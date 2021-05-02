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大仁說財經／馬斯克狂推 狗狗幣暴漲60倍

張大仁
狗狗幣原本只是個贊助活動。（Getty Images）
狗狗幣原本只是個贊助活動。（Getty Images）

狗狗幣（Dogecoin）是目前地球上最熱門、最古怪的加密貨幣

狗狗幣的流通總價值接近500億元，對於一個從玩笑中誕生的的數位貨幣來說還不錯。根據CoinMarketCap的數據，它是目前市值排第五大的加密貨幣，今年以來上漲超過6000%。

在特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）多次推文提及之後，狗狗幣價格一再走升。4月中對狗狗幣的需求激增，一度短暫讓羅賓漢（Robinhood）的加密貨幣交易系統宕機。

到底什麼是狗狗幣？

像所有加密貨幣一樣，狗狗幣是一種數位貨幣，可以像投資商品一樣買賣，也可以像金錢一樣花費。

即使每個加密貨幣都是獨立的，但它與知名貨幣還是有些相似之處，像是其名名稱源自litecoin。但是它仍有幾個關鍵差異。

不同於設定2100萬枚上限限量比特幣，狗狗幣的流通量為1290億枚，並將繼續每年開採出新的硬幣。這就是為什麼一個狗狗幣目前的價值約為3角，而一枚比特幣的價值約為6萬2000元的部分原因。

就算加密貨幣作為購買商品的貨幣越來越受人們歡迎，但狗狗幣在現實世界中的使用情形並不普遍。它只在一些小眾市場進行，包括使用狗狗幣給網路藝術家小費。

它的最大特色是活躍的網路社區，這是讓這個數位貨幣如此有趣的原因。該組織一直活躍在Reddit論壇上，為慈善事業募集資金，並在2014年成功進行眾籌，以讓NASCAR駕駛員懷絲（Josh Wise）在他的車上做狗狗幣宣傳。

新南威爾士大學商學院（University of New South Wales Business School）經濟學者喬漢（Usman Chohan）在2月更新的一篇論文中寫道：「狗狗幣與其說是通貨緊縮的選擇性貨幣工具，不如說它是通貨膨脹時的閒暇探索，圍繞著加密資產融聚社群。」

它是怎麼開始的？

狗狗幣是由兩位軟體工程師開的一個玩笑，於2013年12月6日創立的。

俄勒岡州波特蘭市的IBM工程師馬庫斯（Billy Markus）一開始將他自己的加密貨幣與比特幣作出區分；比特幣當時被深信是由一位匿名的創造者發表，吸引了一小群礦工開採。喬漢表示，馬庫斯當時只是希望他的加密貨幣能對大眾開放。

馬庫斯對外尋求幫助讓他的怪異夢想成為現實，因而找到了在Adobe工作的帕爾默（Jackson Palmer）。後者買下dogecoin.com的網址，以向當時網路上出現的「狗狗」話題致意。

該網站在最頂部秀出這個笑話的來源：用一隻柴犬的圖片，來表達激發它的原因，其中的特徵是同一隻狗被一堆用破碎的英語寫成的漫畫式文字（Comic Sans）所包圍。

在dogecoin.com上，它的吉祥物帶有標題：「狗狗幣是一種開源的點對點數位貨幣，受到全球柴犬的青睞。」

為何突然如此受歡迎？

狗狗幣不再是個玩笑。如今天文數字般的市值更激增了它的熱門程度，部分受比特幣和其他加密貨幣獲主流認可所致。

但是馬斯克是狗狗幣最響亮、最特別的支持者。他向5000萬粉絲發布的怪異推文之一就可以使這個加密貨幣激增，這就是4月18日發生的事情。當時馬斯克在推文「狗在月球上吠」，並分享了西班牙藝術家米羅（Joan Miró）的一幅畫，名為《狗在月球上吠》。

狗狗幣在網路論壇Reddit上也享有崇高的地位，在那裡有個極受歡迎的團體，與今年年初時造就GameStop行情的WallStreetBets組織不同。該團體今年稍早時決定將其價值「推向月球」。此語一出，狗狗幣飆升超過600%。

它是否是個明智的投資仍然是個熱烈討論中的問題。交易更加活躍，接受程度更高的比特幣極易波動，因此狗狗幣也可能在毫無預警之下崩盤；但是它今年的崛起的確令人震驚。

然而，馬庫斯卻未能從這枚硬幣的飛速成長中受益，他在2015年被解雇時賣掉了他所有的狗狗幣。他用這筆錢購買了一輛本田思域（Civic）。

狗狗幣 貨幣 比特幣

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