大仁說財經／拜登鴿派團隊 推升股市泡沫？

葉倫(見圖)與鮑爾都有共同的信仰：讓通膨子彈飛一會兒。（路透）

聯準會（Fed）主席鮑爾 （Jerome Powell）明確表示，他最關心的是充滿挑戰的就業市場，而非更多紓困 案而最終導致更高通膨的可能。但這也正是他的前任葉倫（Janet Yellen）的觀點。

因此，由於葉倫是總統當選人拜登（Joe Biden）的財政部長提名人，即將和鮑爾將再次緊密合作，投資人是否應該擔心他們的政策立場可能將本已飆升的美股推向更高？

保德信金融（Prudential Financial）首席市場策略師克羅斯比（Quincy Krosby）表示：「鮑爾一直把話題集中在勞動市場，因此任何紓困方案必須包括所有想要工作的勞工，而葉倫正是勞工經濟學家。」「因此，Fed有可能會過於鴿派而使通膨加劇。」

通貨膨脹 目前並不讓人擔心。根據Fed的首選通膨指標「個人消費支出」（PCE），消費者物價在過去12個月中上漲不到2%。

而且利率也不會很快上升。根據Fed於去年12月16日發布的最新經濟預測，它們將在未來幾年內保持在接近零的水平。

但是有些人擔心可能會導致泡沫形成。尤其是股市頻創歷史高點，房產市場炙手可熱。

這部分是由於Fed採取了寬鬆的貨幣政策，以及拜登政府即將推出更多紓困措施的希望。

通貨膨脹緩慢回升？

Incapital首席市場策略師兼資深交易員利里（Patrick Leary）表示：「從官方數字來看，無法顯示出人們日常生活中看到的通貨膨脹。」

他說：「大多數美國人在住房、食品、教育和保健方面花費很多。」「這些價格都在上漲。對我來說並沒有感到通貨緊縮的感覺。」

克羅斯比擔心Fed會繼續介入市場以確保利率不會繼續攀升，讓華爾街繼續走升。

在過去幾周中，10年期國債殖利率已回升到1%，代表經濟正在升溫。但是Fed的債券購買動作卻阻止了利率的大幅上漲。最終可能適得其反。

克羅斯比說：「投資人需要債券市場正常運轉。」「如果通膨的確開始攀升，那該怎麼辦？Fed打算怎麼做？」

這種擔憂加劇了人們對股市可能繼續飆升的擔憂：一旦Fed和葉倫開始發出訊號，指稱經濟已強勢到無法擺脫紓困，它就會急劇下跌。

「削減恐慌」（Taper tantrum）出現續集？

而且這也不是第一次。

2013年，當時的Fed主席伯南奇（Ben Bernanke）開始撤回經濟大衰退時代的債券購買計畫，華爾街出現削減恐慌。當時這項計畫同樣是為保持低利率和刺激經濟而實施的。

但這次市場希望鮑爾能從過去的歷史中學到一些東西，部分專家預測他不會採取任何過快或激烈的動作。

道富銀行（State Street）資深全球宏觀策略師盧馬文（Marvin Loh）在報告中表示：「我們仍然相信，Fed以及所有其他發達市場央行都會繼續維持高度寬鬆。」

他補充說：「為避免出現削減恐慌，鮑爾主席已暗示他會適當地傳達資產購買步伐的變化。」

其他人則認為，與當前的市場力量對抗是不明智的。只要Fed和財政部支持更多紓困措施，股票自然就會繼續上漲。年輕的投資人，像是那些透過羅賓漢（Robinhood）程式買賣股票的人，更不可能接受這種看法。

不放任爆炸式竄高

Nordea Asset Management宏觀策略師加利（Sebastien Galy）在報告中表示：「專業人士和其他一些人可能會理解，目前股市在一定程度上已部分脫離現實，但多數人不同意。這導致股市出現奇怪的動能。」「我們可以得出的結論是：市場維持非理性走勢的時間可能會比能夠應付的時間更長。」

但這可能不會那麼簡單。最讓人的擔憂是，隨著股票持續攀升，隨著人們對經濟的信心加強，通貨膨脹的壓力將會增加。

最終，Fed可能被迫採取行動，而且其降溫動作的速度會超出預期。

Incapital的利里說：「通貨膨脹的憂慮會時隱時現，真到它真正現身為止。如果在對商品和服務收取更高的費用之際，消費者需求依舊強勁時，又有什麼理由要降低價格呢？這只是邏輯問題。」「Fed可以容忍通貨膨脹率逐步攀升，但不會接受爆炸式竄高。」