大仁說財經／拜登不急於解決與中國間的貿易戰

拜登上次與習近平會面是在2013年。（路透）

美國 新任總統拜登 接下的，是個前任總統川普與中國 間緊張而混亂的關係。

從殘酷的貿易戰到對中國最先進高科技公司的一系列制裁，川普政府在過去四年大部分時間裡不斷在向美國最大的經濟競爭對手施加壓力。在他卸任前的最後幾周，華府更是變本加厲對中國商業和投資施加更多限制，事情更加白熱化。

拜登雖然比川普更可預測性和嫻熟外交手段，但分析人士認為，新政府在科技和貿易方面不太可能對北京讓步太多。

．鷹派趨勢難逆轉

摩根大通資產管理（JP Morgan Asset Management）全球策略師沈思維（Sylvia Sheng，音譯）發表研究報告指出：「由於美國對中國的負面觀點日益增加，美國很難逆轉近期對華政策的鷹派趨勢。」

拜登的內閣官員也支持這種觀點。新任財長葉倫（Janet Yellen）承諾將對抗中國「濫用、不公平和非法的市場行為」。

她在參議院財務委員會中說，「中國透過傾銷產品、建立貿易壁壘並向企業提供補貼來削弱美國公司的地位。」這番說法與川普政府時期對中國的批評遙相呼應。

在對中國商品加徵高額關稅引爆貿易戰近2年後，川普政府在2020年年初同意與北京「休戰」。在休戰意向中，兩國同意降低部分關稅，並放寬對中國近1600億元的商品加徵關稅。中國則同意在未來幾年內採購價值2000億元的美國產品。

然而該協議並未完全如預期進行。Peterson Institute for International Economics的分析顯示，截至11月，中國的採購資金僅有半數。

還有許多其他問題也未解決。川普從未解決華府對北京最大指控中的部分議題，包括獨厚國有企業以及竊取美國科技術的指控。而中國官員一再否認這些指控，並強調美國公司同意移轉的任何科技秘密都是協議交易的一部分。

Endpoint Technologies技術分析師凱伊（Roger Kay）在最新報告中寫道：「重回過去兩國間的美好時光，將那些破碎的貿易聯繫重新建立起來，可能是很誘人的想法。」但美中關係總是「單向的」，他說，北京經常要求美國公司與中國公司合作，並不得占有多數股權。

對拜登來說，取消對中國商品的加徵關稅可能不是當務之急，但幾位專家和葉倫都表示，新政府將希望更加善用主要貿易合作夥伴來制訂更可預測的貿易策略。至少，拜登不會像川普那樣攻擊長期歐洲盟友。

曾任國家對外貿易委員會主席15年的Center for Strategic and International Studies貿易專家賴因希（William Reinsch）表示，拜登「仍持續意圖透過其他民主國家的聯盟來接近中國，這需要很長的時間來建立。」「與中國的關係太重要了，不容忽視，但我不認為他會急著採取激進步驟。」

．先拉攏民主盟友

拜登還必須應對科技和商業日益緊張的局面。鑑於國會兩黨都支持中國對美國國家安全構成重大威脅的觀點，短期內這種觀點可能不會消退。

在鎖定電信設備製造商華為和社交媒體平台TikTok之後，川普在任期屆滿前加大對中國的壓力。在過去幾周中，他對中國公司施加一系列嚴厲的處罰，這將使拜登很難輕鬆地重新建立關係，即使他想要。

例如，晶片製造商中芯國際、智慧手機製造商小米和其他少數公司已被禁止接受美國投資。紐約證券交易所（NYSE）最近停止了3家中國大型電信公司和其他幾家公司的交易，以遵守投資禁令。該禁令適用於華盛頓認為與中國軍方有聯繫或支持的公司。

川普最近的一些行動，包括下令禁止美國公司投資某些中國App，在他任職期間並未充分執行。包括企圖禁止TikTok和騰訊微信App在內等舉動，已被法院起訴。目前尚不清楚拜登是否會繼續堅持執行這些措施。

但是，Hinrich Foundation研究員、新加坡國立大學客座資深研究員卡普里（Alex Capri）表示，即使在拜登領導下「雙方對話和外交恢復正常，也可能會看到更多與中國數位公司的戰略脫鉤。」他指出，阿里巴巴的雲端服務可能會面臨與華為5G業務相同的全球性抵制。

但部分專家對拜登的決定感到更加樂觀。

Jefferies分析師在最新的研究報告中寫道：「預期拜登團隊會專注於國內問題。」「就算拜登的內閣在中國問題上發表強硬的談話，但我們相信他的戰略將更加一致，對金融市場的干擾較小。」

但其他人則認為，美中緊張局勢惡化的可能性仍然存在。諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）將中美緊張局勢視為2021年最大的風險之一，並補充說，拜登可能會邀售歐盟、日本和印度等盟友來共同對中國施壓。

歐亞集團總裁布雷默（Ian Bremmer）和董事長庫普昌（Cliff Kupchan）在1月的報告中寫道：「新政府在這方面將取得一些成功，畢竟對中國的疑慮仍在不斷擴大。」