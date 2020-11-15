對中國貿易戰 川普牛皮吹破了

川普吹牛對中貿易戰取勝，事實上非然。（路透）

美國 總統川普 （Donald Trump）對中國 發起貿易戰，以解決他一再抨擊全球兩大經濟體之間的不公平往來關係。

但是，在尋求連任的努力下，他沒有太多證據可以說明激烈的貿易大戰這是他外交政策基石的最重要議題。

川普誓言削減美國貿易赤字，但目前最新數字已達到歷史高位。他希望中國採購更多美國產品，但結果並不如華府期待。在美國企業最關心的雙邊重大結構問題上，更是幾乎沒有取得任何進展。

縱使川普承諾透過對中國商品加徵高額關稅來縮小美國貿易赤字，但8月進口額超過出口額的缺口擴大至超過670億元，為14年來的最高單月數據。根據美國人口普查局的數據，與中國的貿易逆差只在7月下降了7%，但仍約為260億元。

總體逆差的上升與中美關係的對立相較，還比不上與新冠疫情的影響，因疫情迫使各國封鎖經濟而使對外貿易停滯。

但川普不承認這是事實，雖然專家認為，只有赤字並不一定會對經濟造成負面影響，但川普已將赤字歸咎於與北京的爭執中。甚至在新冠疫情之前，赤字就已比他上任時還要高。

中國今年在經濟上取得相對成功，但這也無濟於事：隨著經濟的重新開放，中國的進出口一直在激增。雖然貿易受到疫情打擊，但根據中國海關數據，9月中國對美國的貿易順差約為310億元。貿易戰一開始也給美國農民帶來沉重的痛苦，只到最近大豆銷售復甦才開始吸引注意力。

曾任15年全國外貿會主席的戰略與國際研究中心（CSIS）貿易專家賴因施（William Reinsch）表示：「最重要的是，關稅對美國造成很多附帶傷害，而且沒有達到其預期目標。」

協議無限期推遲

川普從2020年開始恢復部分與中國的貿易協定：兩國同意降低部分關稅，並取消對北京近1600億元的商品加徵關稅。中國還同意在未來幾年內採購價值2000億元的美國產品。

但這是在新冠疫情摧毀全球經濟之前。彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的一項分析顯示，截至8月，中國的採購速度不及協議的一半。儘管白宮高級經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）當時表示與北京的貿易關係「很好」，但重新恢復討論休戰和討論未來協議的談判似乎已無限期推遲。

賴因施說，川普失敗的理由很明確。「他未能在所謂的「結構性問題」上取得進展，而這些問題是政府首先採取行動的基礎。」

他說，這兩個超級大國尚未完全解決華府對北京的一些最大不滿，包括偏重國有企業和川普指稱竊取美國科技術的指控。

賴因希補充說：「這些問題全部延後到談判的第二階段，但這個階段從未開始過，現在看來更不可能。」

川普在1月簽署「第一階段」協議時大聲讚揚，並告訴記者，兩國「正在修正過去的錯誤，為美國勞工、農民和家庭帶來經濟正義與安全的未來。」

自那時之後，川普一再重申該協議「執行良好」，但同時華盛頓也在其他方面向北京施加壓力，壓迫華為和TikTok等科技公司，並威脅進一步制裁。

川普近日在佛州舉行的一次競選活動中說，「白登整個職業生涯都在讓中國偷走我們的工作並重創我們的工廠」、「我告訴你：如果他贏了，中國將擁有整個美國，好嗎？他們將擁有美國。」

中經濟強勁反彈

在此同時，中國正在從新冠疫情中崛起，成為僅有幾個站穩腳跟的主要國家之一。與2019年相比，上季經濟成長4.9%，這是因為它控制新冠病毒（Covid-19）得宜，這是連續第二季成長。國際貨幣基金（IMF）預計，與美國和歐洲的顯著收縮相比，今年中國經濟將成長1.9%。IMF預測，中國將成為2020年唯一一個出現成長的主要經濟體。

即使與華府的緊張局勢升級，也沒有阻止美國企業努力與中國發展業務。除了中國近期強勁的貿易數據外，在2020年的前6個月，美國對中國的外人直接投資（FDI）實際上比去年同期增加6%。中國剛剛透過發行國際債券籌集60億元，這是十多年來第一次直接針對美國投資人。

但據摩根大通（JP Morgan）分析師的說法，貿易衝突可能仍會對中國產生一些長期的影響。

它們在報告中寫道：「可能引發衝突的不確定性促使第三方製造商重新分配在中國的出口能力。」分析師們表示，全球疫情的衝擊已讓中國維持住原本今年會流失的一些製造業，但最終將出現「區域多元化的供應鏈，因為其他亞洲國家也提供了相對有吸引力的替代地點」。

中美緊張將持續

隨著美中貿易關係的進展緩慢，兩國在其他地區的緊張局勢升級，彼此相互指責從處理新冠疫情的作法延伸至對香港的衝突以及據稱侵犯新疆人權的行為。華府已經將TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）視為目標，並迫使華為苦尋生存之道。

川普在這方面的成功正在改變華府談論中國的方式。現在，在大多數情況下，國會議員會更加仔細地考慮雙方關係的各個層面，採取更具侵略性作法的思維已經獲得兩黨支持。

摩根大通分析師寫道：「大選後美中衝突的演變可能會在許多方面發生，包括貿易、科技和金融部門。」他們認為，即使白登勝選，美中緊張局勢仍將繼續。

分析師表示，在這種情況下，隨著兩國在5G網路、量子計算、人工智慧和生物技術方面的鬥爭，華府和北京之間的關係將繼續分裂。

他們寫道：「在爭奪這些領域的主導權時，中美開始脫鉤、減少合作、限制技術共享，甚至在某些情況下甚至關閉往來。」

CSIS的賴因施也同意這種看法，並補充說，即使彼此治國理念不同，川普和白登可能都將被迫跟進鼓勵脫鉤的政策。

他說，「現實在於，中國人不會滿足我們的要求，絕對不是因為他們的經濟狀況不佳，而是因為他們的政治性質不佳」、「要想破壞中國共產黨的控制，這是中共永遠不會同意的事情。」