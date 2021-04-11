大仁說財經／科技股冷 優值標的降風險

天涯何處無芳草，何必單戀科技股。（路透）

類似說法近日甚囂塵上：大型科技股終於將長期冷卻，隨著經濟復甦，投資 人應該開始在投資組合中增加更多價值型類股，像是銀行、石油公司和零售業。

所謂的FAANG多年來一直是股市領漲主力。但是，科技股的驚人成長可能即將結束。

Vontobel Quality Growth基金投資組合經理人克蘭森（Donny Kranson）說，「對投資人而言，這是目前最大問題。但對FAANG來說是嗎？」

那斯達克指數2021年年初以來已上漲約3%，算是還算不錯，但並非一路平穩，而是震盪起伏，而且漲幅落後道瓊指數和史坦普500指數。

價值型投資 捲土重來

以史指而言，價值型股票 大幅領先成長型類股。iShares史坦普500價值型ETF（IVE）今年來上漲8%，而iShares史坦普500成長型ETF（IVW）僅上揚1%。

Dimensional Fund Advisors投資組合副主管史奈德（Joel Schneider）說：「今年以來，我們已經見到價值型類股的強勁表現。人們開始注意到它。」

此外，主導史指的大型科技股表現參差不齊。今年來亞馬遜、蘋果、Netflix和特斯拉的股價都呈下跌，而臉書、Google母公司Alphabet和微軟暫呈上揚。

幾位頂尖投資專家認為，科技股的波動還會繼續一陣子。岡拉克（Jeff Gundlach）領導的DoubleLine的發表一篇論文，宣稱價值型投資還沒有終結。

DoubleLine Equity投資組合經理人切康（Emidio Checcone）和伊爾（Brian Ear）說：「相對於價值型類股來說，成長型股票超過10年的多頭走勢，此刻合理地考慮將部分資本從成長型轉移到價值型進行重新分配是合理的。」

另一位頂級理財經理人認為股市會出現更多痛苦。經營Meb Faber部落格的Cambria剛剛宣布，它正在將全球主權債券ETF轉換為放空國際股市的基金。它的股票代碼很有趣：失敗（FAIL）。

該基金將成立一支專屬美國、代碼為TAIL的ETF，專門放空史指。考量到部分投資人越來越擔心長期主導史指的科技股未來表現，這是個有趣的策略。

人們也越來越擔心股市的迷因化。群聚在Reddit上的散戶投資人，因為有了像是羅賓漢（Robinhood）這樣的經紀商，憑藉著紓困支票和輕鬆廉價的交易機會，一直在推升GameStop和AMC這樣的投機股。

Janus Henderson投資組合經理人圖格曼（Justin Tugman）在報告中表示：「這種『把投資股票當成娛樂』的新現象，可能在動能逆轉和股價下跌時對投資人造成災難性後果。」

他補充說：「在2000年科技股危機前就曾經出現過這種行為。雖然投資人高興的時間可能比清醒時刻要長得多，但最終估值才是重點。」

最大的擔憂是，投資人未能從先前的市場狂熱中汲取教訓。

摩根史坦利投資管理（Morgan Stanley Investment Management）總經理史利蒙（Andrew Slimmon）表示：「這些公司大多數都不賺錢。一旦利率開始回升，它們的風險就更大了。要當心。」

他補充說，許多銷售額迅速增加但未能獲利的公司「正瀕臨泡沫水平」。

看好銀行、能源和零售業

那麼，哪些股票是現在最佳選擇？

如果長期債券利率持續上漲，就業市場開始復甦，銀行、消費股和其他對經濟敏感的公司應該會從中受益。

City Index資深金融市場分析師辛柯達（Fiona Cincotta）表示：「隨著殖利率 和通膨預期升高，股市正轉向周期性類股。」

她補充說：「這可能不會是直線上升，也不會出現大幅反彈。但是隨著情勢發展，數據會顯示出改善跡象。」

投資者似乎認知到，FAANG並不是在疫情期間唯一能克服危機並讓榮景持續的公司。

Logan Capital Management創辦人李史蒂芬（Stephen Lee）說：「科技股因在疫情期間快速反應而受到獎勵。但現在市場正在獎勵更多能適應的公司。大漲的類股正在擴大。」

他指出，像是Williams-Sonoma這樣的零售商可望從強勁的消費者需求和堅韌的房市中受益。隨著人們開始出門旅遊，能源、航空和其他價值型產業也會繼續反彈。

Janus Henderson的圖格曼也指出，「後疫情經濟的重新開放」和不斷上漲的通膨預期，對能源、化工和鋼鐵類股而言也是個好兆頭，他認為這它們能將商品價格上漲的成本轉嫁給客戶。

也就是說，投資人不應完全忽略科技股或其他成長型股票。可能只需要降低對高風險公司的投資，同時必須確保尋找優質標的。

克蘭森說：「有些股票只是靠希望上揚。散鳥投資人不為收益而買股票的情形令人擔憂。」「應該要衡量投資目標的業務表現再出手。」

換句話說，領漲股不見得就是成功的類股。

克蘭森說：「股價越高，更多投資人就會相信其未來前景一定會很好。但情況並非總是如此。」