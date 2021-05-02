大仁說財經／30年最大霜害重襲 法葡萄園產量腰斬

勃艮第葡萄園遭到寒害衝擊，農民欲哭無淚。（歐新社）

法國最大出口產業之一的製酒業本月初遭到異常嚴重的霜害，重創全國各地葡萄園，面臨毀滅性打擊，讓這個已被新冠疫情 和美國 高關稅折磨的釀酒業更加痛苦。

歐洲葡萄酒公司委員會表示，霜害影響法國主要葡萄酒產區80%的葡萄園，「預計這將導致某些地區的產量損失從25%到最高50%。」

隆河地區（Rhone region）葡萄酒產區Cornas產區總裁科倫坡（Anne Colombo）說，遭到重創的地區遍及隆河河谷、波爾多（Bordeaux）、勃艮第（Burgundy）、香檳區（Champagne）、普羅旺斯（Provence）和羅亞爾河谷（Loire Valley）。

她說：「今年某些地區的葡萄產量很常稀少。」她補充說，Cornas的霜害是半個多世紀以來最嚴重的。

釀酒師試圖在葡萄園中點燃蠟燭和火盆來保持氣溫，但是在許多情況中，這並不足以保護剛萌芽的葡萄藤。

波爾多葡萄酒協會傳播總監沙托（Christophe Chateau）表示：「我們已經失去重要的收成，現在還無法給出初計估計。但無論如何，這對遭受打擊的葡萄農來說是個悲劇。」

全國農民聯合工會表示，霜害還威脅到其他農作物，包括甜菜和芥菜。該組織4月中發表聲明說：「這種傷害對葡萄園、果園和農田來說都是巨大的。」

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）表示，自1991年以來，農場就沒有遇到過如此災難性的天氣事件。法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）告訴記者，在某些地區，某些農作物可能會失去「幾乎全年產量」。

法國農業暨食品部啟動了「農業災難」方案，啟動對農民稅收減免和其他財政支持措施。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）推文指出，「對於法國全國各地為保護自有勞動成果而日夜奮鬥的農民，我要說的是，我們會在這場戰爭中給予全力支持。請堅定下去！我們會一直從旁支持。」

對法國釀酒師來說，這場危機來得更不是時候。由於主要國際市場仍處於新冠病毒封鎖狀態，疫情造成的旅遊業崩潰以及美國因與歐盟 就補貼爭端而開徵高額關稅，法國釀酒師正面臨銷售疲軟的問題。美國與歐盟因飛機製造商空中巴士和波音的補貼問題爭執不休。

根據法國葡萄酒和烈酒出口商聯合會的數據，法國葡萄酒和烈酒的出口在2020年下降近14%至121億歐元（約145億美元），對美國的銷售額下降18%。

釀酒師應對氣候危機

霜害的損害尤其嚴重，因為它往往在異常溫暖之後出現，這意味著葡萄藤會一開始比平常生長得更快，從而使它們對寒冷更加敏感。

氣象學者邁爾斯（Chad Myers）說：「法國從3月下旬到4月初出現接近創紀錄的溫暖。」隨後在復活節周末就遇上「強烈的北極氣旋」。

在不到一周時間內，香檳區的溫度從接近26℃（80℉）降至-6℃左右（22℉）。邁爾斯說：「即使現在溫度已經接近正常水平，馬上又有一波寒流來襲。」

氣候變化使法國和其他地方的生長季節提前，讓農作物遭受寒害破壞的風險更高。科倫坡說：「當它們開始成長的時候，也就是變得更加脆弱的時候。」他補充說，溫度變化也影響了收成。

她說：「現在我們已在9月第一周就開始收成，20年前是在9月的最後一周。」

全國農民工會聯合會說，這次事件是「明確的提醒」，說明了預防措施和「應對氣候挑戰的風險管理制度」的重要性。