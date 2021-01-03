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大仁說財經 | 中國精品市場 「疫」枝獨秀

張大仁
中國精品市場不受疫情影響。（路透）
中國精品市場不受疫情影響。（路透）

即使新冠疫情衝擊全球精品市場需求，今年中國的精品市場成長趨勢已證明是「無法阻擋的」。

根據阿里巴巴的天貓購物平台和諮詢公司Bain發布的最新報告，即使有新冠疫情因素，但中國的精品市場今年仍將成長48%，達到約3460億元人民幣，或529億美元。

這兩家公司表示，這種成長幅度將使中國大陸在全球精品業所占比率幾乎翻一倍，從去年的11%增至2020年的20%。

Bain消費產品和零售業務合夥人蘭內斯（Bruno Lannes）表示：「中國大陸是2020年精品業唯一出現成長的主要市場。」「中國的精品市場現在比以往任何時候都大。」

不過這對精品業者而言並不必然是好消息。今年中國的銷售熱潮是由通常在國外旅遊時花錢採購精品的消費者帶動的。Bain和阿里巴巴表示，中國消費者在精品上的總體支出下降了35%左右。

報告指出：「中國內地今年在全球精品採購所占比率達到頂峰。」「但是中國大陸的增加並不能彌補中國以外損失的消費。」

Bain和阿里巴巴預測，由於新冠疫情繼續限制許多地方的旅遊和購物，全球精市場2020年將萎縮23%。

2020全球市場萎縮23%

中國迅速抑制初期新冠病毒疫情的爆發，使其經濟得以恢復成長。4月時中國消費者就已開始再次搶購昂貴的手袋、鞋子和珠寶，這給零售商帶來一線希望，因為其他市場的銷售步履蹣跚。

出遊限制也推動了中國的銷售。激增背後的另一項因素被稱為「報復性消費」，隨著人們走出數周的封鎖，釋放出壓抑的需求。這股趨勢推動了今年春季蒂芙尼（Tiffany）和Burberry等幾家公司的銷售成長。

政府的激勵措施也有所幫助。官方媒體指出，今年稍早時中國當局發放優惠券以鼓勵人們購物。Bain和阿里巴巴表示，這也刺激了精品消費。

零售商也已開注意到不斷變化的市場動態。

全球最大的精品集團LVMH在10月的財報電話會議上指出，「來自中國大陸的需求強勁」。

財務長吉奧尼（Jean-Jacques Guiony）說：「從需求角度來看，我們並不會特別擔心，我們對這種現象感到非常滿意。」「但是目前客戶在中國以外購物的能力受到嚴重限制，這顯然會影響未來幾季的成長。」

疫情帶動網路購物

新冠疫情也加速了一些長期趨勢。

甚至在疫情爆發前，中國大陸購物者就因為想避開遠離群眾抗議而不再前往香港，而且各精品品牌減少了境內外價差，讓以往習慣出國採購的消費者開始接受在離家更近的地方消費。

與其他產業一樣，新冠疫情危機也促使更多人轉為網購。

這個習慣可能會持續下去。根據Bain和阿里巴巴的說法，將近40%的中國消費者計畫在未來幾年內在網路上採購更多精品，而另有40%的消費者希望保持目前的購物狀態。

兩家公司寫道：「我們認為中國精品消費者的網購行為已經定型。」

儘管步伐不快，但預計明年中國經濟將繼續成長。報告指出，大多數品牌認為，隨著國境的重新開放，精品市場將成長約30%。報告指稱，在未來5年中，隨著生活逐漸恢復正常，境內支出比率也可能會「消退」。

但是與此同時，中國市場將會蓬勃發展。Bain顧問寫道，即使世界「重回新冠疫情之前的水平」，中國也可望在5年內成為全球最大精品市場。

中國 疫情 零售商

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