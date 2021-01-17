大仁說財經／蘋果車來了？先看二三事

蘋果是否真的跨足汽車業，耐人尋味。（路透）

對蘋果 可能自產汽車 的多年猜測出現新進展。《路透》引述匿名消息來源報導，蘋果將在2024年研發生產自有電動自駕車 。

關於iPhone製造商進軍汽車業的野心，相關談論已經持續大約五年。這項名為「泰坦計畫」(Project Titan)的努力，是期望能開發自有的蘋果品牌汽車並為現有汽車製造商提供操作系統軟體。

2017年4月，蘋果公司獲得加州監理廳許可，開始測試自駕車。

摩根史坦利（Morgan Stanley）分析師在最新給投資人的報告中寫道，在未來幾十年中，蘋果汽車有可能成為汽車和行動通訊產業的「轉捩點事件」，就像iPhone改變手機產業一樣。

分析師寫道：「電動車和自駕車與聯網技術正在進行太多改變。」「也許此刻正是全球最有價值的公司在10兆元的全球行動市場中發揮作用的合適時機。」

雖然蘋果公司向來以其強大的設計和製造能力而聞名，並且滿手現金，但生產汽車卻是另一回事，因獲利率偏低。儘管如此，蘋果的操作準則向來是後發先至：比如說，蘋果並未發明智慧手機，但它創造出一種創新、乾淨、客戶友善的設計，徹底改變了產業並協助其占領市場。

以下是可能的蘋果汽車各個面向：

蘋果為什麼要製造汽車？

電動車是個蓬勃發展的產業，人們對它的熱潮在2020年達到一個新的高峰。與許多在2020年因新冠疫情而受挫的企業相比，電動車公司今年的股價和募集資金都出現大幅增加。

分析師懷疑蘋果和谷歌的Waymo等其他科技公司想抓住這個機會，尤其是在基礎設施擴展可以支持電動車更加普及後。

蘋果公司也可能是對全球領先的電動車生產商特斯拉的快速成長感到眼紅。特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）最近推文指出，在特斯拉製造Model 3遇到困難的初期曾向蘋果CEO庫克提出出售的建議，但庫克拒絕見面。

在今年股價飆升682%後，特斯拉的市值已激增至超過6300億元，超過全球大多數主要汽車製造商的總市值加總。鑑於汽車開發通常需要四到五年時間，因此蘋果現在可以立即開始行動，以確保它可以成為特斯拉的有力競爭對手。

DA Davidson分析師佛特（Tom Forte）說，「如果它們繼續等下去，特斯拉可能會跑得比蘋果更遠，永遠也追不上。」

部分專家認為，蘋果比較有可能與一個或多個汽車製造商合作出售汽車操作系統、自駕軟體或其他相關技術，而不是生產整車。

FBB Capital Partners研究總監貝利（Mike Bailey）說：「可能合作模式才是最合理的。」「我聽到的最大問題是，相對於蘋果的其他產品，汽車獲利可能偏低，因此，對蘋果而言，將業務轉移到獲利較低的業務領可能會是個問題。」

特斯拉花了好幾年才出現獲利，在成為上市公司近10年後，在2020年1月公布首個全年營運獲利。

生產汽車，甚至只是操作系統，可能會是蘋果公司新的業務，這是蘋果公司近年來一直在努力實現的，因為其最大的收入驅動產品iPhone銷售成長停滯。

打造自駕車還可以讓人們有更多時間使用iPhone、其他蘋果設備和服務。摩根史坦利的分析師指出，全球每年駕駛人和乘客在汽車上花費時間達6000億小時。在蘋果公司持有汽車相關的專利中就有一個虛擬現實（VR）系統，可以幫助乘客在汽車上工作而不會暈車。

FBB的貝利說：「如果往前看，蘋果汽車很難成為像是微軟和谷歌的雲端那樣成為下一個重要業務。但是話又說回來，沒有人真正預見雲端有如此發展。」「這對蘋果公司來說可能真的很有趣，但似乎會花上很多年。」

汽車相關專利

蘋果公司已為車輛的各種發明申請許多專利，例如用於控制自駕車或部分自駕車進行的系統，以及用於調節車窗透明度或不透光度的方法。

蘋果也努力維護其汽車相關的知識產權。 2019年，聯邦調查局指控兩名在該公司工作的中國公民從其自駕車計畫竊取商業秘密。蘋果在法庭文件中表示，機密材料遭暴露是個「極大地傷害」。

誰在從事該項目？

根據LinkedIn的搜索，在過去幾年中，蘋果公司聘請包括特斯拉、谷歌的Waymo、飛雅特克萊斯勒、寶馬（BMW）、福特、Uber和其他汽車業領導者經驗豐富的高管、工程師和供應鏈經理。

泰坦計畫已經吸引了像是菲爾德（Doug Field）這樣的人才、他曾在特斯拉、福特和賽格威（Segway）開發車輛，還有前奧迪設計師洪尼格（Julian Honig）。

根據菲爾德的LinkedIn頁面，他於2018年加入蘋果公司。CNBC在2019年1月報導，蘋果已從泰坦計畫解雇200人；當時，蘋果公司僅發表聲明表示是員工改組，部分員工改調至其他團隊。

簡而言之，該計畫的確切規模和構成還不清楚。

下一步是什麼？

分析師表示，短期內蘋果可能還有其他一些緊迫的優先事項，例如圍繞5G iPhone建立生態系統並加大醫療保健力度。

但是蘋果車的想法仍然具有誘人的可能性。

DA Davidson的佛特說，「我是否會認為蘋果如果必要就會成為電動自駕車的重要競爭者？」「絕對沒錯。」