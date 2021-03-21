大仁說財經／吸引顧客上門 零售業者推動店中店概念

Nordstrom等業者導入店中店概念，為主客雙方共創雙贏。（路透）

隨著新冠疫情繼續蔓延，目標百貨 (Target)和Nordstrom 等大型連鎖零售商正在尋找讓消費者回頭登門逛街的方法。

一種策略是推出店內店的概念，也就是一家零售商透過在其店面設立一個快閃式商店來與另一家零售商聯合銷售的方式。

業內分析人士說，這種方法對雙方都有好處。例如，百貨公司科爾(Kohl's)將於2021年在其實體店內增加多達200家絲芙蘭(Sephora)迷你商店，以擴大其美容品銷售。對於絲芙蘭來說，這筆交易有助於將市場擴展到科爾的購物者。

同時，目標百貨努力在其一站式服務商店中滿足所有消費者的需求，因此決定在其少數店面中開設迷你蘋果 專賣店。

Strategic Resource Group總經理弗利克林格(Burt Flickinger III)說：「從絲芙蘭進駐科爾到蘋果進駐目標百貨，這種合作關係帶來客戶流量的互補和營收增加，特別是對於主場零售商來說。」他說，這也是吸引購物者更頻繁地光顧商店的一種方式。

他說，「對於像科爾或Nordstrom這樣的店家來說，購物者可能每月或每季登門一次。在一家店面中新增一家小型店面，現在可以讓科爾購物者更頻繁地回頭上門以滿足對美容和化妝品的需求。」

許多零售商已經展開聯合作戰。以下是一些最新的「店中店」合作範例：

Nordstrom賣家用健身器

Nordstrom和家庭健身新創公司Tonal合作，在Nordstrom店內開設少數Tonal迷你商店。

Tonal品牌的快閃店將3月在20州的40個Nordstrom店面開業。平均50平方英尺的快閃店將設在女性運動服部門。

Nordstrom說，購物者可以一旁觀看演示，也可以自己下場嘗試健身。

總部位於舊金山的Tonal推出的家用健身器就像一台安裝在牆上的平板電視，並採用「數位舉重」讓客戶可自行決定設定數字。這家新創公司得到了包括金州勇士隊的柯瑞(Stephen Curry)在內的諸多投資人和運動員的支持。

業內分析人士表示，這種交叉合作關係吸引力非常適合消費者，因為Tonal昂貴的健身器可能會吸引Nordstrom的粉絲，畢竟後者是百貨公司同行中算得上是高端品牌連鎖店。Nordstrom目前正面臨銷售下滑的衝擊，並根據消費者不斷變化的口味調整其行銷戰略，這種合作夥伴關係來得非常及時。

零售業專家、諮詢公司Brand Keys創始人帕西科夫(Robert Passikoff)表示：「零售商現在都想增加客戶流量。」「Nordstrom與Tonal的合作很合理，因為它非常適合這兩個品牌的客戶。對Tonal來說，這是一種將產品展示給更多消費者的聰明方法，因為每個人都認識Nordstrom，它將享受錦上添花的效益。」

絲芙蘭進駐科爾

疫情已使化妝品銷售陷入困境，但這並不能阻止絲芙蘭在陷入困境的購物中心之外開設更多店面。

絲芙蘭計畫在科爾店面內開設迷你商店，首批200家將於2021年秋季開業。與科爾的合作關係將取代與彭尼(JCPenney)未來幾年內終止的合作夥伴關係。

對科爾來說，這項合作案讓它能夠以更全面的美容產品和價格吸引年輕消費者。

零售業分析師兼GlobalData總經理桑德斯(Neil Saunders)表示：「美容部門是科爾目前尚不熟悉的領域，因此它無法吸引已經上門購物消費者的大量消費。」「導入絲芙蘭可以自動解決這個問題，也讓科爾成為一個更有趣的購物目的地，有助於增加客流量。」

從絲芙蘭的角度來看，桑德斯說，科爾百貨提供了目前絲芙蘭在購物中心之外據點不足的通路解決方案。

到2023年，科爾預計在其店面新增850家「科爾店內絲芙蘭」店面，同時在今年底之前推出網路商店。

Mac mini進駐目標

目標百貨今年將在美國某些地區開立按比例縮小版本的蘋果專賣店。

目標百貨表示，未來幾個月內將在17家店面推出「強化後的蘋果購物體驗」，重新設計的櫃位包括全新的採光和顯示幕，讓購物者試用更多種類的蘋果產品。

該零售商還在其App和網站上更新蘋果產品頁面。但客戶仍將需要訪問蘋果實體店面才能進行產品維修。

目標百貨打算在德州的5家分店和佛州的4家分店開設全新的蘋果迷你專賣店，其餘則分散在紐約、麻州和賓州等各州。未來幾年，新的蘋果專賣店將添加到更多目標百貨店面中。

這是目標百貨推動中最受矚目的合作夥伴關係，因為該零售商不斷自我設定提供一站式銷售業者，為越來越多不想去購物中心購物的客戶提供服務。

Ulta也有「目標」

Ulta Beauty將在2021年在目標百貨店內開設其迷你化妝品專賣店。

就像絲芙蘭在科爾設立迷你商店一樣，這筆協議有助Ulta在大型零售店中銷售少見的藥妝和高價品牌，從而吸引年輕和錙銖必較的消費者。

對於目標百貨來說，導入前所未有的品牌也可擴展其不斷成長的美容業務。

1000平方英尺的迷你商店將優先在目標百貨的100家分店和Target.com網站上開業，然後再遍及數百家目標百貨店面。

桑德斯說：「導入Ulta的優點是增加客戶接觸量。在這方面Ulta擁有難以置信的成功記錄，而且在新冠疫情之前一直維持強勁的成長趨勢。」