大仁說財經／白登被看好 美股依舊向前衝

對華爾街來說，選舉已經結束，新冠疫情才能決定未來走勢。（美聯社）

就像總統大選一樣，金融市場也可能處處充滿驚喜。儘管圍繞白宮新主人競爭的不確定性長期存在、美國 和其他地區的新冠病例數激增，但股市依舊持續走升。

大多數華爾街投資人一直期待民主黨 贏得白宮，並拿下參議院多數席次，以能順利推出慷慨的紓困 方案，推動美國經濟從新冠疫情中復甦。

雖然選票仍在繼續計算中，但民主黨人控制參議院的機率已不高。即使如此，市場仍能找到新的說法。法國興業銀行策略師傑克斯（Kit Juckes）在給客戶的報告中解釋了這種想法：「沒有參議院多數席次支持的民主黨總統，除可能在貿易方面的能耐處處受限，在財政政策方面的作為會更為有限。但如此將讓聯準會（Fed）能發揮更大的作用，也就是說，接近零的利率將維持更長的時間，長期而言會有更多的量化寬鬆政策。」

因此，股市押注明年公司和個人稅將不會增加，而Fed維持低利率的時間會比之前預期來得更長，這有助於提振股市。

紓困方案 最快也要明年

投資人也作好準備迎接新冠援助方案的到來。參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，他打算在今年年底之前通過紓困方案，與選舉前的評論意見相反；一般認為紓困方案最快也要等到2021年。

瑞銀（UBS）分析師在最新報告中表示：「在今年年底完成的一籃子紓困計畫將超出投資人的預期，並將大大降低近期的經濟風險。」

就算這項方案可能比民主黨人推動的2兆元方案規模小得多，但美國經濟在過去幾個月中一直在擴張，讓市場感到安慰。

DataTrek Research聯合創始人柯拉斯（Nicholas Colas）發表報告表示：「失業率下降、職位空缺數反彈、房屋銷售強勁，而且企業獲利顯然已經出現拐點。」

根據穆迪（Moody's）的分析，目前美國經濟運作規模已恢復3月初時的80%。

不過仍有一些問題值得注意。即使第2季GDP出現歷史性緊縮後主要經濟體的活動明顯反彈，但復甦速度正在放緩，前景仍然存在重大風險。

新冠病毒感染數的激增促使歐洲各國政府實施第二輪全面經濟限制，這可能會該地區經濟在第4季重新陷入衰退。

即使幾個歐洲國家決定將薪資補助計畫延長到明年，疫情大流行預計仍會對勞動市場造成持久的損害。英國央行在聲明中表示：「就業和收入有可能會比新冠疫情前的時期有所下降。」

工作崗位 已減少千萬個

在美國，新冠病毒病例數正以驚人的速度增加，而復甦的動力也快要耗盡。10月增加約63.8萬個工作崗位，但與新冠大流行開始之前比較，仍減少了1000萬個工作崗位。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在11月政策會議會後記者會中警告，經濟前景「極度不確定，絕大程度將取決於能否有效控制病毒」。

即使支持全面封鎖政策的美國民眾可能會越來越少，但病毒感染率的上升至少會抑制企業和消費者的信心，對經濟造成壓力。

DataTrek Research的柯拉斯說，第4季美國GDP將「較舒適水平」更接近萎縮的負值。「目前市場對此尚可忍受，但進一步的疲軟可能會改變它們的看法。」