大仁說財經／求穩定回報 8個股可以考慮投資

由於網路搜索需求旺盛，谷歌母公司股僄接近歷史新高。（美聯社）

投資 人最近沉迷於想要經由短期交易就可快速致富。別的不說，最近比特幣、GameStop或大麻股票 的異常飆漲可見一斑。

當然，交易這些標的是可以快速獲利，但是，大多數群眾只是追隨Reddit的輿論話題利用羅賓漢（Robinhood）帳戶從事投機性的風險操作。這不是巴菲特（Warren Buffett）和其他投資名人對長期投資的觀點和建議。

因此，如果想要透過長期投資組合產生可觀的回報，而且十分穩定，那麼最好要採取一些傳統古老的基本面分析，找到那些具有穩定成長潛力且交易價格合理的股票。

CNN Business專欄作家拉莫尼卡（Paul R. La Monica）撰文建議進行股票篩選，以在年復一年地投資中穩定獲利。

他去年推薦的個股包括臉書、Take-Two Interactive和Dollar Dollar等。而今年則是選出八支應該可以滿足安全性和穩定性需求的股票：

谷歌／Alphabet：

由於網路搜索和影音廣告需求旺盛，Alphabet的股價已接近歷史新高。雖然面臨反托拉斯訴訟的擔憂，而且YouTube以及其他社交媒體都被控助長錯誤訊息的傳播，但YouTube仍在影音傳播這一塊市場上占有主導地位。

數字不會說謊，預計Alphabet將從其核心業務以及與微軟和亞馬遜競爭的快速成長平台Google Cloud平台，繼續獲得可觀的收益和營收成長。

Analog Devices：

ADI公司生產用於電話、汽車和許多不同類型工業設備的晶片，已是這些快速成長領域中的產業領導者。但是，由於它有意以超過200億元的價格收購競爭對手Maxim Integrated Products，該公司可能會成為提供5G網路和通訊設備晶片的更大市場玩家。

Regeneron：

由於研發新冠病毒療法，這家生物技術公司已成為新聞焦點。前總統川普去年在被確診新冠肺炎時，接受該公司的雞尾酒療法。

Regeneron的藥物已獲得美國食品和藥物管理局（FDA）對新冠患者的緊急使用許可。但是，這家快速發展的公司還透過生產其他用於治療各種癌症以及傳染性疾病的藥物，獲得強勁的成長。

Pulte：

房產市場的熱潮並沒有放緩跡象，對於像Pulte這樣的建築商來說是個好消息。該公司在亞利桑納州、加州、佛州和北卡羅來納州等熱門房地產市場從事建築業務。

即使許多人希望遷至郊區購買更大的房子，而且房價繼續飆升，但市場利率仍然很低，讓借款人負擔得起房貸。競爭對手製造商D.R. Horton是2020年最佳股票之一，今年也再次入榜。

世邦魏理仕（CBRE）：

即使出現疫情 大流行，但有些專家仍看好商業地產會捲土重來。像是商辦房產龍頭公司CBRE業務依舊良好。該公司在最近一份報告中表示，矽谷仍是商辦需求強勁的市場，這在很大程度上要歸功於科技業的繁榮。

新冠疫情時代網購的大量需求對於商業房地產也是個好消息。世邦魏理仕1月間表示，去年對各種規模的工業建築的需求都高於2019年，但需求最多的是用於電商倉儲的超過100萬平方英尺的大型配送廠房。

JB Hunt：

貨運物流也因疫情同步升溫，這對物流公司JB Hunt來說是個好消息。疫情期間對食品和醫療設備運送的強勁需求，有助該公司2020的營收和獲利。

JB Hunt還擁抱運輸業的未來，1月宣布計畫自2022年開始測試通用汽車（GM）和Navistar的氫燃料電池卡車。JB Hunt去年宣布使用戴姆勒電動卡車為沃爾瑪測試運送貨物。

Ollie's Bargain Outlet：

高折扣價的Ollie's正引起消費者以及投資人的喜愛。該公司迎合愛找便宜貨的人們，這項策略大獲成功。Ollie's專門銷售所謂的清倉商品，是預算有限消費者的理想之選。

在最近一季，至少開業一年的店面銷售額大增超過15%。而且Ollie's利用零售業高度不確定的時機進一步推動其品牌發展。在玩具反斗城連鎖店宣布破產後，它就買下了十幾家玩具反斗城店面。

Sleep Number：

如果想尋找有助晚上入眠的股票，那麼就字面上來看，它可能就是最佳選擇。這家熱門的高階可調床墊和床架製造商一直維持強勁的獲利和銷售額。

分析師預計它的成長動能還會持續下去，華爾街專家預測，未來幾年年均營收將成長20%。這就是為什麼Sleep Number股票在過去12個月中跑贏競爭對手Tempur Sealy和Casper的主要原因。

畢竟在這個市況艱難時期，難眠可能會最珍貴的商品。