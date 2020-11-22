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大仁說財經／第二波疫情再起 歐洲經濟雙底衰退

張大仁
好不容易回升的經濟成長，轉眼又因疫情再起而遭扼殺。（美聯社）
好不容易回升的經濟成長，轉眼又因疫情再起而遭扼殺。（美聯社）

歐洲恐怕擺脫不了經濟衰退。繼第3季創紀錄的GDP成長之後，歐洲面臨直接陷入衰退的風險，因為用來遏制第二波新冠疫情浪潮的廣泛限制，可能很快就會結束了其脆弱的復甦。

歐盟統計局（Eurostat）表示，7月至9月的第3季，歐盟國內生產總值（GDP）成長12.1%。歐元區的19個成員國GDP成長12.7%。在第2季出現大幅下滑之後，這種程度的擴張是自1995年以來最大。

但歐盟經濟仍較去年同期減少約4%，分析人士指出，復甦將會是短暫的。

Capital Economics首席歐洲經濟學者肯寧漢（Andrew Kenningham）在研究報告中說：「很難想像還會有像這樣的『好消息』帶來如此少歡呼的機會。」他補充說：「第二波新冠疫情限制浪潮將把歐元區推入雙底衰退（double-dip recession）。」

歐元區最大經濟體德國和法國政府10月底宣布全國性疫情封鎖措施，這將使非必要的企業和餐館關閉數周。義大利則宣布部分封鎖措施，包括在下午6點關閉酒吧和餐館，但如果疫情惡化，就會實施全面限制。

法國 進第二次下跌

ING經濟學者迪蒙彼利埃（Charlotte de Montpellier）表示，在第3季GDP創紀錄地成長18.2%後，法國已經「進入第二次下跌」，而且2021年顯著復甦的前景正在「急劇減弱」。她在最新的研究報告中寫道：「不幸的是，第3季的數字已成歷史，復甦已經結束。」

法國央行行長德加爾豪（Villeroy de Galhau）在巴黎舉行的氣候會議中表示，預計第4季GDP將再次下降，「即使它應該不會像春季那樣嚴重」。

德國和法國的學校和部分工作場所將繼續開放，建築和製造業等部門也將繼續營業，這將部分抵消GDP的降幅。

另一個可以緩解衰退因素是：經濟已經處於低迷狀態，還未能從第2季的歷史性緊縮中完全恢復過來，這意味著GDP進一步下降的幅度將相對較小。

德國經濟在7月至9月之間成長8.2%，但較去年同期下降4.2%。西班牙第3季GDP成長16.7%，較2019年同期下降8.7%。義大利第3季經濟反彈16.1%，但較去年同期下降4.7%。

根據IHS Markit的最新採購經理人指數（PMI），甚至早在宣布封鎖之前，歐洲的商業活動就已在減少。

歐洲央行（ECB）行長拉加德（Christine Lagarde）告訴記者說，更嚴格的經濟限制措施引發近期經濟前景的「明顯惡化」。

歐元區 迅失復甦動力

她說：「陸續公布的訊息顯示，在夏季經濟活動出現強勁但為局部和不均衡的反彈之後，歐元區經濟失去復甦的動力比預期還來得更快。」

她表示歐洲央行隨時準備採取行動支持經濟，並表示ECB正在研究其所有可動用工具，也可能要求政府增加支出。

Capital Economics的肯寧漢表示：「決策者面臨選擇，減輕另一次封鎖打擊的最有效方法，是提供更慷慨的財政支持，也許可能包括一次性向家庭和企業撥發現金。」

歐盟統計局表示，9月歐盟失業率穩定在8.3%，但肯寧漢警告，勞動市場可能「在未來幾個月承受越來越大壓力」。

歐洲疫情再起，第二波來得更為凶猛。（美聯社）
歐洲疫情再起，第二波來得更為凶猛。（美聯社）

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