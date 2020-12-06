大仁說財經／快速轉型 遠距工作救了Avaya

遠距工作讓桌上型電話需求重現。（歐新社）

在可預見的未來，甚至成能成為常態，許多人將改為在家工作，所以通常沒有人會預料到一家仍在生產桌上型電話的公司業務會因此蓬勃發展。

沒錯，曾靠此維生的通訊服務公司Avaya業績真的很不錯。不過這是因為Avaya進行企業轉型，將重心更多放在獲利豐厚的雲端 軟體業務，而非笨拙的硬體。

該公司11月18日公布其第四財季銷售額成長近5%，超過預期。不過由於獲利低於華爾街預期，股價下跌7%，次日又下跌5%。然而即使本周下滑，Avaya股價今年來仍上漲近30%。對於這家不過3年前還在申請破產 重組的公司來說，真的還算不錯。

Avaya曾經是龐大AT&T帝國的一部分。Ma Bell於1995年分割網路子公司朗訊（Lucent），後者於2000年重新命名為Avaya。隨後於2007年被私募股權公司收購。因負債累累，於2017年申請第11章破產保護，但之後脫離破產。

剛掛牌上市的Avaya重組後的業務模式專注於對雲端電訊服務迅速成長的需求，但它仍然在生產桌上型電話，甚至為其產品增加視訊會議 功能和其他功能，但硬體現在僅占其業務的一小部分。

Avaya CEO奇里科（Jim Chirico）說：「現在，我們比較更像是一家軟體即服務公司，而不再是一家硬體公司。」在經過企業轉型後，軟體和服務收入現在占總銷售額的88%，其餘營收才是來自電話和其他硬體產品。

現在Avaya有近三分之二─63%的銷售額來自經常性收入交易，主要是與蘋果、美國運通、花旗集團和沃爾瑪等公司的長期合約，這些公司都是Avaya的客戶。

奇里科說：「與新冠病毒（COVID-19）疫情擴散能力一樣，市場增加了對Avaya產品的需求。在任何地方工作的轉移效應成為一個多年周期。」「為人們提供更多遠距工作解決方案的能力正在推動業務成長。語音業務現在僅次於視訊和雲端。」

Avaya還與雲端電信服務公司RingCentral合作，推出了Avaya雲端辦公室產品，讓客戶可以透過任何設備管理會議和訊息。

這也就是為什麼奇里科寧願談論後疫情大環境的原因，因為它是隨處工作而不只是在家工作。

Avaya雲端辦公室產品。（美聯社）

在某些角度來看，Avaya也受惠於今年視訊會議巨頭Zoom和雲端呼叫中心公司Five9的成長帶動。

Avaya甚至也推出自有視訊會議工具，稱為Avaya Spaces，可與Zoom、思科的WebEx和微軟的產品競爭。

這些都是強大的競爭對手，甚至比Avaya更大。但儘管如此，奇里科還是希望企業最終能夠恢復正常狀態，並且Avaya將繼續贏得合約，因為企業仍將需要更多雲端視訊功能來管理會議。

他說，「這將是個多年投資周期，」「人們最終還是會回到辦公室。」