大仁說財經／石油巨頭承受壓力 應加快轉型

歐美油氣鉅子對未來的看法不同，可能導致高昂的代價。（路透）

氣候危機和新冠疫情正在迅速將石油 產業鉅子畫分為兩個陣營。不同的選邊站結果，會有很大不同。

其中一組由英國石油（BP）、殼牌（Shell）和道達爾（Total）等歐洲石油巨頭組成，它們試圖擺脫油氣生產並轉型。另一邊是美國 的埃克森美孚（ExxonMobil）和雪佛龍（Chevron），它們押注即使全球面臨經濟脫碳的壓力，石油需求在新冠疫情結束後將再次興起，從而減少大幅改變的必要。

根據最近的財報，兩個陣營在2020年都遭受數十億元虧損打擊，並面臨不確定的2021年。但是，即使BP和殼牌提出綠色計畫，但美國業者承受越來越大壓力，尤其是考慮到拜登上任第一天就改變了氣候政策的方向。

專家說，如果這些公司真的要改變業務方向，最好要趕快，否則將遠遠落後同業。

永續發展非營利組織Ceres油氣資深總監洛根（Andrew Logan）說：「兩邊的作法都不對。」「數百億元就這樣押注在未來的結果上。」

．歐洲業者 增加低碳投資

BP、殼牌和道達爾去年宣布承諾2050年前將溫室氣體排放量減少至零，開闢出一條全新道路。這些企業的CEO都提到迫切需要開發新業務以抵消原油需求的減少。

殼牌CEO伯登（Ben van Beurden）在一場會議中說：「目前沒有一個頭腦清楚的人會否認這是我們需要緊急解決的問題。」

總部位於倫敦的BP認為，石油需求可能已在2019年達到頂峰。這家石油巨頭打算2030年時將石油和天然氣產量減少40%，同時將每年的低碳投資增加到50億元。

路透引述不具名人士的話報導，殼牌希望優先考慮潔淨能源交易並擴大其消費性業務，並計畫向客戶出售更多電力，並擁有更大的電動車充電站網絡。

法國企業道達爾1月成為第一家與實力雄厚的美國石油學會（API）切斷聯繫的大型石油公司。道達爾說，這項決定是在與該氣候政策遊說組織多次意見分裂之後作出的，包括在最近的選舉中支持前總統川普反對巴黎氣候協定。

在歐洲，這些行動受到激進主義者和股東長年批評，而與此同時，華爾街也開始對所投資的企業提出更高的氣候標準。貝萊德在最新致高管的年度信函中，CEO芬克（Larry Fink）要求公司「披露其商業模式將如何與零排放經濟兼容的計畫」。貝萊德是全球最大資產管理公司，在管理近8.7兆元資金同時，這項要求相對非常重要。

預計歐洲公司將在2021年進行轉型。由於大幅修正影響到BP和殼牌的近2萬個工作崗位，這種轉型工作將會十分痛苦。

它們還需要說服股東，進入競爭激烈的再生能源產業將可獲得回報，它們的專業知識可以轉化為新的技術形式。洛根說：「在投資業，人們對石油公司實際上能為潔淨能源帶來什麼科技持懷疑態度。」

．美國公司 仍重傳統市場

不過，對於像埃克森美孚和雪佛龍這樣的美國企業來說，前景看來更加暗淡；它們至今仍抗拒對業務進行重大變革。

去年被道瓊工業平均指數除名埃克森美孚目前正在與激進投資人進行積極鬥爭，這些激進投資人希望重新考慮其業務方向。該公司表示已經創建一項新業務，將其技術商業化以將降低碳排放，並將投資30億元科技研發，以減少2025年前的排放量。但這並不能彌補與歐洲同業之間不斷擴大的再生能源差距，後者正在進行大量投資以防範潛在的生存威脅。

伯恩斯坦（Bernstein）石油分析師克林特（Oswald Clint）表示：「歐洲企業仍然領先兩步，今年差距可能會進一步擴大。」

如果拜登政府開始執行更嚴格的排放法規，而且電動車繼續普及，開發新的收入來源並減少對石油的依賴將不僅僅是明智之舉，而且可能是不可或缺的。

．最終都取決於需求

政治環境可望讓埃克森和雪佛龍更容易朝新方向發展。

拜登總統將應對氣候變化作為頭等大事。他在上任第一天就宣布美國將重新加入《巴黎氣候協定》，並迅速終止出租聯邦土地以供開採石油和天然氣新申請案。

在此同時，包括美國首位氣候特使柯瑞（John Kerry）在內的各國領導人將出席11月在格拉斯哥舉行的主要氣候峰會。這次會議可能會為下個10年制訂更激進的溫室氣體目標。但是，美國油氣公司與歐洲油氣公司之間的分歧，事實上也等同於人們對新冠疫情結束後的原油需求流向何方的看法分歧。

新冠疫情已摧毀整個產業的收入。埃克森美孚和BP兩家公司表示，由去年3月能源價格暴跌，成千上萬員工停工，它們被迫註銷數百億資產，導致罕見的全年虧損。

埃克森美孚2020年虧損224億元，為1999年來首見虧損。BP年度虧損57億元，則10年來首見。

美國企業的營業假設是這些問題只是短暫的。但它們並沒有對後疫情的復甦提供時間表，但它們認為對石油的需求在未來數十年會蓬勃發展，尤其是在像印度這樣的發展中國家，經濟正在加速發展。

而在歐洲，人們日益接受石油需求即使還沒有，但可能很快就會達到頂峰。克林特說：「在五年內開始轉型都已為時太晚。」「我認為歐洲業者的選擇是正確的，並且正以適當的步伐一路走下去。」