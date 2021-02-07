大仁說財經 | 財政惡化 拜登恐債務更甚

值此挽救經濟關鍵之際，債務上升不再需要顧慮。（路透）

川普總統在就任期間果然實現了他自稱「債務之王」的地位。在他任內，全美債務飆升了7兆元；不過在他的繼任者任內，這些債務數字將會飆升得更多。

拜登（Joe Biden）總統推出1.9兆元紓困方案以修復和重建經濟。這項議案是以上月推出的9000億元方案為基礎，除發給每人2000元外，還對州及地方政府提供援助，並擴大失業保險。但有些議員指出，拜登的這項一籃子計畫是「散彈打鳥」的作法。

從美國 現有27兆元巨額債務再往上增加可能很痛苦，但這是明智之舉，因為它的規模很大而且借貸成本低廉。

RSM首席經濟學者布魯索拉斯（Joe Brusuelas）說：「現在不是節衣縮食的時候。經濟沒有緊縮的條件。」

1月中首度申請失業救助金人數大幅回升，總失業人數仍遠高於經濟大衰退前的最嚴重水平。美國12月份流失14萬個工作機會，為去年春季以來首次下降。

布魯索拉斯補充說：「現在該是加速推動財政政策的時候，以提振精神，讓經濟回到正軌。」「這是基本常識。」

學者：仍處非常深的大洞

就這一點而言，方案中無意增稅來抵銷成本。在提出最新的一籃子計畫後不久，追求更高赤字支出的目標將是限制公衛危機造成的傷痛並解決日益嚴重的不公平現象。

儘管美股持續創下歷史新高，但部分經濟領域仍呈疲軟。電影院、航空業、旅館和其他部門正在承受巨大損失。由CNN Business和Moody's Analytics彙整的「回歸正常指數」（Back-to-Normal Index）顯示，美國經濟的運行速度只有3月初的74%。

PNC首席經濟學者富徹（Gus Faucher）表示：「我們仍處於一個非常深的大洞裡。如果不能盡快完成工作，可能會對經濟造成巨大的長期損害。」

他補充說，如果現在無法修復經濟，以後會更難修復預算 並解決醫療保險 （Medicare）和社安保險所帶來的結構性挑戰。

他說：「如果沒有紓困措施，繼續擺爛下去，那麼結果是經濟水遠無法回復正常。」

川普政府造成財政不安

其他人則認為，拜登團隊應該再等幾個月，以評估12月的9000億元一籃子計畫的影響。該計畫提供更多小企業貸款，並延長失業救濟金到期時間。

跨黨派的美國智庫「聯邦預算問責委員會」（Committee for a Responsible Federal Budget）主席麥吉納斯（Maya MacGuineas）說：「雖然才剛通過，但要說我們現在還需要額外的2兆元，可能還為時過早。」

但她也承認，「在撐不下去之前，我們可能需要借支更多錢。」

CRFB於1月初預計美國2021財年的預算赤字總額將為2.3兆元，低於上一財年的3.1兆元。但債務占國內生產總值（GDP）的比重達到10.4%，將是二戰以來美國史上最高數字。

鑑於民主黨現在掌控參議院，麥吉納斯說，預算赤字可能會比以前估計的還要高。

在新冠疫情大流行爆發前，美國的資產負債表就已經崩潰了，因為國會議員一直避免對社安保險和醫療保險進行痛苦的改革。在兩黨支出激增和共和黨力行減稅之下，赤字在川普任內暴增，未能自負盈虧。在疫情爆發之前的赤字就高達1兆元。

麥吉納斯說：「川普政府是近年造成財政最不安的政府之一。」「每當有機會改善財政狀況時，他的政府總是選擇讓情況更惡化。」

2000元紓困支票成為必要

芝加哥大學和聖母大學的研究指出，自6月以來，又有近800萬美國人淪入貧窮之列。根據去年年底的一項家庭人口普查調查，大約有2700萬住在家裡的成年人過去7天有時或經常沒有足夠食物。

然而，炙手可熱的股市和房市顯示，其他家庭的情況比一年來得更好。

布魯索拉斯說，下一輪紓困支票應僅限於失業的美國人和可以證明收入減少的人。他說：「我們不能做爛好人狂發支票。」

拜登入主白宮之際，利率水準正處於不可思議的低點。美國未來10年內都可以只用1%的利率借款，不像歐巴馬上任時的3%。

但是，如果借貸成本開始明顯上升，那麼這筆債務將變得更加沉重。

這就是為什麼奧爾薩格（Peter Orszag）、魯賓（Robert Rubin）和史蒂格利茲（Joseph Stiglitz）等學者撰文指出，華府需要採取完全不同的方法。他們在彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）發表的論文中提出一項計畫，透過延長債務期限來降低預算面臨的利率波動風險，同時根據經濟狀況自動調整支出。

他們寫道：「雖然低利率改變了有關財政辯論的輪廓，但不應假定它們永遠存在。」