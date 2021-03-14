石油禁運制裁西方 OPEC推手雅曼尼謝世

1973年石油危機推手、前沙國油長雅曼尼世去。（美聯社）

沙烏地阿拉伯國家電視台2月23日報導，長期擔任沙國石油 部長、一手操作1973年OPEC石油禁運導致西方經濟陷入衰退的雅曼尼（Ahmed Zaki Yamani）去世，享壽90歲。

雅曼尼於1962年出任沙國石油部長，是少數非王室成員被擢升至這樣職位的罕見例子。在將近25年的任期內，他將沙烏地阿拉伯塑造成石油大國。

石油禁運 打擊西方

他在1970年代成為國際風雲人物，在1973年以阿戰爭之後策畫了一次廣受西方世界抨擊的石油禁運。石油輸出國家組織（OPEC）的阿拉伯成員國切斷向美國 和其他工業化國家的原油供應，以懲罰其對以色列的支持。

在短短幾個月內，原油價 格從每桶3元翻成12元。美國被迫開始汽油配給，並且將車速限速在每小時55英里以下。

回顧這場危機，雅曼尼在2010年告訴CNN：「阿拉伯石油禁運是刻意的，是我一手推動；原意不是損害經濟，只是為了吸引國際輿論注意到巴勒斯坦和以色列間有嚴重的問題存在。」他指出，禁運的既定目標是迫使以色列撤出其占領的巴勒斯坦領土。

但是，石油價格的迅速上漲對OPEC成員國來說是筆巨大的收穫。雅曼尼說：「不幸的是，金錢太過誘人，OPEC成員國熱愛金錢和收入。這就是為什麼它們大幅漲價，並為這麼做付出了代價。」

這位前石油部長表示，他對石油禁運並不會感到遺憾。但他的確對之後OPEC主導油價的作法感到擔憂。

他補充說：「我對OPEC的作為感到遺憾。沒有人能真正控制價格，這是對價格的錯誤管理，是對權力的濫用。」

當時的OPEC控制了全球約80%的產油量，與如今OPEC的地位相去甚遠。

根據其本身對2021年的預測，OPEC的市占率已縮減至30%。美國國務院當年的官方資料說，這場危機「觸發了美國為應對長期依賴外國原油提進行的一系列外交政策改革」。這些努力包括增加國內產能，2019年美國成為全球最大石油生產國。

雅曼尼的英文典雅、高貴且流利，就讀哈佛法學院，之後被未來的國王費薩爾（Faisal King）欽點出任沙國石油部長。當時，沙烏地阿拉伯只是中等水平的產油國。但不到10年，它就成為一個超級原油怪物。

雅曼尼的不朽成就之一是增加沙烏地阿拉伯對該國原油產量和收入的所有權，之前沙國石油長期以來一直由組成長阿美石油（Aramco）的西方財團主導。

遭恐怖分子劫持

1975年，雅曼尼親眼目睹他的貴人費薩爾國王被不滿的王子暗殺。

對於這位年輕的部長來說，這是痛苦的一年。1975年12月21日，他和其他OPEC石油部長在維也納被當時最出名的國際恐怖分子豺狼卡洛斯（Carlos the Jackal）為首的組織劫持成為人質。這些恐怖分子聲明要求要在處理石油資源時「為阿拉伯人民和第三世界其他人民」也能表示意見。

恐怖分子獲得奧地利政府提供的一架飛機，將他們和幾位部長帶到阿爾及爾。

卡洛斯原本打算殺死雅曼尼和伊朗石油部長阿姆澤加爾（Jamshid Amuzegar），但最終在阿爾及利亞調解下同意釋放他們。

雅曼尼的黃金年代在1986年因未能達成法赫德國王（King Fahd）的要求而結束。

雅曼尼成功地提高沙國在OPEC的出口配額，並促使OPEC將油價定為每桶18元。但因無法實現國王的目標，之後不久就被解職。

投機行為扭曲油價

雅曼尼晚年指出，石油價格因投機行為而扭曲，導致波動不定。這不只是猜測而已，他告訴CNN：「別忘了政治這個力量。任何事情都可能發生，它可能重創石油業務，也可能推升其榮景。」

在處理能源世界的事務同時，雅曼尼也沉迷於對鐘表、詩歌和保存伊斯蘭文字的熱愛。他是一個虔誠的信徒，是一位知名宗教學者的兒子。

在美國、歐洲和日本亟需大量石油的年代，雅曼尼善用了沙烏地阿拉伯作為能源生產國的這個獨特地位。

他在2010年接受CNN採訪時說，即使再生能源興起，石油仍將是能源結構的一部分，但他承認這種情況不會永遠持續下去。

他說，「石器時代結束不是因為缺少石頭，石油時代終將結束，但不會是因為缺乏石油。」