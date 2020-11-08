我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診986萬例 加州逼近97萬

白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

歐洲再度封城經濟又慘 美國拉警報

張大仁
歐洲疫情再起，美國殷鑑不遠。（美聯社）
歐洲疫情再起，美國殷鑑不遠。（美聯社）

歐洲的新冠病毒確診病例再次風起雲湧，迫使倫敦和巴黎等各國政府衡量輕重之後實施更嚴格的新限制措施。這對於歐洲的經濟復甦來說是個壞消息，更讓美國面對即將到來的冬天備受關注。

巴黎宣布實施宵禁。而在倫敦，政府禁止不同家庭成員在同室內聚集。這些措施是用以抑制整個歐洲大陸新冠病例數的迅速增加，因為醫院的接納量再度引發人們關注。

倫敦、巴黎、米蘭和法蘭克福的股市大幅下跌。雖然不像3月時那樣低迷，但是劇烈的波動仍然反映出市場對此的警覺。

美國商銀歐洲經濟學者在給客戶的備忘錄中簡單地指出：「沒錯，這真的很糟。」

他們說：「如果情況繼續發展下去，限居令和就醫限制的影響性可能會更具破壞性。」「人們原本就已採取預防性的節衣縮食，但在病毒造成的諸多不確定性驅使下，可能會進一步增加。自主社交隔離將會輕易地擴大病毒再起對經濟的影響力。」

歐洲疫情再起，法國的榮譽衛隊在歡迎外賓時，也戴上口罩。（美聯社）
歐洲疫情再起，法國的榮譽衛隊在歡迎外賓時，也戴上口罩。（美聯社）

目前很難斷定這些新措施對經濟的影響程度，尤其是考慮到英國等國家內部的不同反應；像是利物浦等城市發布的限制性法規甚至比倫敦還要嚴格。

德意志銀行（Deutsche Bank）經濟學者拉賈（Sanjay Raja）說：「關注這些限制的規模和範圍將是未來最重要的目標。」他仍堅信自己的預測，即英國在10月至12月間將實現2%的經濟成長，但他說，如果再多加實施任何限制，經濟可能會完全停滯。

安聯（Allianz）現在預計歐洲主要經濟體將在今年最後一季再次收縮，西班牙經濟將較上季萎縮1.3%，法國萎縮1.1%。

沒有人會相信歐洲領導人面臨的挑戰純粹只限於當地。這些領導人果斷地採取行動、努力避免公衛危機惡化，或者採取各項溫和措施來保護脆弱的經濟利益。

像是紐約市正在布魯克林和皇后區的某些社區中，以關閉某些地區的非必要企業和學校來應對新冠疫情的再起，以試圖避免關閉範圍更加擴大。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，在美國，一周平均每日新增病例已超過5萬3000例，一個多月的時間裡增加超過55%。

由《CNN Business》和《Moody's Analytics》彙編的「回歸正常」指數（Back-to-Normal Index）顯示，自9月中旬以來，美國的經濟復甦其實已趨於平穩。然而歐洲的現況證明了這種情況很快就可能逆轉。

近幾個月來，歐洲股市一直受到投資需求增加的追捧。資金經理人們指出，歐洲在今年春季之後對病毒進行了有效控制，並對歐盟領導人達成協議籌集8000億歐元用於提振經濟大加讚揚。但是，如果缺乏前一項的努力，歐洲很可能會繼續陷入困境。美國應將其視為他山之石。

美國 倫敦 英國

上一則

Quibi 6個月陣亡 串流媒體是燒錢遊戲

下一則

稅務漫談／3508表的簡繁選擇

延伸閱讀

美國單日確診逼近9萬例 歐洲已千萬人感染

美國單日確診逼近9萬例 歐洲已千萬人感染
川普佛州造勢 稱封城只會引暴亂 不能防疫

川普佛州造勢 稱封城只會引暴亂 不能防疫
美國生技大廠莫德納 有望下月報告疫苗後期數據

美國生技大廠莫德納 有望下月報告疫苗後期數據
眾院共和黨領袖要求新聞台 投票結束前勿喊贏家

眾院共和黨領袖要求新聞台 投票結束前勿喊贏家

熱門新聞

Dunkin'甜甜圈將以88億美元現金賣給Inspire Brands集團。 路透

這家美式甜甜圈的母公司88億美元賣了 準備下市

2020-10-31 10:32
尋求連任的共和黨籍總統川普在白宮發表談話，宣稱已贏得大選，引發市場憂心選後恐重演歹戲拖棚的選舉官司噩夢。Getty Images

川普選後恐爆發法律戰 倫敦投研：情況糟到不能再糟

2020-11-04 06:43
螞蟻科技集團在科創板暫緩上市，受消息影響，阿里巴巴美股盤前快速跳水，跌逾6%。路透

螞蟻上市喊卡！阿里巴巴在美股盤前大跌6%

2020-11-03 09:18
股指大漲，因為投資人預期美國總統大選會出現明顯的勝利者，避免出現延誤或有爭議的結果。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲3.15%。美聯社

預期選情會明確 道指大漲555點

2020-11-03 16:33
上交所、港交所3日晚間發布暫緩螞蟻集團科創板上市的決定，螞蟻集團也發聲明證實此消息。路透

螞蟻暫緩上市！中國監管新政 掐馬雲3要害

2020-11-03 13:35
分析師認為，白登若勝選，對科技供應鏈造成的風險會比現任總統川普連任來得低。（路透）

如果他勝選… 科技供應鏈衝擊較小？

2020-11-02 19:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…

白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…
傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮
「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言

「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言