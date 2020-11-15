疫情遲早反撲 華爾街就是不願正視

新冠疫情加大了華爾街股市波動的幅度。（美聯社）

幾個月來，華爾街一直無視每個公衛專家對今年秋冬季疫情 會十分可怕的警示。現在，嚴峻的現實即將來臨。

新冠病毒感染數在美國 激增，在歐洲更嚴重。投資人突然感到恐懼。道瓊工業指數10月28日下跌逾900點。

人們最擔心的是疫情惡化的程度，以及政府為制止疫情蔓延而採取的限制措施是否會破壞脆弱的經濟復甦。大選後出現混亂的風險以及華府未能就紓困 方案達成協議的態度，也加劇了這些擔憂。意味著經濟正在進入沒有安全網的不穩定時期。

LPL Financial首席市場策略師德垂克（Ryan Detrick）表示：「新冠疫情報復式的回歸，導致股市瀰漫著先賣再問的心態。」

這些都不讓人驚訝。首席公衛專家長期以來一直警告，隨著今年秋天和冬天天氣轉涼，新冠病毒感染數量將會激增。然而，不過幾周前，史坦普500指數仍處於歷史高位附近。

德垂克說：「我認為股市錯估時勢。投資人幾乎相信可以避開疫情，結果現在措手不及。」

現實衝擊美國

股市的樂觀情緒是由聯準會（Fed）釋出的寬鬆資金、國會通過聯邦救濟以及疫苗研發有進展而推動的。

摩根大通基金（JPMorgan Funds）首席全球策略師凱利（David Kelly）在給客戶的報告中寫道：「假裝疫情及其所造成的經濟痛苦很快就會結束的結果是一無所獲。」

Ameriprise首席市場策略師喬伊（David Joy）認為，感染率上升是股市拋售的主要原因。他指出本周歐美股市的市場波動性指標急升，但在疫情已獲良好控制的亞洲卻未見。

「這會讓你想知道為什麼它來如此令人驚訝。」喬伊說，「除了眼前的現實是疫情正在重返美國之外，我們還必須重新面對它，因為它已出現而不能再忽略它，而且它在歐洲的散播甚至更大。」

FDA前局長戈特利布（Scott Gottlieb）警告，美國正處於「接近歐洲的軌跡」。近幾周德國、法國和瑞士的感染率直線上升。

戈特利布說：「我認為情況會變得更糟。」

歐洲全力應戰

法國總統馬克宏宣布更嚴厲的措施來對抗疫情，德國和瑞士也可望跟進。

戈特利布表示，雖然「全面居家避疫命令」可能不會在美國重現，但可能會有「針對性的」措施來制止熱點地區疫情的蔓延。

伊利諾州受到新一波感染打擊，10月17日宣布禁止芝加哥提供室內酒吧或就餐服務，並要求所有戶外用餐、運動和賭場必須在晚上11時關閉。

Quill Intelligence CEO兼首席策略師布斯（Danielle DiMartino Booth）說：「我對此一點也不意外。」

身為Fed前官員的布斯指出，今年夏天，當人們為了避免高溫和潮濕而待在屋內時，陽光帶各州的新冠病毒感染率也同樣飆升。

就業成長緩慢

好消息是，美國經濟已從4月的深度衰退中反彈，房市和消費者支出強勁。

但壞消息是，復甦一直不平衡，就業成長速度緩慢。包括嘉信理財（Charles Schwab）、波音和迪士尼等主要公司最近都宣布大規模裁員計畫。摩根大通（JPMorgan）預計，在2022年前不可能恢復在疫情期間流失的所有工作。

摩根大通的凱利說：「美國經濟在疫情不斷惡化情況下，根本無法恢復正常，包括旅遊、休閒、娛樂、飯店和實體零售。」

最大的風險在於公衛危機的再起，將損害消費者支出。

無論各地市長和州長執行什麼限制方案，很容易了解部分美國人為何只想留在家中並避開人群。

布斯說：「對於部分美國人來說，聖誕節只會在屋內移動。他們不會在感恩節出門去拜訪任何人。」

根據蓋洛普（Gallup）調查，有28%的美國人計畫在這個假期購物季減少花錢，這是2012年以來的最高百分比。

紓困方案沒進展，現在怎麼辦？

除了疫情之外，國會的財政紓困協議僵局也限制了消費者支出。這種情形意味著無限期地暫停對小企業的融資、額外的失業救濟和紓困支票。疾病預防控制中心(CDC)的驅逐禁令將於今年年底到期。

不能保證國會在跛鴨期間能夠就紓困方案達成協議，尤其是因為時間性和大選結果的不確定性；可能要等到1月。

布斯說：「美國經濟是由消費驅動。無論如何規避，我們都終將陷入衰退。」

但Ameriprise策略師喬伊較為樂觀。「經濟可能仍有足夠動能繼續復甦。」他說，「但這並不是說在沒有紓困方案情況下疫情的影響也會同步減緩。」

如果經濟的確出現放緩，那就不要指望Fed再次出馬拯救。至少這是前Fed資深官員發出的驚人之語。

前紐約Fed行長達德利（Bill Dudley）在《彭博》投書寫道：「沒有一家央行會願意承認它已經失去火力。不幸的是，Fed已經接近這一點。」

Fed已將利率降至零，買進數兆元的債券並背書支持公司債券。

達德利寫道，「這意味著美國的未來繁榮比以往任何時候都更依賴於政府的支出計畫」、「總統和國會必須對此有所認知。」