的強勁走勢可能導致夏季暫時休息。畢竟,史指今年以來已上漲近12%,距歷史高點一直不太遠。

Cornerstone Wealth的執行合夥經理人卡彭(Jeff Carbone)表示,「也許該是從2021年表現強勁的部門中獲利了結的時候了。」

他補充說:「目前看來似乎還有一些類股可能走升,股市還有一些行清,但是行情可能有限。我們目前正要降落的是拉瓜迪亞機場 ,而非丹佛機場。」這兩座美國機場各以跑道長短而著稱。