大仁說財經／股指今年狂飆 明年難以為繼？

今年美股升勢攻難延續至明年。（美聯社）

如果任何人曾在2020年初認為，由於高傳染性和高致命性的新冠病毒疫情，美國經濟將關閉，失業率將飆升，收入將大幅下降，但全年股市仍將以接近歷史高點封關，所有人都會以為這真是瘋了。

在進入2021年前，投資 人對即將上任的拜登（Joe Biden）的紓困措施、聯準會（Fed）提供更多協助，新冠病毒疫苗 接種量達到數以百萬劑的措施感到樂觀，並且對經濟恢復某種正常水平感到樂觀。

但沒有人能保證這種情況會持續下去。今年至今，股市漲幅如此之大，以至於2021年的所有利多都可能被提前定價再定價。股指可能很難繼續攀升。

道瓊工業指數 、史坦普500指數、那斯達克指數和羅素2000指數均創下新高。今年來，史指上漲近15%，而那指則是飆升了驚人的40%。

但是，這種升勢可能無以為繼。

Alger市場策略主管紐曼（Brad Neuman）指出，「股市場已定價新冠疫情出現某種程度的復甦，且企業獲利已達高峰。如果整個世界未能回歸正常，投資人將深感挫折。」

不過，是否明年所有的利多都已定價？

現在對2021年獲利反彈的期望很高。根據FactSet的估計，分析師預測第1季同比收入成長超過15%，第2季的成長接近45%；2021年全年成長22%。

Stifel機構股權策略主管班尼斯特（Barry Bannister）說，這些預測可能有些不切實際。他對2021年的獲利預測比華爾街共識預期低11%，甚至低於2019年新冠病毒爆發前的水平。

班尼斯特擔心，投資人可能低估了國會和拜登新政府對未來紓困措施規模可能出現不同意見。僵局持續下去可能使Fed繼續支持經濟和市場變得更加重要。

他說：「繼續在第一線進行回應並不符合Fed的利益，因為如果財政政策繼續失調，它們將變成唯一能夠做出回應的機構。」

投資人似乎還看好，許多新冠病毒疫苗將在2021年廣泛採使用，只要夠多人接種，就可獲得急需的新冠病毒群體免疫。但這可能是個艱鉅的任務。

TD Ameritrade首席市場策略師奇納漢（JJ Kinahan）質疑：「疫苗訊息的確是個利多，但是一般人將如何獲得呢？如果物流和供應鏈出現問題怎麼辦？」

他補充說：「人們對2021年能否使期望成為現實存在疑問，這就是為什麼這可能對消費性類股造成猜測不安。」

奇納漢指出，像是迪士尼和星巴克等公司，以及大型航空公司和郵輪公司都面臨再次回調的風險。他說，這些都是TD Ameritrade散戶最近一直在賣出的股票，還旁及於聯合航空和達美航空。

他補充說：「希望明年此時我們都能重回辦公室上班。但是商務出差可能不會那麼快恢復。沒有人會對國際旅遊寄予厚望。」

考慮到所有這些因素，班尼斯特預計明年股指將橫盤整理。

紐曼則稍微樂觀一些。他認為疲弱的美元應有助於提高大型跨國公司的獲利，尤其是過去幾年支撐股市的大型科技股。

但是他也不認為目前快速反彈的股票升勢能夠維持太久。

他說：「現在整個市場的獲利偏低。」投資人應該期待股市的年度收益以個位數中值而非兩位數成長。