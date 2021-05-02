大仁說財經／30年最大霜害重襲 法葡萄園產量腰斬
法國最大出口產業之一的製酒業本月初遭到異常嚴重的霜害，重創全國各地葡萄園，面臨毀滅性打擊，讓這個已被新冠疫情和美國高關稅折磨的釀酒業更加痛苦。
歐洲葡萄酒公司委員會表示，霜害影響法國主要葡萄酒產區80%的葡萄園，「預計這將導致某些地區的產量損失從25%到最高50%。」
隆河地區（Rhone region）葡萄酒產區Cornas產區總裁科倫坡（Anne Colombo）說，遭到重創的地區遍及隆河河谷、波爾多（Bordeaux）、勃艮第（Burgundy）、香檳區（Champagne）、普羅旺斯（Provence）和羅亞爾河谷（Loire Valley）。
她說：「今年某些地區的葡萄產量很常稀少。」她補充說，Cornas的霜害是半個多世紀以來最嚴重的。
釀酒師試圖在葡萄園中點燃蠟燭和火盆來保持氣溫，但是在許多情況中，這並不足以保護剛萌芽的葡萄藤。
波爾多葡萄酒協會傳播總監沙托（Christophe Chateau）表示：「我們已經失去重要的收成，現在還無法給出初計估計。但無論如何，這對遭受打擊的葡萄農來說是個悲劇。」
全國農民聯合工會表示，霜害還威脅到其他農作物，包括甜菜和芥菜。該組織4月中發表聲明說：「這種傷害對葡萄園、果園和農田來說都是巨大的。」
法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）表示，自1991年以來，農場就沒有遇到過如此災難性的天氣事件。法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）告訴記者，在某些地區，某些農作物可能會失去「幾乎全年產量」。
法國農業暨食品部啟動了「農業災難」方案，啟動對農民稅收減免和其他財政支持措施。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）推文指出，「對於法國全國各地為保護自有勞動成果而日夜奮鬥的農民，我要說的是，我們會在這場戰爭中給予全力支持。請堅定下去！我們會一直從旁支持。」
對法國釀酒師來說，這場危機來得更不是時候。由於主要國際市場仍處於新冠病毒封鎖狀態，疫情造成的旅遊業崩潰以及美國因與歐盟就補貼爭端而開徵高額關稅，法國釀酒師正面臨銷售疲軟的問題。美國與歐盟因飛機製造商空中巴士和波音的補貼問題爭執不休。
根據法國葡萄酒和烈酒出口商聯合會的數據，法國葡萄酒和烈酒的出口在2020年下降近14%至121億歐元（約145億美元），對美國的銷售額下降18%。
釀酒師應對氣候危機
霜害的損害尤其嚴重，因為它往往在異常溫暖之後出現，這意味著葡萄藤會一開始比平常生長得更快，從而使它們對寒冷更加敏感。
氣象學者邁爾斯（Chad Myers）說：「法國從3月下旬到4月初出現接近創紀錄的溫暖。」隨後在復活節周末就遇上「強烈的北極氣旋」。
在不到一周時間內，香檳區的溫度從接近26℃（80℉）降至-6℃左右（22℉）。邁爾斯說：「即使現在溫度已經接近正常水平，馬上又有一波寒流來襲。」
氣候變化使法國和其他地方的生長季節提前，讓農作物遭受寒害破壞的風險更高。科倫坡說：「當它們開始成長的時候，也就是變得更加脆弱的時候。」他補充說，溫度變化也影響了收成。
她說：「現在我們已在9月第一周就開始收成，20年前是在9月的最後一周。」
全國農民工會聯合會說，這次事件是「明確的提醒」，說明了預防措施和「應對氣候挑戰的風險管理制度」的重要性。
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